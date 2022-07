Kanton Luzern «Einsparungen bis 30 Prozent»: Wie mehr Wettbewerb zu einem besseren ÖV-Angebot führt Wegen des Subventionsstreits prüft der Verkehrsverbund, Buslinien der VBL neu zu vergeben. Eine neue Untersuchung zeigt: Von mehr Wettbewerb könnten Passagiere und die öffentliche Hand profitieren. Christian Glaus Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sind unter Druck. Sie könnten Linien, die sie heute betreiben, an ein anderes Transportunternehmen verlieren und stellen sich deshalb neu auf. Hintergrund ist der Subventionsstreit zwischen VBL und Verkehrsverbund Luzern (VVL).

In diesem Zusammenhang kündigte der Verbundrat an, dass er die Zusammenarbeit mit den VBL überprüft und die Ausschreibung von Buslinien vertieft prüft. Um welche Linien es sich handelt, steht noch nicht fest. Fakt ist: In den nächsten Jahren laufen diverse Konzessionen aus, Ende 2026 auch jene der VBL. Ausnahmen sind die Linien 30 und N6.

Welches Unternehmen transportiert künftig die Fahrgäste in Luzern? Der Platzhirsch VBL gerät wegen des Subventionsstreits unter Druck. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Januar 2021)

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Evaluation des Ausschreibungsverfahrens, welche das Bundesamt für Verkehr (BAV) in Auftrag gegeben hatte. In ihrem kürzlich veröffentlichten Bericht kommen Christian Rüefli vom Büro Vatter und Philipp Wegelin von der Hochschule Luzern – Wirtschaft zu einem positiven Fazit.

Ausschreibungen von Buslinien hätten zu effizienteren Angeboten der Transportunternehmen geführt, ohne dass sich die Arbeitsbedingungen verschlechtert hätten. Im Interview erklärt Verkehrsökonom Wegelin, was mehr Wettbewerb im öffentlichen Verkehr bringt und wo die Grenzen sind.

Der Verkehrsverbund Luzern prüft, ob er VBL-Linien öffentlich ausschreiben soll. Was spricht dafür?

Philipp Wegelin: Damit konnte man relativ gut Geld sparen. Anfänglich meist im zweistelligen Prozentbereich, teilweise bis gut 30 Prozent. Das zeigen verschiedene Beispiele, die wir untersucht haben, etwa in den Kantonen Bern und Jura. Da war vor der Ausschreibung noch Luft in den Budgets. Die Kantone haben das eingesparte Geld reinvestiert in ein besseres Angebot mit mehr Kursen. Die Ausschreibung von VBL-Linien wäre aber aus mehreren Gründen speziell.

Inwiefern?

Bisher wurden vor allem Linien im ländlichen Raum ausgeschrieben, teilweise auch in Agglomerationen. Ausschreibungen im öffentlichen Stadtverkehr gab es noch nicht, das ist auch wesentlich komplexer. Es gibt viele Linien, die miteinander verknüpft sind, unterschiedliche Infrastruktur beispielsweise für Diesel-, Batterie- und Trolleybusse, auch die Depotstandorte sind wichtig. Es stellt sich deshalb die Frage, was man ausschreiben würde: einzelne Linien oder das Gesamtangebot? Die Ausschreibung des Gesamtangebots würde sehr viel Staub aufwirbeln und wäre für die VBL mit einem Konkursrisiko verbunden.

Zur Person Philipp Wegelin (39) studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern. 2021 schloss er das Doktorat an der Uni Zürich ab. Der Berner arbeitet seit 2012 als Dozent und Projektleiter im Kompetenzzentrum Mobilität der Hochschule Luzern – Wirtschaft.

Das Verhältnis zwischen VVL und VBL ist angespannt. Wie könnte sich eine Ausschreibung darauf auswirken?

In den von uns untersuchten Fällen war das Verhältnis teilweise schon vorher angespannt. Es gibt auch Unternehmen, welche eine Ausschreibung als Vertrauensbruch sehen. Die Ausschreibung ist kein Instrument, um jemanden zu bestrafen. Sie soll kein Ziel an sich sein, sondern ein Hilfsmittel, um den ÖV zu verbessern. Dafür muss die Chance vorhanden sein, dass Wettbewerb entsteht. Im Raum Luzern gibt es eine gewisse Anbieterdichte, die einen Wettbewerb grundsätzlich ermöglichen könnte. Ob im Stadtverkehr, ist eine andere Frage.

Wettbewerb bedeutet auch Preiskampf. Das ist kaum im Interesse der Busunternehmen.

Der Preis ist bei einer Ausschreibung das wichtigste Einzelkriterium. Bisher hat fast immer das Unternehmen mit dem günstigsten Angebot gewonnen. Natürlich tut Wettbewerb weh. Doch einige Transportunternehmen haben uns gesagt, sie hätten auch sehr viel gelernt. Sie hatten lange gar keinen Wettbewerb und waren dann gezwungen, ihre Strukturen und Prozesse zu überprüfen. Nach dem ersten Frust konnten die angegriffenen Firmen auch Positives sehen: Sie wurden effizienter.

Was haben die Passagiere davon?

Der grösste Unterschied in der Schweiz ist in der Regel, dass ein anderes Fahrzeug daherkommt mit einer anderen Bemalung. Auch der Komfort kann steigen, wenn die Besteller Vorgaben zu den Fahrzeugen machen. Gegeben sind Fahrplan, Tarife, Kapazitäten und Infrastrukturen. Hier können sich die Transportunternehmen kaum differenzieren.

Braucht der öffentliche Verkehr in der Schweiz mehr Wettbewerb?

Ich bin überzeugt, dass es Potenzial gibt und die Effizienz gesteigert werden kann. Für Ausschreibungen spricht auch, dass die Besteller neue Erkenntnisse gewinnen. Das führt zu Verhandlungen auf Augenhöhe, denn heute sitzen die Transportunternehmen häufig am längeren Hebel. Aber dass man das gesamte Angebot ausschreibt – da gibt es genügend Gründe, die dagegen sprechen. Der ÖV ist so stark vernetzt, da muss gut überlegt sein, welchen Teil man hinausbricht.

Die Unternehmen haben nicht viele Möglichkeiten, günstiger zu offerieren als die Konkurrenz. Leiden am Schluss einfach die Angestellten, indem sie tiefere Löhne und schlechtere Arbeitszeiten haben?

Wir konnten keine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen feststellen. Dies auch deshalb, weil die Besteller Vorgaben machen, beispielsweise zur Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrags. Dass der Druck auf die Mitarbeitenden zunimmt, ist aber nicht ausgeschlossen. Das ist vielleicht auch eine generelle Entwicklung. Neben den Fahrzeug- und Energiekosten spielen die Personalkosten eine zentrale Rolle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen