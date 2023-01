Kanton Luzern Arbeitslosenquote war 2022 so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr Im Jahr 2022 lag die Arbeitslosenquote im Kanton Luzern bei 1,3 Prozent und ist damit 0,8 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen ging sowohl in allen Altersgruppen als auch in allen Regionen zurück. 23.01.2023, 09.08 Uhr

Die Arbeitslosenquote im Kanton Luzern ist so tief wie seit über 20 Jahren nicht mehr: 2022 waren durchschnittlich 3101 Personen als arbeitslos gemeldet – das sind 1651 Personen weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote 2022 lag bei 1,3 Prozent. Wie Statistik Luzern (Lustat) in einer Mitteilung schreibt, habe dieser Wert letztmals 2001 tiefer gelegen (1,2 Prozent). Und auch im gesamtschweizerischen Vergleich schneidet der Kanton Luzern gut ab: Die nationale Arbeitslosenquote betrug im vergangenen Jahr im Mittel 2,2 Prozent.

Die gesunkene Arbeitslosenzahl lässt sich in Luzern bei allen Altersgruppen beobachten – sowohl bei den 15 bis 24-Jährigen (1,2 Prozent), bei den 25 bis 49-Jährigen (1,4 Prozent) als auch bei den Über-50-Jährigen (1,4 Prozent) wurden die bisherigen Tiefstwerte von 2019 unterboten. Und auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging zurück: Fast neun von zehn Arbeitslosen unter 25 fanden innerhalb von sechs Monaten wieder eine neue Stelle. Bei den 55-Jährigen und älteren war dies bei etwas mehr als vier von zehn Arbeitslosen der Fall.

Innerhalb des Kantons Luzern sei die Arbeitslosenquote 2022 im Agglomerationskern und in der Stadt Luzern mit 1,8 respektive 1,7 Prozent am höchsten gewesen, schreibt Lustat weiter. Vergleichsweise niedrig waren die Quoten im Entlebuch (0,4 Prozent), in den Regionen Sursee/Sempachersee und Willisau (je 0,8 Prozent) sowie Rottal-Wolhusen und Agglomerationsgürtel (je 0,9 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Arbeitslosen in allen Regionen um über einen Viertel zurück. (mha)