Eishalle Sursee: Strompreise steigen um das Zwölffache

Kanton Luzern Preise steigen um das Zwölffache: Stromrechnung bringt Eishalle Sursee in Existenznot Die Covid-Krise konnten die Eishallen in unserer Region noch verkraften, nun bereitet die drohende Strommangellage den Betreibern der Eisfelder Sorgen. Doch die Lage ist nicht überall gleich prekär. Silvana Gugolz, Niels Jost, René Meier Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Es droht die Schliessung: Blick in die Eishalle Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (17. Oktober 2022)

Die Strompreise steigen, während die Temperaturen sinken. Mit Beginn der kalten Jahreszeit stellt sich für viele die Frage nach Freizeitbeschäftigungen im Herbst und Winter. Bereits ist klar, dass in Zug das Ausseneisfeld der Bossard-Arena in diesem Jahr nicht planmässig öffnen kann – ob überhaupt, ist unklar.

Im Kanton Luzern fällt das Advents-Eisfeld beim KKL der Energiekrise zum Opfer, die Eishallen in Sursee, Hochdorf und Luzern starten aber planmässig in die Wintersaison. Doch das bedeutet nicht, dass die hohen Energiepreise kein Thema sind.

Explodierende Strompreise und Unsicherheiten

Mit einer besonders herausfordernden Situation sieht sich die Eishalle in Sursee konfrontiert. Der Vertrag mit der CKW läuft Ende Jahr aus und für 2023 liegt ein unerfreulicher Vertragsentwurf vor. «Jetzt liegen zehn- bis zwölffach höhere Strompreise auf dem Tisch, das können wir so nicht tragen», sagt Ruedi Amrein, Präsident der Genossenschaft und Betriebsleiter der Eishalle Sursee.

Ähnlich die Situation in Küssnacht: Die Stromkosten für die Rigihalle dürften sich mehr als verdoppeln. Heinz Schnider, Präsident der Eisbahn-Genossenschaft, sagte gegenüber dem «Freien Schweizer», er rechne mit Mehrkosten von schätzungsweise 100'000 Franken.

Geht in den beiden Eishallen nun das Licht aus? Das können Schnider und Amrein nicht sagen. In Küssnacht müsse man wohl mit den Eismieten hochgehen. Am Dienstag werde man mit dem Bezirk Küssnacht und den Vereinen eine Krisensitzung abhalten, sagt Schnider auf Anfrage. Eine Schliessung sei die allerletzte Option.

Konkrete Aussagen zur Zukunft seien auch in Sursee nicht möglich, sagt Ruedi Amrein. Die Situation sei momentan sehr unsicher. Er hoffe, dass sich der Markt bis Ende Jahr etwas beruhige und die Preise sinken. Auch hier werden in den nächsten Tagen Vertreter der Eishalle mit den eingemieteten Vereinen zusammensitzen. «Wir müssen gemeinsam einen Weg finden, der sowohl für die Eishalle als auch für die Vereine tragbar ist», sagt Amrein.

Ruedi Amrein, Betriebsleiter der Eishalle Sursee, in den Katakomben der Eishalle Sursee. Bild: Patrick Hürlimann ( 17. Oktober 2022)

Während die Preise in Küssnacht bereits rückwirkend per Anfang Oktober um rund 20 Prozent angehoben wurden, werden auch die Surseer Vereine mit einem massiven Preisanstieg pro Eisstunde konfrontiert. Heute kostet eine solche rund 230 Franken. Falls die Vereine die Erhöhung akzeptieren, sei der Betrieb zumindest bis am 12. Februar 2023 gesichert. Falls nicht, müsse man im schlimmsten Fall auch eine Schliessung per 1. Januar 2023 und die Umstellung auf den Sommerbetrieb in Betracht ziehen. Die Eishalle kann auch als Dreifachturnhalle genutzt werden.

Hochdorf hofft auf kalte Temperaturen

14 Kilometer weiter östlich rechnet auch Marcel Wütschert, Betriebsleiter der Eishalle in Hochdorf, mit einem Anstieg der Energiekosten. Genaue Zahlen kann er auf Anfrage noch keine nennen. Wie stark der Preisanstieg sein werde, sei auch vom Wetter abhängig. Die halboffene Eishalle in Hochdorf brauche während eines milden Winters mehr Energie als bei Temperaturen, die ihren Teil dazu beitragen, die Halle kühl zu halten.

Auf gleich drei Feldern kann man sich im Eiszentrum Luzern vergnügen – eines befindet sich an der frischen Luft. Gemäss Alex Roos, Leiter Anlagen und Betriebe im Eiszentrum Luzern, hat man für die fixen Stromkosten laufende Verträge bis Ende 2024. Von der momentanen Situation am Strommarkt sei man deshalb nicht direkt betroffen.

Von steigenden Kosten und Diskussionen um Preiserhöhungen bleibt man aber auch in der Stadt Luzern nicht verschont: Die Gaspreise haben sich verdoppelt. Gas braucht die Eishalle Luzern für Warmwasser, Heizung und das Entfeuchten der Curling- und Hockeyhalle.

Öffentliches Eislaufen wird kaum teurer

Die Verdoppelung des Gaspreises werde momentan von der Eishalle selbst getragen, sagt Alex Roos. Zukünftig stehen Preiserhöhungen bei den Eismieten zur Diskussion. Eine Abwälzung der höheren Kosten auf die eingemieteten Vereine sei aber frühestens auf die nächste Sommersaison vorgesehen. Eine Erhöhung der Ticketpreise stehe für die kommende Wintersaison nicht zur Debatte, doch auch Alex Roos will darauf hingewiesen haben, dass die Situation stark durch Unsicherheiten geprägt und längerfristige Aussagen schwierig seien.

Auch Klubs, Schulen und Vereine im Raum Hochdorf seien informiert, dass ein Energiezuschlag auf sie zukomme «und man flexibel bleiben müsse», wie es Betriebsleiter Wütschert formuliert. Das werde von allen Betroffenen so akzeptiert. Trotz aller Unsicherheiten: Keine Auswirkungen hat die Lage am Strommarkt auf diejenigen, die spontan ihre Runden auf dem Eis in Hochdorf drehen möchten. «Die Ticketpreise für das öffentliche Eislaufen werden in dieser Wintersaison nicht erhöht», so Wütschert.

Und selbst in Sursee, wo die Stromkosten sogar den Betrieb der Eishalle in Frage stellen, ist eine Erhöhung der Eintrittspreise momentan bloss eine Idee. Ein Aufschlag von einem Franken pro Eintritt stehe in den bevorstehenden Verhandlungen zur Diskussion, so Amrein.

Bei der Kunsteisbahn Zingel in Seewen sind höhere Preise wegen des Stroms derzeit kein Thema. «Wir konnten letztes Jahr den Strompreis neu verhandeln und sind mit unserem lokalen Partner EBS Energie AG in gutem Einvernehmen», sagt Rochus Freitag, Verwaltungsratspräsident der Kunsteisbahn Zingel AG, auf Anfrage. Dem Gaspreis sei man aber ausgeliefert. Freitag: «Die Gaspreise befinden sich derzeit in einem für uns noch verkraftbaren Bereich.» Der Sportingpark Engelberg war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

