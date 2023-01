Kanton Aus den Luzerner Gemeinden Rücktritte, Nominationen, Auflösungen: Das sind die News aus den Luzerner Gemeinden. 17.01.2023, 19.10 Uhr

Dagmarsellen

Präsidentin tritt zurück: Judith Fölmli-Duss (Mitte) hat ihren Rücktritt als Präsidentin der Bildungskommission auf 31. Juli 2023 bekanntgegeben. Dies aus beruflichen und persönlichen Gründen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Fölmli-Duss wurde auf 1. August 2016 in die Bildungskommission gewählt. Die Ersatzwahl für das Präsidium der Bildungskommission für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 wird am 14. Mai stattfinden. Wahlvorschläge können bis am 27. März bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden.

Neuer Präsident: Wie die Gemeinde weiter mitteilt, ist Urs Kaufmann auf den 1. März 2023 auf Antrag der Kulturkommission zu deren neuem Präsidenten gewählt worden. Dies, nachdem Gaby Zust-Fölmli im vergangenen Jahr über ihren Rücktritt auf Ende Februar informierte.

Kommission aufgelöst: Aufgrund der Fusion zur Musikschule Klangwelt Wiggertal wird die Musikschulkommission Wiggertal-Hürntal per 31. Juli 2023 aufgelöst. Der Gemeinderat bedankt sich bei den Dagmerseller Mitgliedern Pirmin Kunz, Ursula Egli-Erni, Elsbeth Hobi-Alder, Karin Wettstein Rosenkranz und Markus Zemp für ihr langjähriges Engagement im Dienste der Musikschule. Die neue Musikschulkommission Klangwelt Hürntal setzt sich aus je einem Gemeinderatsmitglied der Vertragsgemeinden zusammen und wird von Karin Wettstein Rosenkranz präsidiert.

Grosswangen

Bachöffnung: Die Bauarbeiten für die Bachöffnung des Aecherligbachs haben am Montag begonnen. Da dabei die Panzersperren von der Strasse aus entfernt werden, wird eine Umfahrungsstrasse gebaut. Wie die Gemeinde mitteilt, sei in diesem Bereich mit Wartezeiten und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Arbeiten nehmen voraussichtlich rund zwei Monate in Anspruch.

Kanton Luzern

Neue Geschäftsführerin: Der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband hat Dana Frei (Bild) zur neuen Geschäftsführerin ab dem 1. März 2023 gewählt. Damit wird sie die Nachfolge von Kaspar Bättig antreten, der nach knapp 10-jähriger Arbeit im Verband in Pension geht. Die 44-Jährige wohnt in Buchrain und war an der Universität Zürich in der Kinder- und Jugendmedienforschung sowie an der PH Luzern als Dozentin tätig. Ausserdem unterrichtete sie an der Berufsschule Englisch und leitete als Schulleitungsmitglied die Abteilungen Berufsmaturität und Berufsattest.

Neuenkirch

Mitte-Kandidat nominiert: Die Mitte Neuenkirch hat vergangene Woche Marcel Wolfisberg (Bild) für das Gemeindepräsidium nominiert, wie die Ortspartei mitteilt. Wolfisberg ist verheiratet, Vater von vier Kindern und Director Project Management bei der Komax AG in Dierikon. Mit seiner Nomination durch die Mehrheit der über 250 Anwesenden setzte er sich gegen Thomas Muff durch. Für die Nachfolge des aktuellen Gemeindepräsidenten Kari Huber kandidiert bislang neben Wolfisberg Pirmin Müller für die SVP. Die Wahl findet am 12. März statt. Zudem nominierte die Mitte Michael Miltenberger für die Rechnungskommission.

Nottwil

Fahrplanwechsel: Der Fahrplan der Buslinie 65 ist am Sonntag angepasst worden, nachdem der Buswendeplatz für die Buslinienerweiterung fertiggestellt wurde. Ab sofort wird die Bushaltestelle Kronenplatz nicht mehr bedient, stattdessen wurden die neuen Haltestellen Schulhaus und Wysshüsli in Betrieb genommen.

Sörenberg

Line-up bekanntgegeben: Erstmals findet dieses Jahr vom 17. bis 19. März in Sörenberg das Musikfestival Sörenberg Sounds statt. Nun haben die Veranstaltenden das Line-up bekanntgegeben. Unter den angekündigten Acts befinden sich etwa Stress, Lo & Leduc, Ritschi und Marius Bear. Tickets sind ab sofort auf der Website des Festivals erhältlich. Dieses wird von dem Verein Sörenberg Sounds organisiert, der von der Bergbahnen Sörenberg AG und der Why Not? Agency gegründet wurde.

Werthenstein

Ortsplanung: Die Gesamtrevision der Ortsplanung liegt vom 16. Januar bis 14. Februar öffentlich auf, wie die Gemeinde mitteilt. Mit dieser soll die Ortsplanung an die Bestimmungen von Bund und Kanton angepasst werden. Die Gemeinde setze darin die Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan um und führe das neue Baurecht gemäss Vorgaben der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe ein. Da die Gemeinde Werthenstein vom Kanton als «Kompensationsgemeinde» eingestuft wurde, sind Einzonungen nur bei kompensatorischer Rückzonung möglich.

Putzmaschine: Im Jahr 2023 testen die Gemeinden Werthenstein und Wolhusen auf Entscheid der Gemeinderäte hin die Verwendung einer gemeinsamen Strassenputzmaschine. Dies, da die Maschinen in den beiden Gemeinden in die Jahre gekommen seien und grössere Unterhalts- und Reparaturarbeiten oder ein Ersatz näher rückten. Sie würden zudem in beiden Gemeinden nur jeweils für einen Tag pro Woche genutzt. In diesem Jahr werde die Strassenputzmaschine von Wolhusen durch beide Gemeinden genutzt, diejenige von Werthenstein dient als Reserve. So soll für die Gemeinden ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis entstehen. Bei einem Ersatz der Maschinen soll zukünftig nur noch eine Maschine angeschafft werden.

Willisau

Fensterspende in Ukraine: Die Fenster des Schulhauses Schloss in Willisau werden im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten altersbedingt ersetzt. Wie der Stadtrat mitteilt, werden sie dem Verein Re-win gespendet. Dieser sammelt seit Mai 2022 schweizweit alte Fenster und spendet sie an die Ukraine. Dies soll den Menschen ermöglichen, in ihre Häuser zurückzukehren. Mit der Aktion seien bereits mehrere hundert Fenster gesammelt worden.