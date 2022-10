Kanton Luzern «Er ist wie unser eigenes» – Familie berichtet aus dem Alltag mit Pflegekind Vor genau neun Jahren nahm eine Familie aus der Luzerner Landschaft den frischgeborenen Patrick auf. Noch heute ist er bei ihnen – und längst viel mehr als «nur» ein Pflegekind. Livia Fischer Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cordula und Philippe mit Gian, Flurina, Patrick und Filippa (von links). Bild: Boris Bürgisser (4. Oktober 2022)

Zwölf Jahre ist es her, seit Philippe in unserer Zeitung das Inserat «Pflegefamilie für Notaufnahmen gesucht» der Fachstelle Kinderbetreuung Luzern entdeckt hatte. Schon damals träumte seine Frau davon, daheim eine «eigene Krippe» zu haben. Bevor sie Mutter wurde, hatte sie als Erzieherin gearbeitet.

Zuerst zögerte das Ehepaar ein bisschen – «schliesslich ist die Aufnahme eines Notaufnahme-Kindes mehr als nur hüten». Auch Flexibilität ist gefragt: Kommt ein Anruf der Fachstelle Kinderbetreuung Luzern, kann innert 24 Stunden ein Kind vor der Türe stehen. Dennoch entschieden sie, sich zu bewerben.

Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz So läuft der Prozess ab Im Rahmen der Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz nimmt die Fachstelle Kinderbetreuung Luzern Kinder und Jugendliche vorübergehend oder längerfristig in derzeit um die 100 Pflegefamilien auf. Ob die Familien geeignet sind, klärt die Fachstelle in einem Bewerbungsverfahren in vier Gesprächen inklusive Hausbesuch ab. Im ersten Schritt geht es um die Motivation der Eltern, ein Pflegekind aufzunehmen, und die Lebensphilosophie der Familie. Anschliessend müssen die angehenden Pflegeeltern eine interne Ausbildung absolvieren. An acht vereinzelten Kurstagen werden etwa der Umgang mit den leiblichen Eltern gelehrt oder die Psyche von aus schwierigen Verhältnissen stammenden Kindern unter die Lupe genommen. Stimmt es für beide Seiten, stellt die Fachstelle die Pflegeeltern an. Eine Fachperson begleitet sie sowie die aufgenommenen Pflegekinder und deren Herkunftsfamilie von der Aufnahme bis zum Austritt und darüber hinaus. Finanziert wird das Ganze durch die Zentralschweizer Kantone sowie durch Spenden und Gönnerbeiträge. Weitere Infos gibt es unter fachstellekinder.ch.

Psychische Krankheit, Drogensucht oder Haftstrafe

Fünf Pflegekindern boten sie in den darauffolgenden Jahren vorübergehend ein sicheres Zuhause. Manche blieben vier Wochen, andere die maximalen sechs Monate, bevor sie zurück zu den Eltern, in eine längerfristige Pflegefamilie oder in eine Institution gingen. Damit eröffnete sich auch Philippe und Cordula eine ganz neue Welt. Er gesteht:

«Ich hatte immer nur das Bild der heilen Schweizer Familie im Kopf – ein völliger Tunnelblick.»

Zu ihnen kamen Kinder, deren Hygiene bis dato komplett vernachlässigt wurde oder solche, die es nicht gewohnt waren, gemeinsam als Familie zu essen. Auch Cordula erschrak ab den Schicksalen, die den Kindern widerfuhren.

Gründe, warum Eltern nicht für ihre Kinder sorgen können, gibt es viele. Manche sind psychisch krank, andere drogensüchtig oder gewalttätig. Manche müssen eine Haftstrafe absitzen, andere verunglücken tödlich. «Für uns war klar: Jedes Kind, das einen Platz braucht, darf ihn bei uns haben», sagt Cordula. So kam dann im Oktober 2013 auch der fünf Tage alte Patrick zu ihnen.

Nicht bloss Spielgspänli, sondern richtiger Bruder

Heute sitzt er mit Cordula und Philippe sowie deren Kindern Filippa (18), Flurina (16) und Gian (13) zu Hause am grossen Familientisch. Patrick ist ein aufgewecktes Kind. Nur rumzuhocken, ist ihm zu langweilig. «Darf ich spielen gehen?», fragt er. Kaum erlaubt, verschwindet er grinsend mit Gian im Wohnzimmer und holt die Playstation hervor. Wenig später geht's raus aufs Trampolin. «20 Mal springen darfst du, nachher kommst du wieder rein», sagt Philippe.

Patrick ist das Nesthäkchen, «de Chlii» in der Familie, wie sie ihn liebevoll nennen. Dass er ein Pflegekind ist, fällt kaum auf. An der Wohnzimmerwand hängen von allen Familienmitgliedern schwarz-weiss Fotos sowie die Namensbuchstaben, arrangiert wie in einem Kreuzworträtsel. Auch Patrick ist darauf. Eine Selbstverständlichkeit für die Familie; sie kennen es ja nicht anders.

Während Filippa, Flurina und Gian in den vorherigen Pflegekindern Spielgspänli sahen, die eben auch bei ihnen übernachteten, ist Patrick für sie ein richtiger Bruder. Es war denn auch ihr Wunsch, mal jemanden für eine längere Zeit bei sich zu haben.

Mit Patrick kam dieser Wechsel von der Notaufnahme zur mittel- bis langfristigen Aufnahme eines Pflegekindes. Auch Cordula sagt: «Uns ist natürlich schon bewusst, dass wir nicht seine leiblichen Eltern sind. Für uns ist er aber wie unser eigenes Kind, wir machen da gefühlsmässig keinen Unterschied.»

Ein Bauchmami und ein Herzmami

Dennoch ist Patricks Sonderstatus, wie sie es sagen, im Alltag spürbar. Allein schon, weil die Familie mit Patricks Eltern in regem Kontakt steht und er nachmittagsweise auch zu ihnen spielen geht oder mit ihnen Ausflüge unternimmt. «Wir sind wie eine Grossfamilie», beschreibt Cordula die Konstellation. Das sieht auch Patrick so. Wenn er im Kindergarten seine Familie zeichnen musste, fanden alle den Weg aufs Papier.

Patrick nennt Cordula und Philippe Mami und Papi. Seinen leiblichen Eltern sagt er Mama und Papa sowie den Vornamen. Für alle Beteiligten stimmts so. Als Patrick noch kleiner war, erklärte Cordula ihm die aussergewöhnliche Situation so:

«Du hast ein Bauchmami, das dich sehr gern hat und zu dir gehört. Und ich bin dein Herzmami, ich schaue, dass es dir gut geht.»

Das gleiche galt für die Papis, auch wenn der leibliche Vater ihn natürlich nicht im Bauch trug.

Ob Patrick bis ins erwachsene Alter bei Cordula und Philippe bleibt, ist unklar. Derzeit ist keine Rückkehr zu seinen Eltern geplant. «Sie sehen, wie gut es ihm bei uns geht und schätzen das auch», sagt Cordula. Eine hundertprozentige Sicherheit dafür, dass es so bleibt, kann ihnen aber niemand geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen