15 von 100 Menschen mit Behinderung sind mit ihrer Wohnsituation unzufrieden Die Hochschule Luzern hat über 800 Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung nach ihren Wohnwünschen befragt. Studienleiter und Behindertenorganisation orten Verbesserungen. Gefragt sei auch die Politik. Alexander von Däniken 19.10.2022, 05.00 Uhr

Im eigenen Studio, in einer WG oder einem Heimzimmer? Auch Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung dürfen mitbestimmen, wie sie wohnen. So schreibt es die UNO-Behindertenrechtskonvention vor, welche die Schweiz 2014 ratifiziert hat. Ob im Kanton Luzern diese Vorgabe auch umgesetzt wird, hat das Departement Soziale Arbeit der Hochschule Luzern in den letzten elf Monaten untersucht. Nun liegen die Ergebnisse der Studie vor, an der zahlreiche Institutionen mitgewirkt haben. Demnach sind 85 Prozent der befragten Menschen mit Behinderung mit ihrer Wohnsituation zufrieden.

Die Stiftung für Schwerbehinderte Luzern bietet bereits zahlreiche Wohnformen an – zum Beispiel eigene Studios. Bild: Jutta Vogel

Studienleiter René Stalder: «Es ist erfreulich zu sehen, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung grundsätzlich mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind. Aber die Frage bleibt offen: Sind sie es tatsächlich?» Die Zufriedenheit mit einer aktuellen Situation hänge nämlich auch davon ab, ob Alternativen bekannt und für die betreffende Person auch in Reichweite seien. Hier seien die verschiedenen Organisationen gefragt, den Menschen mit einer Beeinträchtigung auch eine Auswahl zu bieten. «Es wurde zum Beispiel mehrfach der Wunsch geäussert, im ursprünglichen Wohnort oder zumindest in der Nähe bleiben zu können.»

Kritik an Detailgrad der Studie

Dass 15 Prozent der befragten Menschen mit einer Beeinträchtigung mit ihrer Wohnsituation unzufrieden sind, überrascht Ursula Limacher nicht. Die Geschäftsleiterin von Traversa, einem Netzwerk mit stationären und ambulanten Angeboten für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, sagt: «Wahrscheinlich ist ein ähnlicher Anteil in der generellen Bevölkerung mit der eigenen Wohnsituation unzufrieden.» Das heisse natürlich nicht, dass die Institutionen nicht genau analysieren sollen, wie es um die Wohnbedürfnisse und -wünsche der Menschen in ihren Organisationen steht.

Dabei gebe es gesellschaftliche und finanzielle Grenzen. So zeige die Studie zu wenig detailliert auf, welche Menschen mit welcher Behinderung wie autonom leben wollen. «Es ist bedeutend anspruchsvoller, Wahlfreiheit umzusetzen, wenn eine schwerstbehinderte Person allein in einer Zweizimmerwohnung leben möchte und dafür auf 15 Betreuerinnen und Pflegepersonen angewiesen ist.»

Über 800 nahmen an Befragung teil

Die Kritik, in der Studie werde zu wenig aufgezeigt, welche Menschen welche Bedürfnisse hätten, weist Studienleiter René Stalder von sich: «Hier sind die Institutionen näher dran. Zentral ist jetzt, dass die Angebote stärker auf die Wünsche von jungen Erwachsenen und Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung ausgerichtet werden. Wie die Studie zeigt, ist in dieser Gruppe der Wunsch nach einer möglichst autonomen Wohnform besonders gross.» 63 Schülerinnen und Schüler hätten an der Befragung teilgenommen; zusätzlich zu den 763 erwachsenen Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. Darüber hinaus hat Stalders Team auch Gruppengespräche geführt. «Dabei sind wichtige Inputs gekommen, die nun zwingend angegangen werden müssen.»

Laut Ursula Limacher sind die Institutionen aktuell immer noch finanziellen Zwängen ausgesetzt, welche die Durchlässigkeit der verschiedenen Angebote erschwere. «Wenn man eine Auslastung von 95 Prozent haben muss, um kostendeckend zu sein, bleiben kaum Plätze übrig, um Wechsel zu ermöglichen.» Die Studie könne aber Gesellschaft und Politik als Anstoss dienen, «die von der Schweiz ratifizierte UNO-Behindertenrechtskonvention endlich richtig umzusetzen». Die Organisationen für Menschen mit Behinderung könnten diese Aufgabe nicht alleine lösen.

René Stalder hofft, dass die Erkenntnisse aus der Studie künftig in Form eines Forums oder eines Netzwerks eine Fortsetzung finden, denn: «Dass so viele Institutionen und Vereinigungen an diesem Thema gearbeitet haben, ist sehr erfreulich und birgt viele Chancen.» Diese zuzulassen, sei auch Aufgabe der Politik. So werde die Durchlässigkeit der Angebote tatsächlich wegen Fehlanreizen in der Finanzierung verunmöglicht. Hier brauche es Reformen.

