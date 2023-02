Kanton Luzern Bauland-Kontroverse in Beromünster: Initianten wollen Abstimmung verschieben Der Gemeinderat ergreift Partei gegen eine Initiative, die die Auszonung einer Baufläche auf der Schlössli Höchi fordert. Zudem warnt er vor einer möglichen Millionen-Entschädigung für die Grundeigentümer. Die Initianten ihrerseits reichen nun Aufsichts- und Stimmrechtsbeschwerde ein. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Am 12. März stimmt Beromünster über die Schlössli-Höchi-Initiative ab. Dort will die Generalunternehmung Schenker + Schenker AG aus Oberkirch elf Einfamilienhäuser bauen. Doch das Vorhaben ist umstritten. Die IG Baukultur hat eine Initiative eingereicht, um einen Teil der Fläche als Freihalte- und Grünzone zu definieren – das Bauprojekt wäre damit gestorben.

Der Gemeinderat spricht sich klar gegen die Initiative aus. Er hat ein Gutachten erstellen lassen, das besagt, dass die Gemeinde gegenüber dem Landeigentümer entschädigungspflichtig werden könnte, sollte es am 12. März ein Ja geben. Die Rede ist von rund 2,2 Millionen Franken.

Regierung äusserte sich früher kritisch

Doch das ist umstritten. Denn die Geschichte des Baulands ist lange und verworren. Der «Anzeiger Michelsamt» hat sie in seiner jüngsten Ausgabe aufgearbeitet. So ist die Schlössli Höchi zwar seit 1975 als Bauland eingezont, jedoch zunächst als Bauland 2. Etappe. Die Unterscheidung zwischen 1. und 2. Etappe gibt es im kantonalen Gesetz allerdings seit 2014 nicht mehr.

Die entscheidende Frage ist nun, ob die Schlössli Höchi anlässlich dieser Gesetzesrevision als ehemaliges Bauland 2. Etappe überhaupt ohne den Entscheid der Stimmberechtigten in die Bauzone überführt werden durfte – zumal sich die Kantonsregierung laut dem «Anzeiger Michelsamt» in der Vergangenheit kritisch zu den dortigen Plänen geäussert hat. «Eine Überbauung ist aus landschaftlichen und siedlungsplanerischen Gründen zu vermeiden», hiess es in einer Stellungnahme aus Luzern zu einer Teilrevision des Beromünster Zonenplans im Jahr 1992.

Die IG Baukultur hat eine Aufsichts- und Gemeindebeschwerde gegen die Gemeinde eingereicht. Grund sei das Verhalten der Behörden gegen die IG, wie Mitglied Nathalie Wey auf Anfrage sagt. Die Gemeinde habe der IG Akteneinsicht verwehrt. Zudem habe man den Text für die Abstimmungsbotschaft schreiben müssen, ohne dass man das Gutachten, das erst letzte Woche veröffentlicht worden war, zu Gesicht bekommen habe. Die Aufsichtsbeschwerde ist beim Regierungsrat hängig.

Nicht die erste Stimmrechtsbeschwerde

Die IG Baukultur geht aber noch weiter. Mit einer Stimmrechtsbeschwerde verlangt sie die Verschiebung der Abstimmung. «Der Gemeinderat informiert in seiner Botschaft sehr einseitig», begründet Nathalie Wey diesen Schritt. Die Exekutive argumentiere vor allem mit dem Gutachten, das nach Ansicht der IG parteiisch sei. «Es wurde – trotz mehrmaliger Nachfrage um Mitwirkung seitens der IG Baukultur – ohne Beteiligung der Initianten erstellt. Es liegt somit eine unzulässige Beeinflussung der Bevölkerung vor», sagt Wey. Die Stimmrechtsbeschwerde wurde am Freitag eingereicht.

Mit Stimmrechtsbeschwerden hat der Beromünster Gemeinderat erst vor einem Jahr schlechte Erfahrungen gemacht. Damals hiess der Regierungsrat eine Beschwerde der Initianten, die die Abschaffung der Gemeindeversammlung forderten, teilweise gut. Der Gemeinderat habe vor der Abstimmung zu einseitig gegen die Initiative informiert. Dieser musste daraufhin zwei Videos löschen.

Gemeindepräsident weist Vorwürfe zurück

Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold (FDP) wehrt sich gegen die Vorwürfe der IG. «Der Gemeinderat muss unabhängig Stellung beziehen und die Bevölkerung transparent über mögliche Folgen der Initiative informieren.» Dass ein Ja eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe verursachen könnte, sei eine wichtige Information für die Bürgerinnen und Bürger, die diese Kosten zu tragen hätten. In seiner Mitteilung zur Initiative nennt der Gemeinderat weitere Gründe für seine ablehnende Haltung: «Eine Auszonung zum jetzigen Zeitpunkt ist ein schwerer Eingriff in die Eigentumsrechte der Grundeigentümerin und untergräbt den Grundsatz von Treu und Glauben.»

Arnold widerspricht auch dem Vorwurf, es handle sich um ein Parteigutachten. «Das Gutachten wurde von unabhängigen und anerkannten Rechtsexperten auf diesem Gebiet erstellt.» Es handelt sich dabei um die Keel & Raster Planungs- und Baurecht GmbH aus Winterthur. Ein Einbezug der Initianten in die Erarbeitung des Gutachtens hätte dessen Unabhängigkeit gefährdet.

Hinweis Am 1. März findet in der Mehrzweckhalle um 19.30 Uhr die Orientierungsversammlung zur Initiative statt.

