Die Kesb gibt es im Kanton Luzern seit zehn Jahren

Kanton Luzern Die Akzeptanz der Kesb ist gestiegen, doch: «Unsere Arbeit bleibt eine Gratwanderung» Seit zehn Jahren gibt es die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde mittlerweile. Die Kritik der Anfangsjahre hat sich gelegt. Die sieben Luzerner Kesb wollen die Bevölkerung dennoch offensiver informieren.

Vor zehn Jahren trat das neue Kinder- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Damit änderte sich eine über 100-jährige Praxis: Neu waren nicht mehr die Vormundschaftsbehörden der Gemeinden für den Kinder- und Erwachsenenschutz zuständig, sondern eine aus Fachleuten zusammengesetzte Behörde, kurz Kesb.

Diese musste in den Anfangsjahren viel Kritik einstecken; zu wenig Fingerspitzengefühl, zu wenig nah an den Menschen, lauteten einige der Vorwürfe. Mittlerweile habe sich die Situation beruhigt, sagt Elisabeth Scherwey (60). Sie ist Präsidentin der Kesb Luzern-Land und leitet diese seit der Gründung. Die Behörde mit Sitz in Root umfasst 15 Gemeinden mit rund 70’000 Einwohnenden in der Agglomeration Luzern, im Rontal und in den Seegemeinden.

Entscheide werden im Team gefällt: Elisabeth Scherwey (zweite von links) an einer Besprechung der Kesb Luzern-Land. Bild: Eveline Beerkircher (Root, 23. Januar 2023)

Rückblende: Bis Ende 2012 war jede Gemeinde selbst zuständig für die Belange des Kindes- und Erwachsenenschutzes. «Damals konnte es vorkommen, dass ein Gemeinderat die Gefährdungsmeldung bezüglich seines Nachbarn entscheiden musste oder über einen sexuellen Übergriff, der die Schulkollegin seiner Tochter betraf», sagt Scherwey. «Diese Ausgangslage war zunehmend schwierig und unbefriedigend.» Nach jahrelangen Beratungen verabschiedete das Eidgenössische Parlament Ende 2008 das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Anfang 2011 setzte es der Bundesrat per 1. Januar 2013 in Kraft.

Den Kantonen blieben somit nur zwei Jahre Zeit, die nötigen Rechtsgrundlagen zu schaffen und die Organisation auf die Beine zu stellen. Die Umsetzung erfolgte gutschweizerisch vielfältig: Einige Kantone, vor allem in der Westschweiz, siedelten die Aufgabe bei den Gerichten an, andere schufen gerichtsähnliche Behörden auf kantonaler Ebene, etwa in Zug und Obwalden. Kantone wie Bern und Luzern entschieden, die neue Aufgabe weiterhin auf Gemeindeebene zu belassen.

Erdrückende Arbeitslast in den ersten drei Jahren

Bei drei Regionen im Kanton Luzern änderte sich wenig; die Kesb-Kreise Stadt Luzern, Kriens-Schwarzenberg und Emmen sind mehr oder weniger deckungsgleich mit den ehemaligen Vormundschaftsbehörden. Auf der Landschaft hingegen schlossen sich die Kommunen zu vier Gemeindeverbänden zusammen: Hochdorf-Sursee, das Entlebuch inklusive Ruswil und Wolhusen, Willisau-Wiggertal sowie Luzern-Land.

«Wir waren von Anfang an hoch motiviert, aber auch stark gefordert», erinnert sich Elisabeth Scherwey an den Start der Kesb Luzern-Land. Im September 2012 trat sie zusammen mit drei Mitarbeitenden ihre neue Stelle an. Zuvor arbeitete sie rund zehn Jahre als Richterin am Bezirksgericht Luzern mit Schwerpunkt Familienrecht. Nur vier Monate blieb Zeit, um sämtliche laufenden Fälle aus den Verbandsgemeinden zu übernehmen und die Dossiers einheitlich aufzuarbeiten. Parallel mussten die Büroräume eingerichtet und die rund 17 Mitarbeitenden, die bis Ende 2012 hinzukamen, eingearbeitet werden.

Der Start per 1. Januar 2013 verlief laut Scherwey nach aussen hin reibungslos. Das Arbeitsvolumen sei in den ersten rund drei Jahren aber «erdrückend» gewesen. «Einerseits wegen der Anzahl Fälle, andererseits wegen der enormen Aufbauarbeit, die man im Stellenetat zu wenig berücksichtigt hatte.» Belastend seien auch negative Medienberichte nach Extremfällen gewesen. Solche gab es im Kanton Luzern zwar nicht, trugen aber auch hier zu Misstrauen gegenüber der neuen Behörde bei. «Einigen Mitarbeitenden war der Druck zu hoch, die Fluktuation war in den ersten Jahren gewaltig», so Scherwey.

Die neue Behörde tangiert die Privatsphäre

Ein Grund für die Skepsis: «Die Arbeit der Kesb ist eine Gratwanderung. Egal, wie wir entscheiden, es tangiert immer die Privatsphäre einer Person oder Familie.» Scherwey betont, rund 85 Prozent aller Massnahmen, die von der Kesb angeordnet werden, erfolgten im Einvernehmen mit den betroffenen Personen. «Viele sind froh und erleichtert, dass wir helfen und unterstützen. Etwa Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind sowie Personen, die Schulden haben oder psychisch angeschlagen sind und sich in Behandlung begeben möchten.»

Auch sei das Bild falsch, die Kesb nehme Familien die Kinder weg. Laut Scherwey münden bei der Kesb Luzern-Land zwischen drei und fünf Prozent der Gefährdungsmeldungen in eine Fremdplatzierung. «Davon erfolgt ein Grossteil im Einverständnis mit den Eltern.»

Im Einsatz für hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene: Kesb entscheidet, Beistände setzen um Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kümmert sich um hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene und entscheidet, wie diese im Alltag begleitet und unterstützt werden sollen. Den Entscheid fällen drei Fachpersonen, die Erfahrung und eine Ausbildung im sozialen, psychologischen oder juristischen Bereich haben. Jeder Entscheid kann vor Gericht angefochten werden. Die Dreierbesetzung soll sicherstellen, dass die Entscheide breit abgestützt sind. Unterstützt wird die Behörde von Fachdiensten, etwa von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern, die bei einer Gefährdungsmeldung vor Ort mit den Betroffenen reden und weitere Abklärungen vornehmen. Wichtig zu wissen: Für die Umsetzung der Massnahmen ist nicht die Kesb zuständig, sondern Beiständinnen und Beistände. Der Gemeindeverband Luzern-Land etwa hat die Aufgabe von hauptberuflichen Beistandschaften einem regionalen Mandatszentrum übertragen, früher Amtsvormundschaft genannt. Die Büros in Root befinden sich an der gleichen Adresse wie jene der Kesb, beide sind organisatorisch jedoch voneinander getrennt. Die Kesb kann nebst hauptberuflichen auch private Beistandspersonen beauftragen, meist Angehörige. Hinzu kommen Fachbeistandspersonen, etwa eine Anwältin oder ein Treuhänder. Die Kesb Luzern-Land zählt 28 Mitarbeitende und führt im Schnitt jährlich rund 2000 Verfahren durch. Im vergangenen Jahr kam es zu einem starken Anstieg auf 2372 Fälle, die Gründe sind laut Scherwey noch unklar. Von den Verfahren machen die Gefährdungsmeldungen zwar nur einen kleinen Teil aus, 2022 etwa waren es 345 (siehe Grafik). Deren Prüfung ist laut Scherwey in der Regel aber sehr aufwendig und komplex. Etwa die Hälfte der Gefährdungsmeldungen mündet in die Anordnung einer Massnahme. Das kann eine Beistandschaft sein oder die Fremdplatzierung eines Kindes. Die eingesetzten Beistandspersonen leisten Hilfe beim Steuern ausfüllen oder Rechnungen bezahlen, sie schaffen Tagesstrukturen oder organisieren medizinische Hilfe. Ein Grossteil der Kesb-Verfahren betrifft weitere Aufgaben der Behörde, unter anderem die Regelung der elterlichen Sorge bei nicht verheirateten Eltern, die Anordnung von fürsorgerischen Unterbringungen oder die Wirksamerklärung von Vorsorgeaufträgen.

Massnahmen ordne die Kesb nach dem Grundsatz «so viel wie nötig, so wenig wie möglich» an. Gerade im Erwachsenschutzrecht sei es das Ziel, die Leute zu befähigen, wieder selbstständig handeln zu können. «Wir legen den Fokus stark auf die vorhandenen Ressourcen, das heisst wir schauen, was eine Person noch selber leisten kann.» So weit möglich versuche man, Angehörige für die Unterstützung beizuziehen.

Psychische Probleme bei Kindern nehmen zu

Scherwey nennt als Beispiel einen Nachbarn, der eine Gefährdungsmeldung macht, weil er sich über ein Nachbarskind, das in die Primarschule geht, Sorgen macht. Abends lärme es laut in der Wohnung umher, am Morgen gehe es alleine und nicht adäquat gekleidet in die Schule. Man habe dann die Ursache geklärt und eine gute Lösung innerhalb der Familie gefunden, Massnahmen der Kesb seien keine nötig gewesen.

Elisabeth Scherwey. Bild: Eveline Beerkircher

Im Alltag begegne die Kesb oft gesellschaftlichen Schattenseiten. «Insbesondere stellen wir fest, dass es zunehmend Kinder und Jugendliche gibt mit Depressionen, psychischen und schulischen Problemen sowie Verhaltensstörungen», sagt Scherwey. Bei den Erwachsenen orte man aufgrund der gestiegenen Mobilität vermehrt ein fehlendes Beziehungsnetz, soziale Isolation und psychische Probleme.

Heute sei die Akzeptanz gegenüber der Kesb gestiegen. Die Gemeinden seien wohlwollend eingestellt, man pflege einen engen Austausch. In der Bevölkerung werde dies aber noch zu wenig wahrgenommen. Die sieben Luzerner Kesb wollen deshalb künftig offensiver informieren. Im Rahmen des 10-jährigen Bestehens haben sie dazu die gemeinsame Homepage www.kesb-lu.ch überarbeitet und drei kurze Erklärvideos produziert. Zudem sollen Flyer verteilt werden, zum Beispiel in Schulen oder Arztpraxen. Insgesamt dürfe man nach zehn Jahren ein positives Fazit ziehen, sagt Elisabeth Scherwey. «Die Kesb sind gut aufgestellt.»

