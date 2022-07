Kanton Luzern Evakuierte Fische, widerrufene Bewilligungen und Wasserdiebe – die Trockenheit macht zu schaffen Die Notabfischungen werden intensiviert, da besonders kleinere Gewässer am Austrocknen sind. Aus demselben Grund musste der Kanton auch Bewilligungen zur Wasserentnahme widerrufen. Die meisten Gemeinden schlagen aber noch keinen Alarm. Salome Erni und Reto Bieri Jetzt kommentieren 27.07.2022, 17.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Olivier Menz, der kantonale Fischereiaufseher, führt ebenfalls Notabfischungen durch. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 27. Juli 2022)

Zu wenig und zu warm: So ist momentan das Wasser in Luzerner Gewässern. Und dies ist eine Gefahr für die Fische, wie der Kanton bereits vor einer Woche warnte. Nun hat sich die Lage weiter verschärft, denn auch lokale Gewitter, wie sie in den letzten Tagen vorkamen, würden die Situation an den Gewässern nicht lindern, so Peter Ulmann, Leiter Natur, Jagd und Fischerei beim Lawa. Die kantonale Fischereiaufsicht führte deshalb an ausgetrockneten Gewässerabschnitten im Entlebuch, im Napfgebiet und in der Agglomeration Luzern Notabfischungen durch.

Mitunter sind zwei Teams unterwegs, um Fische aus dem versiegenden Wasser zu retten und sie in sichere und bestenfalls auch kühlere Abschnitte zu versetzen. Bereits 2018 mussten über zwei Wochen lang Notabfischungen durchgeführt werden. Dieses Jahr bewege sich die Situation in einem ähnlichen Umfang wie damals. Dabei wird die Anzahl Notabfischungen auch durch die Ressourcen der Fischereiaufsicht limitiert, denn es brauche viel Zeit, um an unterschiedlichen Orten teils Hunderte Meter Bach abzufischen.

Die Fischereiaufsicht ist ausgelastet

Da die Fischereiaufsicht ausgelastet ist, ruft der Kanton in seiner Medienmitteilung explizit Fischpächterinnen und Fischpächter dazu auf, ihre Bäche gut zu beobachten. Droht Gefahr, müssen sie, sofern möglich, selbstständig die Fische mit Kescher und Kessel evakuieren. Ulmann rät der Bevölkerung aber dringend davon ab, auf eigene Faust Fische zu «retten». Der Aufruf betreffe nur sachkundige Personen mit guten Lokalkenntnissen und der Berechtigung zum Fischfang.

Eine gefangene Bachschmerle (links) und eine Bachforelle (rechts) warten darauf, wieder in die – hoffentlich kühlere – Freiheit entlassen zu werden. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 27. Juli 2022)

Nicht in allen Kantonen, so Ulmann, würden Notabfischungen gemacht. Mancherorts laute die Befürchtung, der Schaden könne gleich gross wie der Nutzen sein. Denn die geretteten Fische seien sowieso schon stark tangiert, der Strom beim Abfischen und die neue Umgebung würden ihnen weiter zusetzen. Auch Ulmann sagt:

«Wir siedeln einige tausend Fische um. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass alle davon überleben.»

Und doch bestehe so immerhin die Chance, dass einige der Tiere durchkommen und die genetische Vielfalt erhalten. Ulmann befürchtet, dass die aktuelle Ausnahmesituation – gestresste Fische, warme Gewässer und tiefe Pegel – in wenigen Jahren nicht mehr nur alle paar Jahre vorkommt, sondern zum sommerlichen Normalfall wird.

Wasserentnahmen sind eingeschränkt

Nicht nur den Fischen setzen die tiefen Pegelstände zu. Der Kanton Luzern muss bereits erteilte Bewilligungen für Wasserentnahmen widerrufen. Gesamthaft 20 solcher Bewilligungen für Landwirte, Kieswerke und Gemeinden gibt es im Kanton Luzern, die Hälfte davon ist nun von den Einschränkungen betroffen.

Manuel Kunz, Teamleiter Oberflächengewässer bei der Dienststelle Umwelt und Energie, sagt:

«Die Lage ist angespannt, aber nicht dramatisch.»

Zuletzt mussten 2018 und 2019 Bewilligungen widerrufen werden, was jeweils schriftlich erfolgt. Gemäss Kunz liege es an den Betrieben, für diese Situationen Lösungen bereitzuhalten. Zusätzliche Anfragen für Bewilligungen aufgrund der herrschenden Trockenheit seien aber keine eingegangen. Aktuell noch gültig sind unter anderem Wasserentnahmebewilligungen bei der Suhre unterhalb des Sempachersees und beim Aabach unterhalb des Baldeggersees.

Von der Trockenheit besonders betroffen sind kleinere Gewässer. Die Situation werde aber weiterhin beobachtet, so Kunz. Es sei gut möglich, dass auch an weiteren Gewässern die Pegelstände bald zu tief seien und in den kommenden Tagen entsprechende Bewilligungen widerrufen werden müssen. Denn um die Wasserpegel zu stabilisieren, bräuchte es mehrere Tage Regen, was sich in den Wetterprognosen nicht abzeichnet.

Die meisten Gemeinden sind unbesorgt

Die Wasserknappheit macht sich auch in den Gemeinden bemerkbar. So hat Büron vergangene Woche einen Aufruf an die Bevölkerung gerichtet. Es sei ab sofort zu unterlassen, Autos zu waschen, Rasenflächen zu bewässern oder Swimmingpools zu füllen. In anderen von unserer Zeitung angefragten Gemeinden, namentlich in Entlebuch, Sursee, Hochdorf, Willisau und Hohenrain, ist die Situation weniger besorgniserregend. Es wird zu sparsamem Umgang ermahnt, Aufrufe sind aber nicht geplant.

Auch in Ruswil gebe es noch genügend Wasser, sagt Stefan Lustenberger, stellvertretender Brunnenmeister der Korporation Ruswil, welche für die Wasserversorgung zuständig ist. Dank regelmässigem Unterhalt und Erneuerung des Leitungsnetzes hätten Leckverluste minimiert werden können. «Mit der Sanierung der Quellfassungen konnte zudem zusätzliches Quellwasser generiert werden. Dieser Aufwand zahlt sich bei Hitzeperioden aus.» Dennoch findet es Lustenberger wichtig, die Bevölkerung für den Wasserverbrauch zu sensibilisieren.

Wasserdiebstahl hat zugenommen

Laut dem Brunnenmeister haben zudem Wasserdiebstähle zugenommen. Einige Gemeinden hätten deshalb Alarmsysteme an den Hydranten installiert, nicht jedoch Ruswil. Lustenberger: «Wir appellieren an die Leute, dass sie sich bei uns melden. Wir sind bereit und offen, Wasser abzugeben. Wasser klauen ist nicht richtig jenen gegenüber, die sich korrekt verhalten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen