Sozialhilfeverordnung Kanton Luzern wird per 1. Februar angepasst

Kanton Luzern Fachlichen Mindestanforderungen an die Sozialdienste werden neu geregelt Nach der Änderung des kantonalen Sozialhilfegesetzes per Anfang Jahr tritt am 1. Februar 2023 die Änderung der Sozialhilfeverordnung in Kraft. Der Regierungsrat konkretisiert damit die geforderten fachlichen Mindeststandards des Bundes. 12.01.2023, 11.04 Uhr

Gemäss der Bundesverordnung über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen (Inkassohilfeverordnung) sollen die unterhaltsberechtigten Personen in allen Kantonen gleichbehandelt werden, wenn sie die zugesprochenen Unterhaltsbeiträge nicht erhalten. Nach der Revision des Sozialhilfegesetzes per 1. Januar 2023 tritt per 1. Februar 2023 auch die Änderung der Sozialhilfeverordnung in Kraft, wie die Staatskanzlei Luzern am Donnerstag mitteilte. Neu geregelt wurden neu die fachlichen Mindestanforderungen an die Sozialdienste im Kanton Luzern. Neben der Aus- und Weiterbildung wird dazu auch die vorhandene Praxiserfahrung der in der Sozialhilfe und Alimentenhilfe tätigen Fachpersonen berücksichtigt.

Die Gemeinden haben bis am 1. September 2024 Zeit, sich so zu organisieren, dass ihre Sozialdienste diese fachlichen Anforderungen erfüllen. «Von dieser angestrebten Stärkung der Sozialdienste werden zukünftig sowohl die unterstützten Personen als auch das Gemeinwesen profitieren», wird Regierungspräsident Guido Graf in der Mitteilung zitiert.

Aufgaben des Kantons konkretisiert

Der Weiteren werden in der geänderten Verordnung die Koordinationsaufgaben der Dienststelle Soziales und Gesellschaft (DISG) konkretisiert. Die Koordinationsaufgaben umfassen die Förderung der inner- und interkantonalen Zusammenarbeit, die Information und Beratung der Gemeinden und Sozialdienste und die Herausgabe von Merkblättern, Vorlagen und Musterdokumenten.

Gemäss dem geänderten Sozialhilfegesetz wird ab dem 1. Januar 2024 der Kanton und nicht mehr die einzelnen Gemeinden für die Inkassohilfe in grenzüberschreitenden Fällen («internationales Alimenteninkasso») zuständig sein und diese Aufgabe an einen Dritten übertragen können. Bis am 31. Dezember 2023 bleiben die Gemeinden neben dem Inlandinkasso auch für das internationale Inkasso im Bereich der Alimentenhilfen zuständig. (zim)