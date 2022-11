Kanton Luzern Die Nachfrage nach Wärmepumpen steigt – und mit ihr die Wartezeit Dieses Jahr hat der Kanton Luzern doppelt so viele Wärmepumpen gefördert wie noch 2020. Mit der grossen Nachfrage verlängert sich aber auch die Lieferfrist: Bis zu einem Jahr Geduld ist gefordert. Miriam Abt Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Wärmepumpen sind gefragt: Je nach Typ betragen die Lieferfristen bis zu einem Jahr. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Kanton Luzern gibt Gas, was das Heizen mit Wärmepumpen (WP) betrifft: Ein Viertel der Gebäude wird mit thermischer Energie gewärmt, so zeigen es zumindest die aktuellsten Zahlen vom Jahr 2021. Seither haben sich die steigenden Strompreise sowie die herausfordernde Gas- und Ölversorgung in der Nachfrage bemerkbar gemacht.

Verglichen mit dem pandemiegeprägten 2020 wurden im laufenden Jahr bereits mehr als doppelt so viele Fördergesuche für WP bewilligt – und das Budget ist noch nicht ausgeschöpft.

Ganz im Gegensatz zu den Jahren 2019 bis 2021, als die Gelder jeweils vor Jahresende aufgebraucht waren. Seither wurde der Fördertopf des Kantons verdoppelt.

So werden Wärmepumpen unterstützt Der Kanton Luzern fördert die Installation von Wärmepumpen, sofern sie eine fossile oder elektrische Hauptheizung ersetzen. Abhängig ist der Beitrag vom Typ der Wärmepumpe sowie deren thermischer Leistung. Zusätzlich zur kantonalen Förderung leisten auch gewisse Gemeinden einen finanziellen Beitrag, so wie etwa Horw, Weggis oder die Stadt Luzern. Eine Übersicht der Förderbeiträge nach Standort lässt sich auf energiefranken.ch einsehen.

Wer eine Wärmepumpe will, braucht Geduld

Wie schnell der Zubau an Wärmepumpen weiter gesteigert werden kann, sei aktuell dennoch schwer voraussehbar: «Aktuell kämpfen die Firmen mit teilweise erheblichen Lieferschwierigkeiten und dem zunehmenden Fachkräftemangel», so Paul Hürlimann, Abteilungsleiter Energie und Immissionen bei der Dienststelle Umwelt und Energie (UWE). Sind also die Modelle einst verglichen, die Eigentümerinnenversammlung überzeugt und die Baubewilligung eingeholt, steht noch die Lieferfrist im Weg.

Bewilligungsprozess soll vereinfacht werden Wärmepumpen bedürfen in der Regel einer Baubewilligung, da sie Lärm verursachen oder öffentliches Grundwasser nutzen. Die Frist beträgt bei Luft-Wasser-WP im ordentlichen Verfahren laut Planungs- und Baugesetz (PBG) 40 Arbeitstage und im vereinfachten Verfahren 25 Arbeitstage. Diese Bearbeitungszeit wurde gemäss Hürlimann «im Schnitt eingehalten». Künftig soll die Hürde der Baubewilligung geringer werden: Ein Vorstoss im Kantonsparlament hat der Regierung im Mai in Auftrag gegeben, das Energiegesetz sowie das PBG zeitnah zu revidieren. «Der vereinfachte Bewilligungsprozess für Wärmepumpen ist eine der Massnahmen, welche aktuell in Vorbereitung ist», so Hürlimann.

Die Wartezeit beträgt bis zu einem Jahr

Das bestätigt die CKW, die Wärmepumpen in Betrieb nimmt. Die Lieferfristen würden sich aktuell auf vier bis zwölf Monate belaufen, wie es auf Anfrage heisst – je nach Typ der Wärmepumpe. Gemäss Mediensprecher Christoph Hug besteht seit Beginn der Pandemie eine Lieferfrist, die sich dieses Jahr mit der zunehmenden Nachfrage erhöht hat. Zu vorpandemischen Zeiten habe man innerhalb von sieben bis zehn Tagen mit der Lieferung rechnen können.

Konkretere Angaben zu den unterschiedlichen WP-Typen gibt es bei einem Hersteller, der Altishofer Firma Ait Schweiz AG. Bei Erdsonden-Wärmepumpen sowie gewissen Luft-Wasser-Wärmepumpen habe sich die Lage etwas entspannt, schreibt der Verkaufsleiter Michael Ruiz – die Lieferfrist betrage rund ein bis zwei Monate. Bei einzelnen, vor allem aussen aufgestellten Luft-Wasser-WP müsse aber mit einer Wartezeit von mindestens sechs Monaten gerechnet werden.

Zu berücksichtigen seien ausserdem die Lieferfristen der Systemkomponenten sowie die Kapazitäten der Heizungsinstallateure und weiteren Fachfirmen, so Ruiz. «Eine Entspannung der Liefersituation ist im Moment nicht in Sicht», sagt Hug von der CKW und auch Ruiz verweist frühestens auf 2023/2024.

Immerhin: Wer die Wartezeit durchgestanden hat und eine fossile Heizung mit einer Wärmepumpe ersetzt, spart Geld und CO 2 . Gemäss Energie Schweiz lassen sich über 20 Jahre gesehen Ausgaben zwischen zehn und 30 Prozent einsparen und die Emissionen – je nach Stromquelle – auf null reduzieren.

