Kanton Luzern Die Luzerner Bevölkerung will wieder reisen: Im Passbüro ist mit Wartezeiten zu rechnen Nach den Pandemiejahren wollen viele Luzernerinnen und Luzerner ihre abgelaufenen Ausweise erneuern – im Passbüro ist deshalb Geduld gefordert. Aber auch der Brexit ist mit ein Grund für den Ansturm. Miriam Abt 10.06.2022

Ist Ihr Reisepass noch gültig? Sollten Sie Ferien im Ausland planen, lohnt es sich allenfalls, frühzeitig auf Nummer sicher zu gehen. Im Moment belaufen sich die Wartezeiten für einen Termin zur Erneuerung des Passes oder der Identitätskarte (ID) im Passbüro Luzern nämlich auf vier Wochen. Ähnlich sieht es aus im Kanton Nidwalden sowie Basel, wo die Wartezeit sechs beziehungsweise sieben Wochen beträgt.

Wer den Reisepass erneuern will, muss auf dem Passbüro biometrische Daten erfassen lassen. Die grosse Nachfrage sorgt nun für Wartezeiten. Bild: Arno Balzarini / Keystone

In Luzern werden aktuell täglich zwischen 250 und 350 Termine vergeben für jene, die den Pass oder die ID erneuern wollen. In der Regel seien es lediglich 150 bis 200, wie Christian Bertschi auf Anfrage schreibt. Er ist Sprecher bei der Luzerner Polizei, der das kantonale Passbüro untersteht.

Um diese Nachfrage zu stemmen, stelle das Passbüro in der Hochsaison jeweils Aushilfspersonal ein. Die Anzahl der Erfassungsstationen ist jedoch gegeben:

«Die Obergrenze der Kundenzahl pro Tag ist begrenzt – egal, ob wir mehr oder weniger zusätzliches Personal einstellen würden.»

Aktuell sei davon auszugehen, dass die Wartezeiten weiterhin steigen.

Es wird wieder gereist – auch kurzfristig

Die Gründe dafür sind zahlreich: «Ein Faktor ist sicher der Nachholbedarf nach der Pandemie», so Bertschi. Durch die Reisebeschränkungen wurden viele Pässe unbenutzt in der Schublade liegen gelassen. So seien in den letzten zwei Jahren abgelaufene Ausweise nicht erneuert worden. Nun steige jedoch die Reiselust wieder.

Als weiteren Grund nennt Bertschi die neuen Einreisebedingungen von Grossbritannien: Seit Oktober 2021 kann aufgrund des EU-Austritts nur noch mit einem gültigen Pass in das Vereinigte Königreich eingereist werden – die ID reicht nicht mehr aus.

Ebenfalls ein Taktgeber ist der Erneuerungszyklus von zehn Jahren, denn so lange ist der Ausweis von Erwachsenen gültig. Insbesondere seit 2010 der Biometriepass eingeführt worden ist, beeinflusse dieser die Zahlen. Zudem stelle die Luzerner Polizei seit Jahren fest, dass die Nachfrage in den Wochen vor den Schulferien sowie vor Feiertagen mit Brücke steige. «Leider realisieren viele Kundinnen und Kunden erst kurz vor Reiseantritt, dass ihre Ausweise dringend erneuert werden müssen.»

Doppelt so viele Notpässe wie üblich

Das zeige sich auch in der Nachfrage nach Notpässen, die nur in dringenden Fällen bestellt werden können. Kurz vor Ostern seien 150 Stück ausgestellt worden, wie Bertschi schreibt – eine unüblich grosse Zahl. Zum Vergleich: In anderen Jahren wäre es im gleichen Zeitraum nur etwa die Hälfte gewesen. Der Notpass gilt für eine einmalige Reise, jedoch maximal für ein Jahr. Ausserdem ist zu beachten, dass der provisorische Pass für gewisse Länder wie etwa die USA, Kanada oder die Philippinen nicht gültig ist oder nur mit einem Visum.

S-Ausweise laufen separat

Was auf die Wartezeit wiederum keinen Einfluss hat, ist die Nachfrage nach Ausweisen mit Schutzstatus S für Geflüchtete aus der Ukraine. Im Kanton Luzern wurden bereits knapp 2500 Schutzbedürftige aufgenommen, wie das Staatssekretariat für Migration meldet. Für die Ausstellung der S-Ausweise ist jedoch das Amt für Migration zuständig, nicht das Passbüro.

Weiter seien keine Verzögerungen bei der Bundesdruckerei bekannt, wie Bertschi schreibt. Konnte man also einen Termin auf dem Passbüro ergattern, wird der Ausweis nach spätestens zwei Wochen zugestellt.

Die Luzerner Polizei rät, möglichst frühzeitig online oder per Telefon einen Termin zu buchen oder wenn möglich die Ausweisverlängerung in den Wintermonaten zu planen. «Es kann keine spontane Kundschaft bedient werden», so Bertschi.

