Kanton Luzern Abtretender Verbands-Geschäftsführer fordert: «Wir müssen den Lehrpersonen Sorge tragen» Ein Jahrzehnt hat Kaspar Bättig die Geschicke des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands geleitet. Geprägt hat den Willisauer der Kampf gegen die Sparmassnahmen. Reto Bieri 27.02.2023, 17.00 Uhr

Kaum jemand weiss rund um den Lehrerberuf besser Bescheid als Kaspar Bättig: Lehrer, Schulleiter, Ausbilder in der Privatwirtschaft, zuletzt zehn Jahre Geschäftsführer des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LLV). Ab Anfang März ist er im Ruhestand. Ein Grund ist, dass seine Frau, ebenfalls Lehrerin, seit vergangenem Sommer pensioniert ist. «Deshalb ist auch für mich der richtige Zeitpunkt gekommen», sagt der 63-jährige Willisauer.

Kaspar Bättig am LLV-Geschäftssitz an der Maihofstrasse in Luzern. Er blättert in alten Protokollen des Lehrerinnen- und Lehrerverbands, der nächstes Jahr das 175-Jahr-Jubiläum feiert. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Februar 2023)

In der Öffentlichkeit stand Kaspar Bättig wenig, für den Auftritt nach aussen ist Verbandspräsident Alex Messerli zuständig. Der Geschäftsführer leistet die Arbeit im Hintergrund. Zu Bättigs Aufgaben zählt die Beratung der rund 3500 Mitglieder in juristischen und personalrechtlichen Fragen, aber auch die Vermittlung in Konfliktsituationen.

«Heute arbeiten Lehrerinnen und Lehrer viel mehr in Teams, dadurch ist das Konfliktpotenzial höher als früher.» Zwar würden die Schulleitungen vieles auffangen, wie er aus eigener Erfahrung wisse. Bättig war fünf Jahre lang Schulleiter in Ruswil. Gebe es keine Lösung, komme der Verband ins Spiel. «Auch weil es nach wie vor keine kantonale Schlichtungsstelle für unsere Lehrerinnen und Lehrer gibt.»

Eine weitere Aufgabe des Geschäftsführers ist es, Dossiers zuhanden des Präsidiums, des Vorstands und des Verbandsrates – dem Parlament des LLV – aufzubereiten. Bättig hält bei den LLV-Regionalorganisationen auch Referate, etwa zum Lohnsystem, das sehr komplex sei.

Er stört sich daran, dass in der öffentlichen Debatte die Volksschule oftmals auf den Lohn reduziert werde. «Dies ist nur eine Komponente. Ebenso wichtig ist die Sinnhaftigkeit unseres Berufs und die Wertschätzung, die man als Lehrer oder Lehrerin erfährt.» Letzteres habe seitens der Politik gelitten. Die kantonalen Sparpakete, die in Bättigs ersten Amtsjahren auch im Bildungsbereich zu schmerzhaften Einschnitten führten, sorgten bei der Lehrerschaft für Unmut.

«2013 wurde bei den Dienstaltersgeschenken sowie der Altersentlastung gekürzt. Leider haben wir es bislang nicht geschafft, dies rückgängig zu machen.» 2017 hat der Kanton zudem das Pensum um eine Lektion erhöht. «Rückgängig gemacht wurde dies, jedoch nicht kompensiert.»

Volksinitiative sollte Sparmassnahmen abwenden

Die Sparmassnahmen haben den LLV laut Bättig politischer gemacht. Vor zehn Jahren, nur eine Woche nach seinem Start als Geschäftsführer, hat ein überparteiliches Komitee, zu dem auch der LLV zählte, eine Volksinitiative gestartet: Künftig sollte nur noch eine Fremdsprache auf der Primarstufe unterrichtet werden. Das Stimmvolk lehnte das Anliegen 2017 ab.

Das gleiche Schicksal ereilte ein Jahr später ein aus einer breiten Allianz von Personalverbänden und Parteien lanciertes Volksbegehren, das ausreichende Mittel für die Bildung forderte. Die Initiative wurde laut Bättig gestartet, «weil wir keinen anderen Weg mehr sahen, weitere Sparmassnahmen abzuwenden.» Diese empfindet Bättig nach wie vor als ungerechtfertigt. «Wir fordern nichts Aussergewöhnliches, sondern nur das, was den rund 5000 Lehrerinnen und Lehrern im Kanton Luzern zusteht. Konkret sind dies nachvollziehbare Rahmenbedingungen, so auch der Erhalt der Kaufkraft.» Dies sei aktuell nicht sichergestellt.

Mittlerweile sei aber Bewegung in die Sache gekommen. Der LLV stehe zusammen mit anderen Berufsverbänden in Verhandlungen mit verschiedenen kantonalen Dienststellen, man sei in den Budgetprozess sowie Schulentwicklungsprojekte eingebunden. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hätten den Lehrkräftemangel erkannt.

Ausbildungsleiter in einer international tätigen Firma

Laut Bättig wird sich dieser vorerst verschärfen, doch es seien Massnahmen in Diskussion. «Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt und die kantonale Dienststelle für Volksschulbildung eine Umfrage unter den Lehrkräften und Schulleitungen durchgeführt. Deren Resultate liegen demnächst vor.» Der LLV stehe zudem regelmässig mit weiteren Organisationen wie etwa dem Schulleiterverband oder der Pädagogischen Hochschule in Kontakt. Um den Lehrkräftemangel zu entschärfen, müsse man die Rahmenbedingungen ändern, sagt Bättig.

«Und vor allem den unterrichtenden Lehrpersonen Sorge zu tragen, das geht oft vergessen.»

Zugute kam Bättig als LLV-Geschäftsführer, dass er selbst 20 Jahre als Oberstufenlehrer unterrichtet hat. Zudem arbeitete der Willisauer neun Jahre in der Privatwirtschaft. Von 1999 bis 2008 war er Ausbildungsleiter in einer international tätigen Firma, die als Pionierin im sogenannten Blended Learning tätig war, im Mix von Präsenz- und digital gestütztem Unterricht. Aufgrund dieser Erfahrung hatte Bättig während der Coronapandemie die digitale Infrastruktur des Verbands entsprechend rasch angepasst.

Als Pensionär möchte der Vater von zwei erwachsenen Kindern sein grosses Beziehungsnetz verstärkt pflegen. Ebenso seine Leidenschaft, das Kochen. Während 25 Jahren brachte er im Männerkochklub Willisau ab und zu anderen die Grundregeln des Kochens bei. Es wurde ihm in die Wiege gelegt: Bättigs Eltern führten das «Kurhaus »in Ohmstal, wo der Viertgeborene zusammen mit elf Geschwistern aufwuchs. «Es war meine erste Schulklasse, zumindest fast», sagt Bättig schmunzelnd.