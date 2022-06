Kanton Luzern 74 Gemeinden müssen Flüchtlinge aufnehmen – ansonsten drohen Abgaben von bis zu 40 Franken pro Person und Tag Der Kanton Luzern hat an 74 Gemeinden einen Zuweisungsentscheid erteilt. Diese haben nun rund zehn Wochen Zeit, Unterbringungsplätze zur Verfügung zu stellen – ansonsten muss eine Ersatzabgabe geleistet werden. 22.06.2022, 14.47 Uhr

Solche Plakate zeigen Flüchtenden aus der Ukraine in der Stadt Luzern den Weg zum First Contact Checkpoint. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

74 Luzerner Gemeinden haben dieser Tage einen Zuweisungsentscheid erhalten. Sie müssen nach dem neu geschaffenen Verteilschlüssel des Kantons Flüchtende aufnehmen – per Mitte Juni wurde dieser neu angepasst. Heisst konkret: Pro 1000 Einwohnende einer Gemeinde müssen 23,5 Unterbringungsplätze für Schutzsuchende bereitgestellt werden. Mit der Zuweisung an die Gemeinden wurde die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen beauftragt, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. Denn die Unterbringung von Geflüchteten könne trotz grosser Anstrengungen nicht mehr mit kantonalen Unterbringungsmöglichkeiten und privaten Angeboten gedeckt werden.

Das Aufnahme-Soll gemäss dem Verteilschlüssel berücksichtige neben den Schutzsuchenden aus der Ukraine auch alle anderen Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich, für die der Kanton Luzern zuständig sei. Schweizweit werden rund 118’000 geflüchtete Personen gemäss Prognosen bis Ende Jahr erwartet – gemäss dem kantonalen Verteilschlüssel entspricht dies 5664 Zuweisungen an den Kanton Luzern. Der Verteilschlüssel für die Gemeinden wurde deshalb von ursprünglich 0,017 im April auf 0,0235 im Juni angehoben.

Bei Nichterfüllung sind Ersatzabgaben fällig

Innert zehn Wochen müssen nun 74 der 80 Gemeinden Luzerns insgesamt 3564 Plätze für Schutzsuchende schaffen. In einem ersten Schritt werde dabei ein «Aufnahme-Soll-Erfüllungsgrad» von 90 Prozent verlangt, schreibt der Kanton weiter. Ob und wann die Zuweisung der restlichen 10 Prozent erfolgen werde, hänge von der weiteren Entwicklung der Situation ab.

Die Gemeinden, die ihr Aufnahme-Soll innerhalb der vorgegebenen Frist nicht erfüllen, müssen Unterstützung in monetärer Form leisten. Ab dem 1. September werden sie zahlungspflichtig.

Ersatzabgaben pro Tag und nicht aufgenommene Person: Für die ersten beiden Monate: 10 Franken

Ab dem dritten bis zum vierten Monat: 20 Franken

Ab dem fünften bis zum sechsten Monat: 30 Franken

Ab dem siebten Monat: 40 Franken

Rechenbeispiel:

Wenn die Stadt Kriens ihre jetzige Quote von 82 Prozent in den nächsten zehn Wochen nicht auf 90 Prozent anpassen würde, müsste sie im September und Oktober für die 50 fehlenden Unterbringungsplätze pro Monat rund 15’000 Franken Abgaben bezahlen. Im November und Dezember wären es je 30’000 Franken, ab März 2023 wären rund 60’000 Franken pro Monat fällig.

Die geleisteten Ersatzabgaben werden an die Gemeinden umverteilt, die ihr Aufnahme-Soll erfüllt haben.

Sechs Gemeinden haben die Quote bereits erfüllt

Die sechs Gemeinden, bei denen das bereits heute der Fall ist, sind von der Gemeindezuweisung ausgenommen: Buchrain hat mit 155 aufgenommenen Personen eine Quote von 106 Prozent erfüllt. Die Gemeinde Wikon kann mit 129 aufgenommenen Geflüchteten statt der verlangten 34 gar eine «Ist-Soll-Quote» von 377 Prozent vorweisen. Ebenfalls bereits die Quote erfüllt haben Fischbach, die Stadt Luzern, Pfaffnau sowie Wolhusen.

Eine grosse Zahl Unterbringungsplätze müssen hingegen Honau, Ufhusen und Romoos in den nächsten Monaten zur Verfügung stellen, wenn sie ab September keine Ersatzabgaben bezahlen wollen. Gemäss Angaben des Kantons vom 20. Juni liegt deren Quote bei null Prozent. Und auch Aesch und Ermensee sind mit drei respektive vier Prozent Quotenanteile am unteren Ende der Liste aufgeführt.

Der momentan vorliegende Verteilschlüssel werde angepasst, wenn das SEM, das Staatssekretariat für Migration, die Prognosen der Flüchtlingszahlen ändere, teilt der Kanton mit. Die Gemeinden können gegen den Zuweisungsentscheid keine Rechtsmittel ergreifen. (mha)

