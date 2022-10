Kanton Luzern Fachkräftemangel: Grüne fordern sechs Wochen Ferien für Kantonsangestellte Der Kanton Luzern hat Mühe, Fachkräfte zu rekrutieren. Die Grünen wollen das Arbeiten in der Verwaltung attraktiver machen und reichen gleich fünf Vorstösse ein. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Luzern hat Mühe, Fachkräfte zu finden. Da sind sich die Parteien von links bis rechts einig. Auch die Regierung hat den Handlungsbedarf erkannt und will das Lohnsystem der Verwaltung revidieren. So sollen etwa die Spitzenlöhne erhöht werden, um die Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Privatwirtschaft, aber auch anderen Kantonen zu verbessern. Die Vorlage war bis vor kurzem in der Vernehmlassung.

Das Luzerner Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. August 2021)

Die von der Regierung ins Auge gefassten Massnahmen genügen den Luzerner Grünen aber noch nicht. Sie reichen kommende Woche ein Vorstosspaket ein. Die darin enthaltenen Massnahmen sollen den Kanton als Arbeitgeber attraktiver machen. Der Fachkräftemangel sei in der Debatte zum Aufgaben- und Finanzplan im Kantonsrat von Anfang Woche wiederholt betont worden, schreiben die Grünen in einer Mitteilung. «Damit hat die bürgerliche Ratshälfte die Ablehnung geplanter Stellenerhöhungen begründet.»

Zum Unmut der Grünen, wie Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch sagt. «Das Verhalten der bürgerlichen Parteien kommt einer Kapitulation gleich. Resignation ist aber nicht die richtige Antwort. Stattdessen müssen wir handeln und bessere Rahmenbedingungen schaffen.» Der Kanton Luzern solle sich im Arbeitsmarkt als «attraktiver und moderner Arbeitgeber positionieren», sagt die Stadtluzernerin.

Stress bei Jungen besonders gross

Das Vorstosspaket der Grünen umfasst vier Postulate und eine Motion. Letztere stammt aus der Feder von Bärtsch und fordert mindestens sechs Wochen Ferien für Kantonsangestellte. Heute hätten Mitarbeitende zwischen 21 und 49 Jahren Anspruch auf fünf Wochen Ferien. Aber:

Korintha Bärtsch, Co-Fraktionschefin der Grünen im Luzerner Kantonsrat. Bild: Pius Amrein

«Diverse erfolgreiche Unternehmen in der Privatwirtschaft gewähren ihren Mitarbeitenden zwischen 21 bis 49 Jahren bereits heute mehr als 25 Tage Ferien»

, argumentiert Bärtsch im Vorstoss.

Die Co-Fraktionschefin begründet diese Forderung auch damit, dass gemäss Erhebungen gerade junge Personen unter Stress bei der Arbeit leiden würden. «Eine moderne, leistungsfähige und verantwortungsbewusste Verwaltung muss ihren Mitarbeitenden ausreichend Erholungszeit bieten», so Bärtsch. Mehr Ferien seien ein Schritt in diese Richtung.

Jobsharing für Kaderfunktionen

Doch bei mehr Ferien soll es nicht bleiben. Die Krienser Kantonsrätin Bärbel Horat fordert in einem Postulat, dass der Kanton alle neu zu besetzenden Stellen in einem Teilzeitpensum ausschreibt. «Kaderstellen können dabei auch im Jobsharing besetzt werden», schreibt sie. Ein bekanntes Beispiel dazu gibt es in der Luzerner Verwaltung bereits: Zwei Personen teilen sich seit diesem Jahr das Departementssekretariat im Gesundheits- und Sozialdepartement.

Ein weiteres Postulat stammt von Gertrud Galliker. Die Kantonsrätin aus Beromünster fordert, dass der Kanton familienunterstützende Massnahmen ausbauen und darüber informieren soll. So würde der Kanton zwar Betreuungsbeiträge für vorschulpflichtige Kinder anbieten. Es sei jedoch auf der Website des Kantons nicht ersichtlich, wie hoch diese Beiträge seien und unter welchen Bedingungen sie ausbezahlt würden, schreibt Galliker.

Vaterschaftsurlaub verdoppeln

Der Horwer Kantonsrats Gian Waldvogel wiederum will in seinem Postulat, dass die Regierung prüft, inwiefern das gemeinnützige Engagement von Kantonsangestellten aktiv gefördert und unterstützt werden kann. «Eine Möglichkeit besteht darin, dass Mitarbeitenden des Kantons gemeinnütziges Engagement in kleinem Rahmen an die Arbeitszeit angerechnet wird», schreibt er. Damit würden auch die Luzerner Vereine gestärkt, so Waldvogel.

Der fünfte Vorstoss, ein Postulat des Surseer Kantonsrats Samuel Zbinden, dürfte vor allem werdende Väter interessieren. Denn er verlangt, dass die heute geltenden zehn Tage Vaterschaftsurlaub überprüft werden. Das sei das gesetzliche Minimum, so Zbinden. Der Bund, die Stadt Luzern, die Post oder die SBB gewährten ihren Angestellten 20 Tage. «Eine Erhöhung des Vaterschaftsurlaubs, auf beispielsweise 20 Tage, würde die Attraktivität gerade für junge Arbeitnehmende verbessern», glaubt der Kantonsrat.

