Kanton Luzern Die grosse Übersicht: Welche Open-Air-Kinos diesen Sommer stattfinden Das grosse Open-Air-Kino beim Luzerner Alpenquai ist nicht das einzige im Kanton. Filme schauen kann man diesen Sommer auch bei Schlössern oder im Auto. Deborah Ramseier Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Das Open-Air-Kino beim Schloss Heidegg. Bild: Open-Air-Kino Schloss Heidegg

Ab dem 13. Juli kann beim Alpenquai in Luzern wieder Filme unter dem Sternenhimmel betrachten. Doch das ist nicht nur dort möglich. Sieben Open-Air-Kinos gibt es dieses Jahr im Kanton – einige sind städtischer, andere ländlicher. Dabei zeichnen sich die verschiedenen Programme unter anderem durch spezielle kulinarische Erlebnisse oder durch alte Filmklassiker aus.

Wo genau Sie diesen Sommer Ihrer Leidenschaft für Filme unter freiem Himmel nachgehen können und welches Rahmenprogramm geboten wird, können Sie in dieser Übersicht nachlesen.

Wie jenes beim Alpenquai wird auch das Open-Air-Kino Schloss Heidegg von Coop gesponsert. Deshalb ist dieses Programm grösser als anderswo. Gestartet wird am 23. Juli mit «Monsieur Claude und sein grosses Fest». Musikliebhaberinnen und -liebhaber können am 20. August «Elvis» schauen, der bei der Dernière im Schloss Heidegg gezeigt wird.

Als besonderes Highlight kommt auch dieses Jahr ein Ehrengast vorbei. Am Dienstag, dem 2. August, wird der Schweizer Film «Luchsinger und die Götter» gezeigt. Regisseur Markus Köbeli wird live dabei sein und über die Produktion des Filmes sprechen.

Beim einzigen Schweizer Film, der dieses Jahr beim Schloss Heidegg gezeigt wird, geht es um vier Rentner, die ihren Lebensabend in Bali verbringen. Als einem das Geld ausgeht und ein anderer dem Tod ins Auge blickt, tauschen Sie ihr Leben. Erste Eindrücke des Filmes können Sie sich im Trailer ansehen:

Vier Schweizer Rentner verbringen ihren Lebensabend in Bali. Video: Youtube

Tickets zu den verschiedenen Vorführungen können Sie online bei Ticketcorner oder über www.coopopenaircinema.ch kaufen. Hier erhalten Sie 25 Prozent Rabatt mit der Coop Supercard.

Im Wasserschloss Wyher kann wird man kulinarisch verwöhnt. Bild: PD

Ein spezielles Erlebnis bietet sich im Wasserschloss Wyher in Ettiswil. Vom 27. Juli bis zum 26. August werden die Zuschauer nicht nur mit guten Filmen verwöhnt. Das Open-Air-Kino in Ettiswil unterscheidet sich von den anderen, weil das Kinoerlebnis nur in Verbindung mit einem Essen gebucht werden kann. Besucherinnen und Besucher können sich dabei zwischen zwei Versionen entscheiden: «Dinner & Kino & Dessert» oder «Kino & Dessert». Nur den Film zu schauen, ist nicht möglich, sagt Roger Widmer, Gastgeber im Schloss Wyher.

«Wir wollen einzigartig sein und uns von anderen kulinarisch unterscheiden.»

Bei der ersten Variante für 125 Franken geniessen die Gäste eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert, welches auch bei der zweiten Variante für 35 Franken serviert wird. Tickets für die verschiedenen Vorstellungen können Sie hier beziehen. Beispielsweise für den oscarprämierten «King Richard».

Will Smith erhielt für «King Richard» den Oscar als Bester Hauptdarsteller. Video: Youtube

Filmgenuss direkt aus dem eigenen Auto. Symbolbild

Auto parkieren – Radio einschalten – Film geniessen. Auch dieses Jahr kann man in Emmen direkt auf den Kinoplatz fahren. Beim TCS Zentrum Emmen-Luzern werden vom 2. bis 11. September verschiedene Filme gezeigt. Ein besonderes Highlight findet am 4. September mit «Grease» in der Originalsprache statt. Nicht nur Autofans, sondern auch Liebhaber alter Filme kommen hier auf ihre Kosten. Wenn es schon länger her ist, seit Sie «Grease» gesehen haben – hier der Trailer:

«Grease» aus dem Jahr 1978. Video: Youtube

Das ganze Programm finden Sie hier. Unter diesem Link können Sie auch direkt Tickets kaufen.

Das Open-Air-Kino Sursee startet seine Filmwoche am 15. August mit dem Klassiker «Eine unendliche Geschichte» aus dem Jahr 1984. Auf dem Klosterpark werden die ganze Woche unterschiedliche Filme für Gross und Klein gezeigt. Im Vorverkauf (Papeterie von Matt in Sursee) kostet ein Ticket nur 6 Franken, an der Abendkasse 7 Franken. Wer mehrere Filme sehen möchte, kann für 25 Franken den Festivalpass erwerben.

Das Open-Air-Kino Schachen zeigt am 12. August «Beckenrand Sheriff» und am 13. August «Sing – die Show deines Lebens». Wie auf der Website steht, wird kein fixer Eintrittspreis verlangt, es steht eine Kollektenbox auf dem Gelände.

zeigt am 12. August «Beckenrand Sheriff» und am 13. August «Sing – die Show deines Lebens». Wie auf der Website steht, wird kein fixer Eintrittspreis verlangt, es steht eine Kollektenbox auf dem Gelände. Auch in der Stadt Luzern gibt es neben dem grossen Open-Air-Kino am See kleinere Open-Air-Kinos - etwa im Neubad-Garten. Über den ganzen August verteilt zeigt das Neubad verschiedene Filme. Liebhaber alter Filme werden auch hier nicht enttäuscht: Am 26. August beispielsweise läuft «Cinema Paradiso». Wer die Originalversionen lieber mag, ist hier richtig, denn sämtliche Filme werden in Originalsprache gezeigt. Das ganze Programm und die Möglichkeit zur Reservierung finden Sie auf der Internetseite des Neubads.

Welche besonderen Filme unter anderem gezeigt werden, finden Sie in dieser Bildergalerie.

Am 4. September läuft im Autokino Emmen der Filmklassiker «Grease» in Originalsprache. Bild: Keystone «Die unendliche Geschichte» aus dem Jahr 1984 wird im Open-Air-Kino Sursee am 15. August gezeigt. Bild: Screenshot Youtube Mit Lady Gaga in der Hauptrolle wird «House of Gucci» zwei Mal beim Schloss Heidegg und ein Mal im Wasserschloss Wyher gezeigt. Bild: Aargauer Zeitung / Fabio Lovino «James Bond 007: No Time to Die» läuft diesen Sommer in den Open-Air-Kinos Schloss Heidegg, Wasserschloss Wyher und Drive-In Emmen. Bild: Nicola Dove / AZ Für die kleinen Zuschauer gibt es «Sing - die Show deines Lebens». Am 13. August im Open-Air-Kino Schachen und am 17. August im Open-Air-Kino Sursee. Bild: Keystone Den oscarprämierten «King Richard» können Sie am 28. Juli im Wasserschloss Wyher und am 19. August in Sursee sehen. Bild: Chiabella James / Archiv Luzerner Zeitung Mehrere Vorstellungen von «Elvis» bietet das Open-Air-Kino Schloss Heidegg. Bild: Keystone «Luchsinger und die Götter» erwartet Sie am 2. August im Open-Air-Kino Schloss Heidegg. Live zu Gast wird Regisseur Markus Köbeli sein. Bild: PD / Alte Spinnerei Köbeli Im Neubad-Garten wird unter anderem «Cinema Paradiso» gezeigt. Dies am 26. August. Bild: Archiv Luzerner Zeitung Auch «Le Fableux destin d'Amélie Poulain» läuft im Neubad-Garten. Dies am 25. August. Bild: Keystone

