Kanton Luzern «Die UNO-Ziele sind in der Politik kaum abgebildet» – die Agenda 2030 soll in der Kantonsstrategie verankert werden Eine parlamentarische Gruppe wirbt für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Diese sind im Kanton Luzern wenig bekannt. Die Initiative ergriffen haben zwei Kantonsräte. Reto Bieri Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Klimaschutz ist eines der Ziele der UNO. Bild: Bruno Kissling

Die Vereinten Nationen inklusive der Schweiz haben sich 2015 auf 17 globale Nachhaltigkeitsziele geeinigt, genannt Agenda 2030. Sie soll mithelfen, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Die Ziele lauten zum Beispiel Armut bekämpfen, Frieden schaffen und das Klima schützen.

Schweiz verpflichtet sich zu UNO-Zielen Am 25. September 2015 hat die UNO 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Diese lösten damals die sogenannten Millenniumsziele ab und bilden das Kernstück der Agenda 2030. Als UNO-Mitgliedstaat hat sich auch die Schweiz diesen Zielen verpflichtet und im Juni 2021 ihre Umsetzungsstrategie «Nachhaltige Entwicklung 2030» verabschiedet. 1. Armut weltweit beenden

2. Hunger weltweit beenden

3. Gesundheit und Wohlergehen

4. Hochwertige Bildung

5. Geschlechtergleichstellung

6. Sauberes Wasser und Sanitärversorgung

7. Bezahlbare, saubere Energie

8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

9. Industrie, Innovation und Infrastruktur

10. Weniger Ungleichheiten

11. Nachhaltige Städte und Gemeinden

12. Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster

13. Klimaschutz

14. Ozeane und Meere erhalten

15. Leben an Land schützen

16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele stärken

Sieben Jahre später ist die Agenda 2030 der breiten Luzerner Bevölkerung sowie der Politik kaum bekannt. Das wollen die beiden Kantonsräte Simon Howald (GLP, Luzern) und Roger Zurbriggen (Mitte, Neuenkirch) ändern. Die beiden haben dazu kürzlich eine parlamentarische Gruppe namens Denkfabrik 2030 gegründet. Das informelle Gremium ist breit abgestützt, alle Parteien sind mit ein bis zwei Personen vertreten.

Die bunten Kacheln sind ein Erkennungsmerkmal der Agenda 2030. Bild: PD

Die Gruppe will gelegentlich Infoanlässe organisieren und soll «zu einem lösungsorientierten, überparteilichen Austausch beitragen», erklärt Howald auf Anfrage. Der Bund habe die Agenda 2030 unterzeichnet und fordert die Kantone auf, sie umzusetzen. Aber: «In Luzern sehen wir die Ziele in der Politik kaum abgebildet. Andere Kantone sind da weiter.» Freiburg etwa habe einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, der zur Orientierung und Messbarkeit der Ziele diene.

Politik soll Anschluss an Wirtschaft nicht verlieren

Abnehmende Biodiversität und Klimawandel sind für Howald nicht bloss Schlagworte: «Die Situation spitzt sich zu.» Die komplexen Probleme müssten weltweit gelöst werden, ein globaler Referenzrahmen sei deshalb sinnvoll. Kritiker monieren laut Howald allerdings, die Ziele der Agenda 2030 seien oberflächlich. Seine Antwort darauf: «Die Länder müssen nicht unbedingt alle Ziele erreichen, sondern an jenen arbeiten, wo sich vor Ort die grösste Hebelwirkung ergibt.» In den Industrieländern seien dies etwa die Mobilität, die Bau- und die Landwirtschaft.

Beim Thema Nachhaltigkeit in den Industrieländern hat die Baubranche eine grosse Hebelwirkung. Bild: NZZ

Wichtig sei, dass die Politik den Anschluss an die Wirtschaft nicht verliere. «Immer mehr Firmen und NGOs nehmen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 auf und orientieren sich daran.» Das Ziel der parlamentarischen Gruppe sei es deshalb, die Mitglieder des Kantons- und des Regierungsrats sowie der Verwaltung für die UNO-Ziele zu sensibilisieren. Vorgesehen sei zudem, die Gemeinden zu unterstützen.

Simon Howald. Bild: PD

Auch Vorstösse will die Gruppe lancieren. In der Novembersession hat sie den ersten eingereicht. In einem Postulat wird gefordert, die Agenda 2030 in der Kantonsstrategie – die ab 2023 erarbeitet wird – sowie im Legislaturprogramm 2023–2027 zu berücksichtigen. Rund 70 Kantonsrätinnen und Kantonsräte haben den Vorstoss mitunterzeichnet – das ist rekordverdächtig.

Der grosse Support bestätigt Howald und Zurbriggen darin, dass sie bislang behutsam vorgegangen sind. «Wir möchten die Parlamentsmitglieder mit auf den Weg nehmen und von der Polarisierung der letzten Jahre wegkommen», so Howald, der seit 2018 im Kantonsrat politisiert. Statt vorschnell einen Vorstoss einzureichen, der aus Unkenntnis allenfalls abgelehnt worden wäre, haben die beiden im Vorfeld Personen aus allen Parteien kontaktiert und ihnen die Grundidee vorgestellt.

Roadshow der UNO als Schlüsselerlebnis

Howald engagiert sich auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Vor eineinhalb Jahren hat der gelernte Ingenieur und Inhaber einer Beratungsfirma zusammen mit verschiedenen Akteuren aus Wirtschaft, Bildung und Non-Profit-Organisationen den Verein Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz (NNZ) gegründet, der mittlerweile rund 80 Mitglieder umfasst.

Darunter sind kleinere KMU und NGOs, aber auch grosse Player wie die Luzerner Kantonalbank oder die Suva. Die Geschäftsstelle, die Howald in einem 40-Prozent-Pensum führt, fungiert als Erstanlaufstelle. «Das heisst, ich vernetze Anfragende mit der richtigen Fachstelle, beispielsweise eine Baufirma mit einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Bauingenieurin.»

Als Schlüsselerlebnis für sein Engagement bezeichnet der Stadtluzerner eine Roadshow der UNO, die vor knapp sieben Jahren in Zürich Halt machte und für die Agenda 2030 warb. Unter anderem traten der damalige Generalsekretär Ban Ki Moon sowie der damalige Bundesrat Didier Burkhalter auf. «Es herrschte dort eine tolle Aufbruchstimmung. In der Öffentlichkeit hingegen waren der Anlass und das Thema kaum präsent.»

Howald beschloss, aktiv zu werden, und reichte 2019 beim Bund ein Gesuch um Fördergelder ein, um das Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz aufzubauen. Mit Erfolg. Ziel sei es unter anderem, einmal pro Jahr einen Anlass zu organisieren. Der nächste, ein Symposium, findet am 27. Januar statt. Laut Howald liegt der Fokus dieses Mal auf dem Ziel 13 – der Bekämpfung des Klimawandels.

Hinweis: Weitere Infos unter www.nachhaltigkeitsnetzwerk.ch

