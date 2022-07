Luzern: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten am Wochenende

Kanton Luzern Am Wochenende mussten nach Verkehrsunfällen mehrere Personen ins Spital gebracht werden Vergangenes Wochenende ereigneten sich im Kanton Luzern mehrere Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, drei weitere wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. 11.07.2022, 11.45 Uhr

Am Samstag, kurz nach 21.15 Uhr, verursachte ein stark alkoholisierter Autofahrer an der Hirtenhofstrasse in der Stadt Luzern einen Selbstunfall: Mit 2.18 Promille im Blut fuhr er gegen eine Fussgängertafel, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt. Der Fahrer blieb unverletzt, der Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Ein stark alkohoisierter Autofahrer fuhr in Luzern eine Fussgängertafel um. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Ein 22-jähriger Autofahrer kollidierte am Sonntagmorgen in Root auf der Perlenstrasse mit einer Strassenlaterne und musste ins Spital gebracht werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde der Führerausweis gesperrt.

Ein Autofahrer kollidierte in Root mit einer Strassenlaterne. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Mehrere Verkehrsunfälle zwischen Auto und Motorrad

Am Samstagmorgen um 10 Uhr kam es auf der Luzernerstrasse in Ebikon bei einem Abbiegemanöver zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 53-jährige Motorradfahrer stürzte dabei und erlitt erhebliche Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 9000 Franken.

Am Sonntag kurz vor 8 Uhr wurde ein weiterer Motorradfahrer verletzt, als er auf der Stillaubbrücke bei Finsterwald mit einem Auto kollidierte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Im Anschluss musste die Glaubenbergstrasse für Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Weitere Verletzte in Willisau und Werthenstein am Sonntag

In Willisau, im Gebiet Käppelimatt, kollidierten am Sonntagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr zwei Autos bei einem Abbiegemanöver. Die beiden Unfallfahrer mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 11’500 Franken.

In Willisau kollidierten am Sonntag zwei Autos bei einem Abbiegemanöver. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Am Sonntagabend um 18.45 Uhr verletzten sich in Werthenstein ein Motorradfahrer und sein Beifahrer, als das Motorrad nach einer Vollbremsung stürzte. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst in das Spital gebracht. (sig)