Nationaler Sirenentest am 1. Februar: Wissen das Geflüchtete?

Kanton Luzern Am 1. Februar ist Sirenentest – wissen das die Geflüchteten aus der Ukraine? Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind unter Sirenenalarm aus ihrer Heimat geflüchtet. Dasselbe Geräusch ertönt in zwei Wochen in der ganzen Schweiz – beim alljährlichen Sirenentest. Soziale Institutionen im Kanton Luzern warnen vor möglichen Folgen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Am 1. Februar werden im Kanton Luzern 136 mobile Sirenen unterwegs sein, wie hier auf einem Fahrzeug der Feuerwehr Emmen. Bild: Pius Amrein (1. Februar 2018)

«9 Mal gingen heute die Luftschutzsirenen in Slowjansk los, 12 Mal am Tag zuvor. 28 Tage, seit ich meinen Mann zuletzt umarmen konnte.» Das schrieb Kinderheim-Leiterin Eva Samoylenko-Niederer letztes Jahr ins Kriegstagebuch. Sie ist in ihrem Heimatland geblieben, während Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Land verlassen haben. Rund 2700 von ihnen leben mit Schutzstatus S im Kanton Luzern. Sie hören am Nachmittag des 1. Februar zum ersten Mal, wie die Schweiz akustisch den Notfall probt: mit dem alljährlichen Sirenentest.

Renate Metzger-Breitenfellner, Geschäftsführerin des Luzerner Flüchtlingstreffs «Hello Welcome», sagt auf Anfrage: «Dieser Sirenentest kann unter Umständen bei kriegstraumatisierten Menschen, die nicht informiert sind, eine Retraumatisierung auslösen, oder sie zumindest sehr erschrecken.» Das gelte nicht nur bei ukrainischen Geflüchteten, sondern auch bei solchen aus anderen Ländern, in denen Krieg herrsche und Sirenen ertönen.

Renate Metzger findet es darum sinnvoll, wenn alle Organisationen und Institutionen, die mit Geflüchteten zu tun haben, diese so schnell wie möglich informieren und ihnen mehrsprachiges Infomaterial zur Verfügung stellen. Migrantinnen- und Migranten-Vereine sollten auch Informationsmaterial in der jeweiligen Muttersprache zur Verfügung stellen, in den Zentren und Asylunterkünften sollten mehrsprachige Plakate hängen und Flyer aufliegen, dasselbe gelte auch für Behörden, mit denen Geflüchtete immer wieder zu tun hätten, für Spitäler und Arztpraxen. «Hello Welcome» werde im Lokal Bundeshaus sowohl im Lernatelier als auch in den anderen Angeboten über den Probealarm informieren.

In die gleiche Kerbe schlägt Reto Stalder, Mediensprecher von Caritas Luzern: «Geflüchtete Menschen bringen aufgrund ihrer ganz eigenen Geschichte unterschiedliche – oft auch traumatische – Erfahrungen mit. Es ist daher wichtig, dass alle Organisationen und Behörden, die mit geflüchteten Menschen in Berührung kommen, über ihre eigenen Kanäle auf den Sirenentest hinweisen.» Caritas Luzern werde in den Caritas-Märkten und den Secondhandläden «Caritas Wohnen» sowie über das Mentoring-Projekt für Geflüchtete aus der Ukraine über den Sirenentest informieren.

Was unternimmt die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern? «In den Zentren wird durch Aushänge über den Sirenentest informiert. Ausserdem finden in allen Zentren Hausmeetings statt, wo die Geflüchteten im Voraus eingehend über den Test und dessen Zweck informiert werden», heisst es auf Anfrage. Care Teams stünden keine zur Verfügung; die Betreuerinnen und Betreuer in den Zentren seien aber auf die potenziell belastende Wirkung der Sirenen auf die Geflüchteten sensibilisiert. Was Ukrainerinnen und Ukrainer betrifft, die in Privathaushalten wohnen, seien keine Massnahmen geplant.

Im Idealfall werden am 1. Februar kantonsweit 199 stationäre und 136 mobile Sirenen ertönen. So viele Geräte stehen nämlich zur Verfügung, erklärt Sandro Birrer, Leiter des Bereichs Infrastruktur beim kantonalen Zivilschutz. Die mobilen Sirenen kommen in abgelegenen oder verwinkelten Gebieten zum Einsatz, welche über keine stationäre Sirene verfügen oder durch die stationären Sirenen zu wenig stark beschallt werden. Dabei fährt die jeweils zuständige Feuerwehr vorgegebene Routen ab. Das Ziel sei es, den Anteil der mobilen Sirenen weiter ab- und jenen der stationären auszubauen.

Wo sich die stationären Sirenen befinden, darüber gibt eine Karte Auskunft, die nicht nur den Kanton Luzern und die Schweiz abdeckt, sondern auch weitere europäische Länder:

Bis vor zirka sechs oder sieben Jahren hat es laut Birrer im Kanton Luzern noch 173 stationäre Sirenen gegeben. Der Ausbau des Netzes an stationären Anlagen kommt also voran. Die Weisungen des Bundes sehen unter anderem vor, dass zur Alarmierung der Bevölkerung ein minimaler Schallpegel von 65 Dezibel vorliegen muss. Der Alarm muss also mindestens so laut sein wie ein normales Gespräch oder ein Fernseher auf Zimmerlautstärke.

Wie werden die Standorte für stationäre Sirenen ausgesucht? Sandro Birrer: «Für die Alarmierungsplanung wird eine Software eingesetzt, welche unter Berücksichtigung der Topografie und weiteren Einflussgrössen die Beschallungsintensität berechnen und visualisieren kann.» Beschallungslücken würden dadurch einfacher identifiziert und mit dem Einsatz von mobilen Sirenen geschlossen.

Wenn eine Sirene beim Test stumm bleibt, liegt laut Birrer meistens eine Störung im Schallgeber, der Steuereinheit oder der Batterie vor. Obwohl die Systeme allfällige Störungen automatisch und direkt dem Kantonsadministrator beim Zivilschutz melden, könne es beim Test unter realen Bedingungen zu Fehlern kommen. «Dies zeigt auf, dass der jährliche Sirenentest unabdingbar ist, damit eine funktionierende Alarmierung gewährleistet werden kann.»

Zwar alarmieren Bund und Kantone mittlerweile auf verschiedenen Kanälen; zum Beispiel über die Alertswiss-App, die Alertswiss-Website oder das Radio. Dennoch bleiben die Sirenen laut Birrer wichtig. Und zwar aus zwei Gründen: «Personen, welche beispielsweise in der Nacht nicht durch die primären Informationskanäle erreicht werden konnten, sollen durch die Sirenenalarmierung ebenfalls gewarnt werden. Darüber hinaus kann mit der Sirene die Alarmierung der Bevölkerung auch bei einem Ausfall des Internets und des Mobilfunknetzes sichergestellt werden.»

