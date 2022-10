Wolf verbreitet sich in Luzern: Abschuss oder Herdenschutz?

Kanton Luzern Der Wolf erreicht das Mittelland – zwischen Angst, Trauer und übereilten Schlüssen In jüngster Zeit tauchte der Wolf vermehrt im Flachland auf, riss Schafe und Ziegen. Bäuerinnen und Politiker gestehen zwar Fehler ein, plädieren aber für präventive Abschüsse. Tierschützer und der Kanton setzen auf verstärkten Herdenschutz. Jonas Hess Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Schafe in der Region, wo sich der Wolf vor eineinhalb Wochen umhertrieb. Bild: Nadia Schärli (Ruswil, 28. Oktober 2022)

Denise Müller ist geschockt. Ausgerechnet ihr Lieblingsschaf, ein Geschenk zu ihrer Hochzeit, fiel dem Wolf zum Opfer. Besonders die Art, wie das Tier starb, geht der 29-jährigen Schafzüchterin nicht mehr aus dem Kopf. Die trächtige Schafmutter musste leiden, vermutlich über Stunden. Genau weiss das niemand. Der Wolf schlug in der Nacht zu. Ohne Zeugen.

Als Müller an diesem Mittwochmorgen die nebelverhangene Weide im Ruswiler Moos betrat, merkte sie schnell, dass mit ihren Tieren etwas nicht stimmte. Ein Nachbar hatte zuvor angerufen und von einem Tierkörper berichtet, der in der Wiese liege. «Als ich bei der Weide ankam, sah ich den zerrissenen Zaun, danach ein Schaf mit Verletzungen am Hinterteil», erzählt Müller einige Tage nach dem Vorfall am Telefon.

Das tote Schaf nach dem Wolfsangriff in Ruswil. Foto: PD

Schliesslich habe sie die Schafmutter entdeckt. Ihr Rücken war offen, das Tier lebte noch. Müller rief sofort einen Jäger, der das Schaf von seinem Leiden erlöste. Später fand der Jagdhund ein weiteres totes Tier. Ein Lamm, ebenfalls angefressen. Die Bilanz dieser Nacht: zwei tote und vier verletzte Schafe.

Herdenschutz im Mittelland – ja oder nein?

Müller wurde vom Wolfsangriff auf ihre Schafe überrumpelt. «Ich hätte nie damit gerechnet, dass meine Tiere hier nicht sicher sind.» Ruswil liege im Flachland und die Weide befinde sich nicht einmal an einem abgelegenen Ort. «Hier hat es überall Scheunen und Häuser.» Natürlich seien schon Berufskollegen von Wolfsrissen betroffen gewesen, doch nur in den Alpen.

«Das alles war bisher weit weg für mich.»

Die falsche Sicherheit führte dazu, dass Müller ihre Schafe nur mit zwei Drähten, sogenannten Litzen, einzäunte. Um Nutztiere gegen den Wolf effektiv zu schützen, sind mindestens vier bis fünf Litzen oder aber ein Weidenetz notwendig, sagte der kantonale Wildhüter Daniel Schmid kürzlich gegenüber dieser Zeitung. Auf Anfrage betont er, man müsse auch in bisher wolfsfreien Gebieten mit dem Auftauchen des Raubtiers rechnen. Abwandernde Jungtiere aus den Rudeln in den Alpen würden neue, freie Territorien suchen.

«Sind solche verfügbar und decken die Bedürfnisse eines Wolfs ab, kann es durchaus sein, dass künftig auch das Mittelland als Lebensraum für Wölfe dient.»

Von daher sei es «zwingend notwendig», dass vor allem Kleinwiederkäuer wie Schafe und Ziegen mit den empfohlenen Herdenschutzmassnahmen geschützt werden.

Denise Müller räumt ein, dass die Schutzmassnahmen gegen einen Wolfsangriff nicht ausreichend waren. Die Zäune mit nur zwei Drähten hätten aber auch Vorteile. «So konnten wenigstens die anderen Schafe ausbrechen.» Sie werde den Schutz nun aber auf vier Drähte verstärken. Auch wenn sie nicht glaubt, damit absolute Sicherheit vor dem Wolf zu haben. «Wenn er Hunger hat, kommt er trotzdem rein.» Auch der dadurch grössere Aufwand sei nicht zu unterschätzen. «Gerade jetzt im Herbst, wenn wir mit den Schafen häufiger von der einen zur anderen Weide wechseln müssen.»

Elektrifizierte Zäune sollen Abhilfe schaffen

Gar nichts vom Herdenschutz im Mittelland hält der Ruswiler Nationalrat Leo Müller. Kurz nach dem Wolfsriss in Ruswil sagte der Mitte-Politiker, ein verstärkter Herdenschutz mache im Mittelland keinen Sinn, weil sich das für einen Bauern mit zehn Schafen gar nicht lohne.

Ganz anderer Meinung ist Schafhalter und Jäger David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz. Viele Schäfer würden schon heute Elektrozaunnetze einsetzen, die den Herdenschutzrichtlinien entsprächen und in jeder Landi erhältlich seien. Der Preis und die Installation solcher Zäune sei «absolut zumutbar und keine grosse Sache», so Gerke. «Wer behauptet, das sei nicht machbar, hat offenbar keine Ahnung von der Praxis.»

Auch Gerke geht davon aus, dass der Wolf vermehrt im Mittelland auftauchen wird. Er empfiehlt den Bauern, konsequent auf elektrifizierte Zäune zu setzen. Die Bedingungen dafür seien im Flachland sogar besser, da man im Gegensatz zu den Alpen überall Zäune aufstellen könne. Schutzhunde im Flachland seien hingegen schwierig. «Zu viel Konfliktpotenzial», findet Gerke. Ein Restrisiko werde daher bleiben, insbesondere bei Wölfen, die Nutztiere als leichte Beute entdecken, wie dies gemäss dem kantonalen Wildhüter beim Wolf in Ruswil der Fall sein könnte.

Für Gerke ist klar: «Mit diesen Risiken leben zu müssen, ist zwar unschön, man muss es aber akzeptieren, denn der nächste Wolf kommt bestimmt.»

Bauern haben sich zu wenig auf den Wolf vorbereitet

Für Schafbesitzerin Denise Müller reicht das nicht. «Nun muss etwas gehen», findet sie. «Es macht mir Angst. Wie weit soll das noch führen, wenn der Wolf jetzt schon so nah ist?» Ein erleichterter Abschuss des Wolfs sieht sie als richtigen Weg an. Müller begrüsst deshalb auch die Bestrebungen des Ständerats, der das Jagdgesetz anpassen will. Damit sollen auch präventiv Wölfe und sogar ganze Rudel abgeschossen werden können, wenn die Gefahr besteht, dass sie Schaden anrichten könnten.

Nationalrat Leo Müller wird sich ebenfalls für dieses Gesetz starkmachen. Er geht noch einen Schritt weiter: «In besiedelten Gebieten hat der Wolf meines Erachtens nichts verloren. Er muss zum Abschuss freigegeben werden.»

Auch Hella Schnider vom Luzerner Bäuerinnen und Bauernverband unterstützt eine Anpassung des Jagdgesetzes. Man müsse eingreifen, findet sie. Wo der Wolf sein soll und wo nicht, will sie nicht klar definieren. Es gehe darum, mit «gezielten und auch präventiven Abschüssen», die Ausbreitung zu steuern.

«Dass der Wolf in der Schweiz seinen Platz hat, akzeptieren wohl die meisten. Die Dichte, die wir erreicht haben, aber nicht.»

Für die Gemeindepräsidentin von Flühli ist das Phänomen Wolf kein neues. In ihrer Berggemeinde befasse man sich schon länger damit, der Bauernverband sei in einer Begleitgruppe aktiv. Dabei gehe es vor allem um die Herdenschutzmassnahmen und deren Begleiterscheinungen. Beispielsweise leite man Wanderwege um, statte Mutterkühe mit einem Sender aus und sei im Austausch mit dem Kanton.

Die Bauern im Flachland seien bisher noch wenig mit der Thematik in Berührung gekommen und müssten jetzt «teilweise umdenken», so Schnider. Auf die Frage, ob sie sich zu wenig auf den Wolf vorbereitet haben, zögert sie mit der Antwort. Sie wolle niemanden zu nahe treten, aber das sei wohl schon so. «Streifzüge von Wölfen durchs Mittelland hat es ja schon viele gegeben, nur hat man das bisher lieber verdrängt.»

Gekommen, um zu bleiben

Kritisch gegenüber den Bestrebungen von Politik und Landwirtschaft, den Wolf stärker zu bejagen, ist David Gerke. Zwar sei die Gruppe Wolf Schweiz nicht grundsätzlich gegen präventive Abschüsse. Das setze aber voraus, dass der Herdenschutz «konsequent umgesetzt wird». Die Vorlage aus dem Ständerat sei diesbezüglich sehr negativ und einseitig. «Ich sehe darin keine Stärkung des Herdenschutzes.»

Die Vorstellung, man könne den Wolf vom Mittelland fernhalten, ist für Gerke unrealistisch. Der Wolfsdruck werde sowieso zunehmen, und zwar auch dann, wenn man die Wölfe in der Bergregion stärker bejage. «Die Populationen steigen auch in Süddeutschland, die Wölfe kommen dadurch immer näher an die Schweizer Grenze.»

