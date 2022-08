Seezugang Die Luzerner Gemeinden im Vergleich: So zugänglich sind die Seeufer – oder eben nicht In der sommerlichen Hitze laden die Seen und ihre Ufer zum Verweilen ein – jedenfalls dort, wo es ermöglicht wird. Wir zeigen auf, wie viel öffentlichen Seeanstoss die Gemeinden bieten. Wie die Resultate zeigen, bedeutet unverbaut nicht zwingend zugänglich. Miriam Abt Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

«Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden.» So steht es in den Planungsgrundsätzen des Raumplanungsgesetzes seit rund 40 Jahren. In der Praxis sorgt der Seezugang jedoch stetig für Diskussionen, wie das kürzlich im Horwer Ortsteil Kastanienbaum der Fall war. Zwischen Volk und Gewässer stehen Eigentumsrechte und Naturschutzgesetze.

Wie zugänglich die Ufer sind, unterscheidet sich nicht nur von See zu See, sondern auch von Gemeinde zu Gemeinde stark. So ist der Vierwaldstättersee verbauter, unter dem Strich für die Bevölkerung aber zugänglicher als etwa der naturbelassene Baldeggersee. Prozentual am meisten öffentliche Uferzonen bieten sowohl die Städte Luzern und Sursee als auch vereinzelte Gemeinden in unverbauten Naturschutzgebieten.

Die Daten Zum Uferzugang gibt es keine nationalen oder kantonalen Statistiken. Die Angaben stammen deshalb von den Gemeinden mit Seeanstoss sowie von Pro Natura als Eigentümerin des Baldeggersees. Sie basieren auf Geodaten des Kantons Luzern. Wo die Gemeinden keine oder keine ausreichenden Daten zur Verfügung stellen konnten, hat die Redaktion die Zugänge mit Hilfe des Geoportals selber ausgemessen. Als Grundlage dienen zudem Zonenpläne, die kantonale Schutzverordnung, das Grundbuch sowie Kartenaufnahmen (Luftbild 2020). Der Rotsee sowie der Mauensee als kleinere Gewässer wurden nicht ausgewertet. Zu den frei zugänglichen Ufern zählen jene, die zu Fuss begehbar sind. Das können Parkanlagen, Wiesen oder Strassen mit einem Fussweg sein, die direkt am See liegen. Auch kostenpflichtige Badis zählen zu dieser Kategorie. Uferwege durch Naturschutzgebiete oder Waldstücke sind ebenfalls als zugänglich gekennzeichnet – auch, wenn sie keinen direkten Wasserzugang gewährleisten oder das Baden sogar verboten ist.

Sowohl unter den Gemeinden am Vierwaldstättersee als auch im Gesamtvergleich zeigt sich die Stadt Luzern klar am zugänglichsten: Zählt man das Strandbad Lido dazu, sind 80 Prozent des Ufers offen für die Bevölkerung. Lediglich drei Teilstücke im Mattenhof-Quartier sowie im Gebiet Seeburg sind privat und nicht begehbar. Zumindest jetzt noch: Dass auch diese Uferbereiche künftig geöffnet werden, forderte die städtische Juso-/SP-Fraktion mit einem Postulat, das vergangenes Jahr vom Parlament vollständig überwiesen wurde – entgegen dem Antrag des Stadtrats.

In den restlichen Gemeinden am Vierwaldstättersee bieten sich weniger Flaniermöglichkeiten am Quai an: In Horw gibt es vergleichsweise grosse Parkanlagen, über die Hälfte der mehr als neun Kilometer Uferlinie ist aber in privater Hand. Darüber hinaus sind einzelne Waldabschnitte und Naturschutzgebiete nicht passierbar.

Ähnlich sind die Verhältnisse in Weggis, wo ein knapper Drittel des Ufers zugänglich ist. Noch ausgeprägter ist diese Tendenz etwa in Meggen oder Greppen, wo Privatgrundstücke den Zugang zum Wasser verwehren.

An den Sempachersee dürfen die wenigsten

Zu einem noch kleineren Teil der öffentlichen Hand gehören die Ufer des Sempachersees, was das Wasser besonders in Schenkon und Eich unzugänglich macht. Zusätzlich gelten die Einschränkungen des Naturschutzes: Für den Sempacher-, Baldegger- und Hallwilersee sowie die Gebiete um den Mauensee und Rotsee bestehen Verordnungen, die sich je nach Gewässer unterscheiden, jedoch den gleichen Grundsatz verfolgen: Die See- und Uferlandschaft ist «als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als schonend zu nutzender Erholungsraum zu erhalten».

So werden die Luzerner Seen geschützt Die Ufer der Schutzgebiete des Kantons sind in unterschiedliche Zonen aufgeteilt, wie hier am Beispiel des Sempachersees veranschaulicht: Reservatzone In den Reservatzonen liegen die wertvollsten naturnahen Gebiete. Dabei handelt es sich um grössere zusammenhängende Flächen, in der Regel mit einem Objekt eines nationalen Biotopinventars als Grundlage. Diese Zonen dürfen nicht betreten werden, um den störungsempfindlichen Arten eine Rückzugsmöglichkeit zu gewähren. Naturschutzzone In der Naturschutzzone gilt kein Betretungsverbot, landwirtschaftliche Nutzungen sind jedoch nicht zugelassen. Sie beinhaltet einerseits kleinere Naturflächen und andererseits Pufferzonen um die Kernbiotope. Uferschutzzone Zur Uferschutzzone gehören die an den See grenzenden Privatgrundstücke. Die unmittelbare Uferlandschaft in dieser Zone soll von Bauten und Anlagen freigehalten werden. Landschaftsschutzzone Die Landschaftsschutzzone umfasst einen bis zu 500 Meter breiten Grüngürtel um den See. Sie dient dazu, den Gesamtcharakter der Seelandschaft zu wahren. Erholungszone In Erholungszonen können die Gemeinden Bauten und Anlagen vorsehen, die der Öffentlichkeit die Benützung des Sees und seine Ufer ermöglichen.

Die bestehenden Erholungszonen bieten dennoch Fläche für vereinzelte Freibäder und Pärke, wovon besonders die Bewohnenden der Stadt Sursee profitieren.

Überhaupt keinen Seezugang für die Öffentlichkeit gewährt am Sempachersee einzig die Gemeinde Oberkirch. Das gesamte Ufer ist in Privatbesitz und liegt zu einem grossen Teil in der Reservatzone. Letzteres sei der Fall, weil sich hier sind die grossen, nicht überbauten Flachufer des Sempachersees befänden, wie Peter Kull auf Anfrage schreibt. Er ist Fachbereichsleiter Lebensräume bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) des Kantons.

Dass der See nicht direkt zugänglich ist, führe grundsätzlich nicht zu Unmut der Oberkircher Bevölkerung, so Gemeindepräsident Raphael Kottmann:

«Wir sind nicht völlig vom Wasser abgeschnitten»,

sagt er und verweist auf die Sure, deren Ufer im Rahmen eines Revitalisierungsprojekts aufgewertet wurde. Dennoch sei der Seezugang in der Gemeinde auch schon ein Thema gewesen; er stehe aktuell aber nicht zuoberst auf der politischen Agenda, so Kottmann.

Ob im Naturschutzgebiet überhaupt neue Erholungszonen eingerichtet werden können, hänge von unterschiedlichen Faktoren ab, so Kull. «Dass ein Grundstück der öffentlichen Hand gehört, kann im Einzelfall eine Rolle spielen, ist in der Regel aber nicht ein entscheidender Faktor.»

Das Naturschutzgebiet Baldeggersee

Am meisten naturnahe Fläche gibt es am Ufer des Baldeggersees. Seit 1940 befindet sich dieser im Eigentum der Naturschutzorganisation Pro Natura. Ein Sonderfall, denn meistens sind die Gewässer im Besitz des Kantons oder der Gemeinden.

Gemäss Samuel Ehrenbold von Pro Natura Luzern hat der Baldeggersee zuvor einer Fischereifamilie gehört – ehe die Wasserqualität für die Fische und den Fischer zu schlecht wurde. Man entschloss sich, den See zu Gunsten des Naturschutzes zu verkaufen.

Der gesamte Baldeggersee und seine Ufer liegt im Naturschutzgebiet. Hier zu sehen ist das Ostufer mit dem öffentlichen Fussweg. Bild: Pius Amrein (Baldegg, 2. Mai 2022)

Der Baldeggersee ist weitgehend unverbaut, eine einzige Siedlung profitiert von direktem Seeanstoss. Aber auch er ist nicht durchgehend zugänglich: Rund ein Drittel der Uferlinie befindet sich in der Reservatzone, die wie auch am Sempachersee nicht betreten werden darf. Dennoch:

«Wir wollen den Menschen etwas von der Natur weitergeben – und leiten sie hierzu an geeignete Orte»,

so Ehrenbold. Ein Fussweg am Ostufer führt entlang eines Naturerlebnispfads und verbindet die beiden öffentlichen Badestellen. Die Westseite des Sees hingegen ist kaum zugänglich.

Daran werde sich voraussichtlich in naher Zukunft nicht viel ändern. In einem kantonalen Naturschutzgebiet habe die Natur Vorrang und zusätzliche Störungen durch Erholungssuchende seien zu vermeiden, so Ehrenbold. Zudem sind die meisten Ufergrundstücke in Privatbesitz und Vorhaben, die die Zugänglichkeit verbessern, scheitern oft auch am Widerstand der Landeigentümer. Trotzdem sei derzeit ein kurzes Stück eines ufernahen Fusswegs in Planung.

So sieht es an anderen Ufern aus

Hinter der Kantonsgrenze sehen die Regeln anders aus: Im Aargau ist das sogenannte Hallwilerseeschutzdekret in Kraft. Es verfolgt einen ähnlichen Zweck wie die Luzerner Naturschutzverordnungen. Zusätzlich sieht er in gewissen Zonen vor, dass «der Uferweg erhalten und stets offen bleiben muss». So verbieten Sperrzonen entlang des Ufers neue Bauten gänzlich und ein Fussweg führt auf Aargauer Seite fast um das gesamte Gewässer, auch durch Privatgrundstücke.

Ebenfalls freien Seezugang will der Kanton Bern. Das Stimmvolk hat 1983 entschieden, dass an allen See- und Flussufern ein Weg entlangführen soll. Gemäss Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons bestehen bereits 430 Kilometer Uferweg, weitere 40 sind pendent. Bei diesen geht es stockend voran – wegen Eigentumsrechten und Naturschutz.

