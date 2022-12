Kanton Luzern Zehn Prozent mehr Fälle auf der stationären Psychiatrie: «Weltweit haben Depressionen und Angsterkrankungen um 25 Prozent zugenommen» Die Pandemie hat zu einer Zunahme von psychischen Erkrankungen geführt. Das ist aber nicht der einzige Grund für die höhere Anzahl Fälle. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 27.12.2022, 11.00 Uhr

Die Luzerner Psychiatrie verzeichnet eine Zunahme von stationären Fällen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Dezember 2022)

Mehr psychische Probleme bei Jugendlichen. Überlastung der Psychiatrie. Lange Wartezeiten für Behandlungen.

Diese Sätze waren in den vergangenen Jahren in diversen Medien zu lesen. Oft werden die Pandemie und die Corona-Massnahmen als Gründe genannt. Der Leiter der Luzerner Kinder- und Jugendpsychiatrie erklärte im Februar, dass diese den Jugendlichen die Möglichkeit nähmen, etwas an ihrer Situation zu ändern.

Das Luzerner Statistikamt (Lustat) hat kürzlich die Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht: Im Vergleich zu 2019 nahmen die stationären Aufenthalte in der Psychiatrie um zehn Prozent zu. Auch die Hospitalisierungen von Luzerner Patientinnen und Patienten in ausserkantonalen psychiatrischen Kliniken haben in den vergangenen Jahren laufend zugenommen.

Starke Zunahme von Depressionen und Angsterkrankungen

Auf Anfrage bestätigt die Luzerner Psychiatrie (Lups), dass es zu einer generellen Zunahme von psychischen Erkrankungen gekommen ist. Kommunikationsleiter Daniel Müller macht Bevölkerungswachstum und Pandemie verantwortlich. Diese Entwicklung sei weltweit zu beobachten: «Gemäss einer aktuellen Studie steigen die Prävalenzzahlen für Angsterkrankungen und Depressionen weltweit um zirka 25 Prozent an – unter anderem wegen der Pandemie.»

Obwohl die Pandemie die Zunahme an psychischen Erkrankungen und stationären Aufenthalten in der Psychiatrie beschleunigt hat, greift die Erklärung der zusätzlichen Fälle allein mit Pandemie und Bevölkerungswachstum zu kurz. Das wird offensichtlich, wenn man etwas weiter zurückschaut. Gemäss Lustat nimmt die Anzahl stationärer Aufenthalte in Luzerner Psychiatrien bereits seit 2009 laufend zu:

Auch wenn das Bevölkerungswachstum miteingerechnet wird, ist zwischen 2009 und 2017 eine Zunahme zu verzeichnen. Während im Jahr 2009 noch knapp sechs stationäre Psychiatrieaufenthalte auf 1000 Luzernerinnen und Luzerner kamen, waren es im Jahr 2015 sieben und 2021 bereits über acht Fälle. Und dies trotz der Strategie, Patientinnen und Patienten zunehmend ambulant statt stationär zu behandeln.

Obwohl diese Strategie sinnvoll sei, «gilt es auch bei den stationären Angeboten der Nachfrage, entsprechende Kapazitäten auf einem zeitgerechten, modernen Standard zur Verfügung zu stellen», betont Müller. Die Luzerner Psychiatrie habe in den vergangenen Jahren deshalb rund 80 Millionen Franken in die Modernisierung der Infrastruktur investiert.

Blick in die Zukunft bereitet Sorgen

Müller erklärt, dass die Krankheitshäufigkeit von psychiatrischen Erkrankungen vor Corona nicht zugenommen habe. «Neben den bereits genannten Gründen spielt aber sicher eine grosse Rolle, dass sich durch die Entstigmatisierung psychiatrischer Erkrankungen mehr Menschen in Behandlung begeben und es dadurch zu einer grösseren Nachfrage kommt.»

Mit der Zunahme der Fälle in der Psychiatrie steigt auch der Druck auf Ärzte und Pflege. «All unsere Fachpersonen sind hochbelastet», so Müller. Bisher könne die Lups die zusätzliche Nachfrage jedoch stemmen.

In naher Zukunft ist keine Entlastung zu erwarten. Müller erwartet eine weitere Entstigmatisierung psychiatrischer Erkrankungen, sodass mehr Leute professionelle Hilfe holen. Weiter sind die Konsequenzen einer gesetzlichen Änderung schwierig abzuschätzen: Ab Januar bezahlen viele Krankenkassen eine Therapie bei Psychologinnen und Psychologen in Weiterbildung nicht mehr, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Damit werden 10'000 Patientinnen und Patienten ohne Therapieplatz dastehen.

