Kanton Luzern Der Luzerner Kulturbeauftragte gibt seinen Rücktritt bekannt Nach acht Jahren will sich Stefan Sägesser beruflich neu ausrichten. Der Leiter der Luzerner Kulturförderung setzte sich stark für regionales Kulturschaffen ein. 05.12.2022, 14.37 Uhr

Stefan Sägesser, Kulturbeauftragter Kanton Luzern Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Juli 2022)

Acht Jahre war Stefan Sägesser als Leiter der Kulturförderung des Kantons Luzern tätig. Nun gibt der Kanton seinen Rücktritt per März 2023 in einer Medienmitteilung bekannt. Sägesser will sich nach einer kurzen Auszeit beruflich neu orientieren. Im Zuge der Neustrukturierung der bisherigen Dienststelle Hochschulbildung und Kultur DHK zu einer eigenen Dienststelle Kultur wird seine Stelle neu ausgeschrieben.