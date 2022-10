Kanton Luzern Chili-Churros, Disco-Karussell und Willi-Saurer: Die Kilbi Willisau hat vieles zu bieten Von Essen, Bahnen und isotonischen Getränken hat die Kleinstadt alles im Angebot. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 16.10.2022, 15.13 Uhr

«Es esch Chöubi Zyt.» So steht es in grossen Lettern auf der Website des Amtes Willisau und wahrlich ist es Kilbizeit. So öffnete auch die Kilbi in der Kleinstadt Willisau ihre Tore. Schätzungsweise strömten über hundert Besuchende mit ihren Familien und Freunden ins kleine Städtli.

Die Kilbi Willisau lockt über hundert Besucherinnen und Besucher ins Städtli. Bild: Roger Grütter (Willisau, 15. Oktober 2022)

Auch wir waren Teil dieser Besucherzahl und wollten gemeinsam mit den Besuchenden herausfinden, was die Kilbi Willisau alles so zu bieten hat. Also auf geht’s zum ersten Stand:

Angefangen haben wir auf dem Zehnplatz am oberen Rand der Altstadt. Hier duftet es nach Zuckerwatte, gerösteten Mandeln und Gegrilltem. Schon von weitem ist das Kreischen der Bahnfahrer zu hören und vermischt sich mit dem leichten «Gedudel» des Karussells. Gemächlich dreht das Riesenrad seine Runden und lässt sich vom Rauschen der anderen Bahnen nichts vormachen.

Ein Mal Amor spielen und auf Herzen zielen

Auf demselben Platz befindet sich der Stand von Yvonne Menz. Er unterscheidet sich von den anderen, in dem nicht auf Büchsen, sondern auf Herze geschossen wird. Das Ziel ist es, mit drei Dartpfeilen die grossen Herzen auf der Korkwand zu treffen. Auch an der Määs in Luzern habe sie einen Stand gehabt, wo man auch Herzen schiessen konnte. Der Unterschied zwischen Kilbenen auf dem Land und in der Stadt bemerkt die Reidnerin schon noch. «Auf dem Land sind die Besucher viel experimentierfreudiger. Sie probieren lieber neue Dinge als diejenigen in der Stadt», kommentiert Menz. Sie muss es wissen, denn seit 15 Jahren ist sie an der Kilbi Willisau und in der fünften Generation Schaustellerin.

Am Stand von Yvonne Menz (links) darf man es Amor gleichtun und mit Pfeilen auf Herzen schiessen. Bild: Roger Grütter (Willisau, 15. Oktober 2022)

Schlendert man etwas weiter und geht über die Hauptgasse, kommt man vorbei am «Disco-Karussell». Anders als bei den klassischen Karussells sitzt man nicht auf Pferden und dreht sich gemächlich im Kreis, nein, hier sitzt man in Wagen, wird angeschnallt und die Geschwindigkeit ist alles andere als langsam. In einem Affenzahn saust das Karussell im Kreis und drückt die Passagiere an den Rand, so wie bei einer Salatschleuder.

Das Disco-Karussell an der Kilbi Willisau. Bild: Roger Grütter (Willisau, 15. Oktober 2022)

Zur Kilbi gehört natürlich auch Magenbrot, gebratene Mandeln und Zuckerwatte. Gerade gegenüber vom Disco-Karussell befindet sich Adrian Blaser mit seinem Confiserie-Stand. Die Zuckerwatte ist seine Domäne. «Seit über zwanzig Jahren sind wir mit unserem Stand unterwegs und die Zuckerwatte ist immer der Bestseller», sagt Blaser. Kein Wunder, wenn man das Sortiment ansieht. Achtzehn Geschmackssorten bieten Adrian Blaser und sein Team an. «Einfach nur Erdbeere ist doch mit der Zeit langweilig» , sagt er, während er einem Knaben eine Banane-Pina-Colada-Karamell-Zuckerwatte überreicht. An manchen Anlässen habe er bis zu 36 Geschmäcker dabei.

An der Kilbi bietet Adrian Blaser Zuckerwatten in 18 Geschmacksrichtungen an. Bild: Kathrin Brunner (Willisau, 15. Oktober 2022)

Lieber süss oder scharf?

Eine Zuckerwatte bestellt sich auch Svea Kjaer. «Eine mittlere», fügt ihr Götti noch rasch an. Mit Gusto beisst sie in die fluffige Watte, die fast doppelt so gross wie ihr Kopf ist. «Das Riesenrad hat mir am besten Gefallen», erklärt sie, während sie sich den Zucker von den Fingern leckt. Auf die grosse Bahn, die einem «drunter und drüber» macht, will sie nicht. Die sei ihr zu hoch. Ihr Götti steht daneben und nickt, offenbar froh, dass er nicht auch mit muss.

Svea Kjaer aus Willisau besucht mit ihrem Götti die Kilbi. Bild: Roger Grütter (Willisau, 15. Oktober 2022)

Wer aber keine Lust auf Süsses hat, kann sich am Churros-Stand etwas holen, dass man bis jetzt noch nie in der Kombination in Willisau gesehen hat, nämlich Chili-Churros. Bekannt sind die frittierten Teigstangen vor allem mit Zimtzucker oder Nutella. Scharf und mit ordentlich Chilipulver bestaubt sieht man sie eher selten. «Mir waren die Churros einfach zu süss», sagt Standbetreiber Gianni Concun, während er den Teig in die Fritteuse gleiten lässt. «Nächste Woche möchte ich mit Frischkäse experimentieren und vielleicht noch mit Honig und Zitronenzucker. Der Himmel ist die Grenze.» Wenn Concun scharf meint, dann ist es auch scharf. Der erste Biss ist noch nicht schlimm, aber mit dem zweiten und dritten nimmt die Schärfe zu. Aber wie gesagt: Manche mögen es heiss.

Mal was anders: Am Stand von Gianni Concun gibt's die Klassiker aus Spanien auch mit Schärfe. Bild: Roger Grütter (Willisau, 15. Oktober 2022)

Am Abend wird gefestet

Am Vormittag sind vor allem Familien mit Kindern an der Kilbi. Als es dann anfängt einzudunkeln und die ersten Familien mit Kleinkindern nach Hause gehen, drehen die Vereinsstände die Musik lauter und das jüngere Volk zieht es auf die Hauptgassen. Der Schwingklub Wiggertal brät Burger, am Stand des Tennisklubs Willisau gibt es den Shot «Willi-Sauer», der aus Apfellikör besteht, und wer sich schon auf die Fasnacht freut, kann sich beim Stand der Guggenpower «Letsfetz» ein Bier holen und sich auf die fünfte Jahreszeit einstimmen.

Wer feiern möchte, kann sich in den Seitengassen in die vielen Zelte setzen oder im Irish-Pub der Musikgesellschaft mit schunkeln. Für die musikalisch Begabten gibt es, versteckt neben dem Herrenmodegeschäft Troxler, eine Karaokebar, wo das ein oder andere Ständchen gehalten wird, wenn auch im schiefen Ton und nicht ganz im Text. Aber wen stört das, Kilbi ist nur ein Mal im Jahr.

