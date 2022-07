Ein Hoch auf den Maturaabschluss und eine Freundschaft fürs Leben

Kanton Luzern Ein Hoch auf den Maturaabschluss – und auf eine Freundschaft fürs Leben Die Kantizeit ist geprägt von Hausaufgaben, Prüfungen und Stress. Aber zum Glück auch von unvergesslichen Erlebnissen, Lachkrämpfen und guten Freundschaften. Eine Fünfergruppe erzählt, was sie zusammengeschweisst hat und was sie nach dem Sommer erwartet. Livia Fischer Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Aisha Schleiss, Michelle Schönbächler, Lara Musella-Sorribas, Viola Niederberger und Nils Kuster (von links) nach ihrer Maturafeier im St.Klemens. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 23.06.2022)

Lara Musella-Sorribas, Aisha Schleiss, Nils Kuster, Michelle Schönbächler und Viola Niederberger haben gerade mehrere Sachen zum Feiern. Nach vier Jahren haben sie endlich die Matura im Sack – und sind jeweils um vier Freundschaften reicher. Im Porträt erzählt die Fünfergruppe, was sie zusammengeschweisst hat und was sie nach dem Sommer erwartet. Zudem haben sie je drei Entweder-oder-Fragen beantwortet – und dabei zum Beispiel verraten, ob sie immer auf den letzten Drücker gelernt und den Eltern bessere Noten vorgeschwindelt haben.

Lara ist die Kreative. Aisha die Fröhliche. Nils der Intelligente, oder auch das «Hirn der Gruppe» genannt. Michelle die Empathische. Und Viola die Ehrliche, sie sagt ihre Meinung immer «fadegrad» heraus. So beschreiben sich die fünf Gspänli gegenseitig mit nur einer Charaktereigenschaft – obwohl sie eigentlich finden, das greife viel zu kurz.

Allein am Umgang, den sie miteinander pflegen, fällt schnell auf: Die quirlige Truppe steht sich sehr nahe. Zueinander gefunden haben sie während der Schulzeit am Gymnasium St.Klemens in Ebikon. Und zwar ausgerechnet während der Pandemie. Via Teams bot die Schule ein regelmässiges Coaching zum Thema Glück an, sie alle waren Teil der sogenannten Glücksgruppe. Um während des Homeschoolings nicht allein daheim zu versauern, trafen sie sich jeweils draussen zum Wandern. Und fanden so ihr ganz persönliches Freundschaftsglück.

Sie haben die Tagesschule «zweckentfremdet»

Gefestigt wurde die Beziehung durch die Tagesschule. Hier trafen sie sich jeweils nach der regulären Unterrichtszeit, lösten unter Aufsicht von Lehrpersonen ihre Hausaufgaben und lernten zusammen für anstehende Prüfungen. «Ohne die anderen wäre unsere Kantizeit sicher nicht so bereichernd und glücklich verlaufen, weil wir uns gegenseitig immer getragen, diskutiert und unterstützt haben», ist sich Viola sicher. Das Zusammenspannen hat sich gelohnt, denn nun haben alle fünf den Maturitätsabschluss endlich in der Tasche.

Gefragt, wie ihnen die Freundschaft durch die Kantizeit half, beginnen sie zu schwärmen. «In schlechten Zeiten waren sie stets das Positive. Auch eine schlechte Laune konnten sie sofort aufbessern, wir hatten es immer sehr lustig», sagt Aisha. «Nach einem anstrengenden Schultag konnten wir in der Tagesschule gemeinsam abschalten», antwortet Michelle. Nils hängt lachend an: «... vielleicht haben wir die Tagesschule etwas zweckentfremdet.»

Die Fünfertruppe ist sich sicher: Ihre enge Freundschaft wird lebenslang bestehen bleiben. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 23. Juni 2022)

Sie teilen viele gute Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Vom Honigbrötli machen in der Pause über verkleidet in die Schule gehen bis zu tiefgründigen Gesprächen, die sie am See sitzend bis in die Morgenstunden führten. «Als ich merkte, dass ich mit ihnen über alles reden kann, war für mich klar: Das sind meine besten Freunde», sagt Viola.

Mindestens einmal im Monat gibt es ein gemeinsames Treffen

Mit dem Ende der Gymizeit bricht für das Quintett ein neuer Lebensabschnitt an. Zwar werden vorerst alle weiterhin im Kanton Luzern wohnen bleiben, die beruflichen Wege trennen sich aber. So macht Lara den Gestalterischen Vorkurs in Luzern, Aisha in Zürich den Numerus Clausus, um Tiermedizin zu studieren.

Nach Zürich verschlägt es auch Nils, hier beginnt er ein Chemiestudium an der ETH. Michelle wiederum hat sich für ein Betriebswirtschaftsstudium mit Psychologie im Nebenfach in Bern entschieden. Und Viola lässt sich an der Pädagogischen Hochschule Luzern ausbilden, um künftig an einer Sekundarschule zu unterrichten.

Dass sie sich ab sofort nicht mehr jeden Tag sehen werden, stimmt sie traurig. Darum sind sie schon jetzt bemüht, dass die gemeinsame Zeit nicht zu kurz kommt – sie haben sich fest vorgenommen, sich mindestens einmal im Monat als ganze Gruppe zu treffen. «Wir schaffen das schon», sagt Nils zuversichtlich und lächelt in die Runde. Auch Lara ist davon überzeugt, sie erzählt:

«Dass wir hier eine Freundesgruppe fürs Leben gefunden haben, ist schon beschlossene Sache. Aisha und ich zum Beispiel sind schon 15 Jahre lang befreundet, dann schaffen wir auch noch 50 weitere Jahre.»

