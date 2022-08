Kampf gegen Schwarzarbeit «Teuer und ineffizient» – Badges für Büezer sind noch eine Baustelle Weniger Bürokratie im Kampf gegen Schwarzarbeit: Das ist das Ziel von Mitarbeiterkarten für Baustellenarbeiter. Die Bilanz aus der Zentralschweiz fällt nach drei Jahren durchzogen aus. Auch, weil Baufirmen Badges von zwei Anbietern bestellen müssen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bauunternehmen Schmid aus Ebikon setzt seit drei Jahren auf den Badge der Baumeisterbranche. Bild: Pius Amrein (Kriens, 10. Juli 2019)

Er gewährt vielen Büroangestellten Zugang zum Arbeitsplatz, aber auch auf den Baustellen ist der Badge mittlerweile weit verbreitet. Dort tragen die Büezer die kreditkartengrosse Karte auf sich, damit ihr Arbeitgeber bei Kontrollen vor Ort belegen kann, dass er sich an den Gesamtarbeitsvertrag hält.

Vor rund drei Jahren machte das Bauunternehmen Schmid aus Ebikon als erste grosse Firma in der Zentralschweiz den Anfang. Und führte die sogenannte ISAB-Karte flächendeckend für rund 400 Mitarbeitende ein.

ISAB steht für Informationssystem Allianz Bau und ist eine elektronische Plattform, die vom Schweizerischen Baumeisterverband, seinen Sozialpartnern und weiteren Branchenverbänden aufgebaut worden ist. Das Bauunternehmen Schmid setzt auch jetzt noch gerne auf den Badge, wie Personal- und Informatikleiter Stephan Gugelmann auf Anfrage sagt:

«Die ISAB-Karte ist ein tolles Instrument, um Schwarzarbeit zu verhindern und wird mittlerweile auch zu Recht von vielen weiteren Unternehmen eingesetzt.»

Über sechs Fälle illegaler Erwerbsarbeit pro Tag Wenn bei einer Arbeit Melde- und Bewilligungspflichten verletzt werden, ist von Schwarzarbeit die Rede. Betroffen sind oft gleich mehrere Gesetze; zum Beispiel im Sozialversicherungsrecht, Quellensteuerrecht oder Ausländerrecht. 2351 Fälle illegaler Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit dem Ausländer- und Integrationsgesetz sind letztes Jahr landesweit registriert worden. Dies zeigt ein Blick in die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik des Bundesamts für Statistik. Allein in 715 Fällen wurden Ausländerinnen und Ausländer ohne Bewilligung beschäftigt. Im Kanton Luzern wurden letztes Jahr 114 Fälle illegaler Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit dem Ausländer- und Integrationsgesetz gezählt. Möglicher Schwarzarbeit gehen die Behörden aufgrund eigener Kontrollen und aufgrund von Verdachtsmeldungen nach. Allein im Juli kam es im Kanton Luzern zu 82 solcher Meldungen – 16 mehr als im Juli 2021. Über eine Kontrolle berichtete die Luzerner Polizei im September letzten Jahres. Acht Personen, die als Gerüstbauer auf einer Baustelle in der Stadt Luzern arbeiteten, wurden kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sieben dieser acht Gerüstbauer illegal in der Schweiz arbeiteten. Erst kürzlich hat die Zuger Staatsanwaltschaft einen Bauunternehmer verurteilt, der ungemeldet Ausländer einsetzte. Er musste 600 Franken Busse bezahlen, auch, weil er über Monate hinweg Unterlagen nicht einreichte, welche die Arbeitsmarktkontrolleure von ihm verlangt hatten. (avd)

Karte muss regelmässig neu bestellt werden

Das Problem: Viele Bauangestellte müssen zwei Badges bei sich tragen, weil Schweizer General- und Totalunternehmen sich zu einer eigenen Allianz namens Work-Control zusammengeschlossen haben und ihrerseits Karten anbieten. «Auch hier ist die Idee dahinter löblich», sagt Gugelmann.

«Aber es verkompliziert das Ganze für alle, macht es teuer und ineffizient.»

Der administrative Aufwand für die Arbeitgeber sei gross, zumal die ISAB-Karte regelmässig neu bestellt werden müsse. Das Bauunternehmen Schmid hat diesen Prozess nach drei Jahren das erste Mal hinter sich.

«Das hat nicht auf Anhieb geklappt. Es hat viel Zeit und Aufwand gebraucht, um unsere Mitarbeitenden mit neuen Badges auszurüsten.»

So eine Karte koste den Arbeitgeber 25 Franken pro Person. Dass sie nach drei Jahren neu ausgestellt werden müsse – zumal für Hunderte Mitarbeitende – «ist auch ökologisch nicht sinnvoll».

Gugelmann hofft nun, dass sich die Verbände auf eine Lösung einigen und diese schlanker gestalten. Es könne nicht sein, dass Firmen, die sich an die Gesetze halten und das auch ausweisen wollen, mit dem Bürokratiehammer geschlagen werden.

Rückmeldung aus Zentralschweiz findet Gehör

Der administrative Mehraufwand bei der ISAB-Karte ist auch Kurt A. Zurfluh bekannt. Er ist Geschäftsführer der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände und Geschäftsführer der Paritätischen Berufskommissionen Hoch- und Tiefbaugewerbe des Kantons Luzern. Man habe die zuständigen nationalen Stellen bereits darum ersucht, künftig auf das dreijährliche Neuausstellen der Mitarbeiterkarte zu verzichten und vermehrt auf digitale Mittel wie QR-Codes zu setzen.

Die Stellen haben für nächstes Jahr kleine Verbesserungen in Aussicht gestellt, auch in Bezug auf die Kosten. «Aber da muss deutlich mehr kommen, damit dieses Kontrollinstrument mit den Mitarbeiterkarten am Fliegen bleibt», sagt Zurfluh, und verspricht:

«Wir bleiben hier als zuständige Paritätische Berufskommission dran.»

Aus Zentralschweizer Sicht ist das ISAB-System laut Zurfluh eine sehr gute Plattform; alle im Bauhauptgewerbe tätigen Unternehmen seien registriert. Bei der Konsultation des Verzeichnisses sei schnell ersichtlich, welche Unternehmungen sich an die gesetzlichen Grundlagen halten und somit korrekt im Markt unterwegs sind und den geltenden Gesamtarbeitsvertrag einhalten. Zudem setzten sie auf die Mitarbeiterausweise, welche die Kontrollen vor Ort enorm erleichtern, wie Zurfluh als Arbeitgebervertreter in der Paritätischen Berufskommission weiss:

«Wenn die Mitarbeitenden ihre Karte vorweisen können, dauert die Kontrolle 20 Sekunden pro Person – ohne können es dann gut und gerne 15 Minuten werden.»

Im Vergleich zu anderen Regionen der Schweiz sind die ISAB-Karten in der Zentralschweiz mit am weitesten verbreitet.

Appell an Verantwortung der Gemeinden

Handlungsbedarf sieht Kurt A. Zurfluh bei den Gemeinden. Wie Bund und Kantone stünden sie als öffentliche Bauherrschaften in einer besonderen Verantwortung, bei der Vergabe von Bauaufträgen auf die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge zu pochen.

«Einige Zentralschweizer Gemeinden nehmen das ernst, anderen ist die Verantwortung, die sie als Auftraggeber bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und somit Lohndumping haben, schlichtweg nicht bewusst – oder sie ignorieren sie einfach.»

Was das Kartensystem von Work-Control angeht, hat der Geschäftsführer der Paritätischen Berufskommission des Bauhauptgewerbes eine klare Meinung: «Work-Control basiert auf einer Selbstdeklaration, welche in Bezug auf die Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrages nichts, aber auch gar nichts aussagt. Ohne Beteiligung der Paritätischen Berufskommissionen kann die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge rechtlich gar nicht kontrolliert werden.»

Auf nationaler Ebene gebe es immerhin Bestrebungen, gemeinsam nach Lösungen für eine mögliche Zusammenarbeit zu suchen.

Harmonisierung als Ziel

Im Raum steht nicht eine Fusion der Systeme oder die Abschaffung eines Systems, sondern eine Harmonisierung, wie unsere Zeitung weiss. Zu lange sind ISAB und Work-Control schon auf dem Markt – und zu unterschiedlich ist deren Fokus. Während ISAB sich auf die Haupt- und Subunternehmen konzentriert, stehen bei Work-Control die sogenannten Erstunternehmen im Fokus.

Diese stehen seit 2013 unter einem höheren gesetzlichen Druck: General- und Totalunternehmen müssen mit zivilrechtlichen Forderungen rechnen, wenn ein Subunternehmen, das sie beauftragt haben, die gesetzlichen Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht einhält. Das gilt für die ganze Vergabekette.

Alain Bielmann, stellvertretender Geschäftsführer von Work-Control, kann die Kritik über den Mehraufwand zweier Badge-Systeme nachvollziehen. Den beiden Allianzen sei diese Konsequenz von Beginn an bewusst gewesen. Aufgrund des gesetzlichen Auftrags von 2013 brauche es Work-Control, das «einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht hinsichtlich Arbeits- und Lohnbedingungen der Erst- und Subunternehmen» leiste.

Die Erfassung der Daten bis auf die einzelnen Arbeitnehmer der jeweiligen Unternehmen garantiere eine konsequente Kontrolle. Work-Control wende die Vorgaben und die Musterdokumente des Staatssekretariats für Wirtschaft an und anerkenne das System.

Die Kritik, Work-Control sei in Bezug auf die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge nicht relevant, kontert Bielmann so: «Die Kernaufgabe und der Auftrag der Unternehmen an Work-Control ist es, die Selbstdeklarationen und die Angaben der Subunternehmen auf Vollständigkeit, Gültigkeit und Plausibilität zu überprüfen. Diese Prüfung garantiert eine höhere Datenqualität als dies zuvor der Fall gewesen ist und eine stetige Aktualisierung der Daten: Es erfolgt eine jährliche Validierung. Auch die Fluktuation der Arbeitnehmenden kann so erfasst werden.» Seit rund einem Jahr stehe man mit ISAB in einem engen Austausch, «um potenzielle gemeinsame Anbindungsmöglichkeiten zu evaluieren».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen