80 Prozent der Kinder in der Primar wechseln an Sekundarschule

Etwas mehr als 80 Prozent der 4000 Schülerinnen und Schüler an den 6. Klassen im Kanton Luzern wechseln nach dem Sommer in die Sekundarschule. Knapp 19 Prozent treten laut einer Mitteilung des Kantons in ein Langzeitgymnasium über. Für die Schülerinnen und Schüler begann der Prozess des Übertrittsverfahrens in der 5. Klasse und endete nun mit dem definitiven Zuweisungsentscheid.

Die Übertrittsquote ins Langzeitgymnasium ist gegenüber dem Vorjahr um knapp ein Prozent gesunken. Unter 19 Prozent lag die Quote letztmals bei den Übertritten Ende Schuljahr 2016/17. Bei den Schülerinnen und Schülern, die den gymnasialen Weg einschlagen, sind die Mädchen mit 53 Prozent einmal mehr in der Überzahl.

«Attraktivität der Sekundarschule ist gestiegen»

Etwas mehr als 80 Prozent der diesjährigen Sechstklässlerinnen und -klässler werden nach den Sommerferien eine Sekundarschule besuchen. «Die Attraktivität der Sekundarschule ist in den letzten Jahren gestiegen, unter anderem mit den neuen Förderangeboten BM SEK+ und Wahlfach Praxisplatz», wird Katrin Birchler, interimistische Leiterin der Dienststelle Volksschulbildung zitiert. Die BM SEK+ ist ein Angebot für leistungsstarke Lernende, das Wahlfach Praxisplatz richtet sich an eher praktisch begabte Jugendliche und ermöglicht ihnen, im letzten Schuljahr einen halben Tag in einem Betrieb zu arbeiten.

Erfreulicherweise herrschte nur bei gut einem Prozent der Übertrittsentscheide Uneinigkeit zwischen den Erziehungsberechtigten und den Lehrpersonen. Daraus folgert die Dienststelle Volksschulbildung: «Dies spricht für die gute Akzeptanz und die Professionalität des Übertrittsverfahrens.» (mme)

