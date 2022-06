Christa Wenger soll Grüne Regierungsratskandidatin werden

Kanton Luzern Christa Wenger soll die Regierungsratskandidatin der Grünen werden Die 58-jährige Co-Präsidentin der Grünen Stadt Luzern wird vom Vorstand der Partei zur Nominierung empfohlen. Die Mitglieder entscheiden am 8. September über die effektive Regierungsratskandidatur. 28.06.2022, 14.09 Uhr

Christa Wenger soll es für die Grünen richten. Bild: PD

Der Vorstand der Grünen Kanton Luzern empfiehlt seinen Mitgliedern, Christa Wenger als Regierungsratskandidatin zu nominieren. Dies steht in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Die 58-Jährige ist Co-Präsidentin der Grünen Stadt Luzern, Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Luzern sowie langjährige Unternehmerin.

Hannes Koch, Co-Präsident und Mitglied des Wahlausschusses, lässt sich wie folgt zitieren:

«Mit Christa Wenger haben wir eine Kandidatin gefunden, die viel Führungserfahrung aus Wirtschaft und Politik mitbringt. Sie ist breit wählbar, lösungsorientiert, vernetzt und stark im Dialog.»

Über die effektive Regierungsratskandidatur entscheiden die Mitglieder am 8. September im Rahmen der Nominationsversammlung in Emmenbrücke. Die Gesamterneuerungswahlen des Luzerner Regierungsrats stehen am 2. April 2023 an. (abt)