Kanton Luzern: Palliativ-Betreuung auf dem Land wird besser

Kanton Luzern Begleitung im letzten Lebensabschnitt wird besser koordiniert: «Das gibt Patienten und Angehörigen Sicherheit» Ab Januar gibt es im ganzen Kanton Expertenteams für palliative Pflege. Damit sollen Patienten den letzten Lebensabschnitt eher zu Hause bestreiten können. Das könnte auch Spitäler und Heime entlasten. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 20.12.2022, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Palliativ Plus soll die Betreuung im letzten Lebensabschnitt auf der Luzerner Landschaft gestärkt werden. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Viele Personen mit chronisch fortschreitenden Krankheiten möchten möglichst lange zu Hause bleiben. Dabei können Pflege und medizinische Betreuung sehr komplex werden und der Zustand verändert sich teils schnell. Meist werden Betroffene bereits von der lokalen Spitex und ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin betreut. Diesen Fachpersonen fehlt ab einem gewissen Punkt jedoch Wissen und Erfahrung in der spezialisierten Palliativ-Betreuung.

Ab Januar soll diese Lücke nun in ganz Luzern mit Experten-Teams geschlossen werden. Der Kanton wird dazu in drei Regionen aufgeteilt:

Stadt Luzern, Agglomeration, Seegemeinden

Wiggertal, Entlebuch, Willisau

Seetal, Sempachersee, Rottal

Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche bieten die Teams von je einem Stützpunkt – Luzern, Reiden und Hochdorf – sowie dazugehörenden Standorten aus Unterstützung in komplexen Palliativ-Situationen.

In der Stadt Luzern gibt es schon länger ein entsprechendes Angebot: Der Brückendienst der Spitex unterstützt dort die betreuenden Ärztinnen und Spitexteams mit Fachwissen und hilft selbst mit bei der Betreuung in komplexen Fällen.

Die Präsidentin des Vereins Palliativ Luzern, Elsi Meier, freut sich über die schnelle Umsetzung des Projekts Palliativ Plus: «Wir sind von Anfang an auf offene Ohren gestossen.» Alle hätten an einem Strick gezogen: von Spitex über Hausarztpraxen bis zu Fachpersonen aus Heimen und Spitälern.

Pilotprojekt im Wiggertal war erfolgreich

Im Betrieb von Palliativ Plus ist angedacht, dass bei geringer Auslastung die Experten und Expertinnen wie gewohnt in der Spitex oder Arztpraxis arbeiten. Um zu testen, ob das neue Prinzip mit Expertenteams an drei Stützpunkten funktioniert, wurde im August in der Region Reiden-Wiggertal ein Pilotprojekt lanciert und erfolgreich umgesetzt. Nun wird die Region Hochdorf und ergänzend die Zusammenarbeit mit Zusatzstandorten, zum Beispiel im Entlebuch, folgen.

Für die Patienten und Angehörigen ist das Expertenteam ein Gewinn, wie Meier erklärt: «Wenn die Fachpersonen viel Erfahrung haben, können sie den Angehörigen Sicherheit geben und ihnen zum Beispiel erklären, dass sie ähnliche Verläufe auch schon erlebt haben.» So merken Angehörige und Patientinnen, dass sie zu Hause genau so gut betreut werden, wie dies im Spital oder im Heim der Fall wäre.

Palliativ Plus könnte Spitäler entlasten

Angesichts des aktuellen Mangels an Fachpersonen ist hervorzuheben, dass für Palliativ Plus zum Start keine zusätzlichen Pflegefachpersonen nötig sind. Das Ziel ist einzig, die bestehenden Ressourcen zu bündeln und damit insbesondere die Palliativ-Betreuung auf dem Land zu stärken. Meier erhofft sich aber, dass das Projekt Spitex-Mitarbeitende dazu bewegt, sich im Bereich Palliativ-Betreuung weiterzubilden. «Bereits jetzt beobachten wir einen Schub der Nachfrage für den CAS Palliativcare.»

Ausserdem könnte das Projekt andere Akteure im Gesundheitswesen entlasten: «Wenn schwerkranke Patienten, die im Sterben liegen, gut zu Hause betreut werden können, dann hat es in Spitälern und Pflegewohnheimen mehr Platz», erklärt Meier.

Die Arbeit der Palliativ-Experten und -Expertinnen wird wie bisher über die Spitex abgerechnet. Die Spitex selbst sieht sich aber mit Zusatzaufwand konfrontiert, der nicht von den Krankenkassen-Tarifen gedeckt ist. Deshalb unterstützen Kanton und Gemeinden den Betrieb mit je 300'000 Franken pro Jahr. Damit wird der Zusatzaufwand gedeckt und in den ersten zwei Jahren Fortbildung und Anschaffungen wie etwa Medikamenten-Kühlschränke oder medizinische Geräte finanziert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen