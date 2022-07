Kanton Luzern Fernweh von Frauchen und Herrchen bringt Tierpensionen an den Anschlag Luzerner Tierpensionen melden ausgebuchte Ferienplätze für Hunde, Katzen und Kleintiere. Frühzeitig reservieren ist daher dringend empfohlen. Traurig: Manche Halterinnen und Halter drohen, ihr Tier auszusetzen, wenn es keinen Platz erhält. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieser Hund ist eines von vielen Haustieren, das aktuell in einer Pension oder in einem Heim in den Ferien ist. Nadia Schärli (Gettnau, 19. Juli 2022)

So einen Ansturm hat Esther Furrer noch nie erlebt. Seit fast 20 Jahren betreibt sie mit ihrem Mann Karl die Tierpension Furrer in Malters. Und seit drei Wochen und bis Mitte August ist kein Platz mehr frei – weder für Hunde noch für Katzen oder Kleintiere. «Die Pandemie hat zu einem Haustierboom geführt. Und die abflauende Pandemie führt jetzt zu einem Ferienboom.» Frauchen und Herrchen wollen weg, das Tierchen soll hier gut betreut werden. «Leider erreichen uns diesen Sommer sehr viele kurzfristige Anfragen», sagt Furrer. Und leider gehe es dabei nicht immer ums Tierwohl. Kürzlich sei ein Mann mit einer Katze auf dem Arm aufgetaucht. Er habe spontan nach einem Ferienplatz gefragt.

«Nach dem Hinweis, dass wir schon ausgebucht sind, sagte er: ‹Dann setze ich sie halt aus – und Sie sind schuld.›»

Auch in E-Mails erklärten Anfragende immer wieder, das Haustier notfalls auszusetzen.

Positiv ist laut Furrer, dass Halterinnen und Halter von Kleintieren einen immer höheren Wert darauf legen, dass es ihrem Kaninchen oder Meerschweinchen während der Ferien gut geht. «Ein Mann liess sich schon im Mai bei uns einen Platz für sein Kaninchen reservieren. Er kam aus Altstätten im Kanton St.Gallen. Er sagte, jene Tierpensionen in seiner Umgebung, denen er eine gute Betreuung zuschreibe, seien bereits ausgebucht gewesen.» Generell schätzt Esther Furrer Menschen, die sich nicht nur frühzeitig um einen Ferienplatz bemühen, sondern denen auch das Tierwohl wichtig ist.

«Eine Woche vor Abreise ist zu knapp»

Nur noch vereinzelte freie Plätze meldet Sandra Gloor, die in Gettnau die Tierpension Hofmatt betreibt. Je nach täglicher Belegung befinden sich derzeit je rund 20 Hunde und Katzen in der Tierpension. Das seien im Schnitt mehr Tiere als noch vor Corona, was darauf hindeute, dass sich während der Pandemie mehr Menschen ein Haustier zugelegt haben. Zudem sei die neu aufgeflammte Reiselust in diesem Sommer spürbar. Den eher frischen Halterinnen und Haltern empfiehlt Gloor: «Reservieren Sie frühzeitig einen Ferienplatz für Ihr Tier. Für die Sommerferien am besten schon im Mai/Juni. Eine Woche vor der Abreise ist in der Regel zu knapp.»

Sandra Gloor von der Tierpension Hofmatt in Gettnau betreut mehr Tiere als noch vor Corona. Nadia Schärli (Gettnau, 19. Juli 2022)

Praktisch komplett ausgebucht sind auch die Ferienplätze des Tierheims an der Ron in Root. Betriebsleiterin Petra Roos: «Wir spüren, dass die Frauchen und Herrchen wieder mehr in die Ferien fliegen.» Zur temporären Betreuung werden Hunde, Katzen und Kleintiere wie etwa Meerschweinchen abgegeben. Die Zahl der jeweils verfügbaren Plätze variiere stark – je nach Grösse der Hunde oder nach Wunsch eines Einzelplatzes. Für Katzen stehen zum Beispiel vier Räume mit jeweils maximal sieben Plätzen zur Verfügung.

Tagesbetreuung für Hunde wird beliebter

Dass die Pandemie abflaut, merkt das Tierheim nicht nur am steigenden Fernweh und dem Interesse, das Tier für eine Woche oder mehr unterzubringen. «Auch Tagesbetreuung für Hunde wird beliebter. Ein Grund könnte sein, dass die Halterinnen und Halter nicht mehr ausschliesslich im Homeoffice arbeiten, sondern tageweise auch im Büro.» Diese Entwicklung freut Petra Roos und ihr Team besonders. Denn:

«Die Hunde werden nicht mehr so schnell wieder abgegeben wie zu Beginn der Pandemie.»

Kehrseite der Medaille ist, dass sich unter den Tageshunden immer mehr befinden, die aus dem Ausland geholt wurden. Besser ist es laut Petra Roos, wenn der Tierschutz vor Ort verstärkt wird, um das Problem von Strassenhunden nachhaltig zu lösen.

Fünf Tipps, um bei Hitze Katzen zu helfen Fell anfeuchten: Mit feuchten Händen oder mit einem angefeuchteten Tuch oder Waschlappen über das Fell der Katzen streichen. Manche Katzen lieben es auch, wenn man sie mit angefeuchteten Händen vorsichtig hinter den Ohren krault. Genügend Trinkmöglichkeiten schaffen: Trinkbrunnen, mehrere Näpfe an unterschiedlichen Orten, Eiswürfel oder mit Wasser angereichertes Feuchtfutter animieren die Katze, mehr zu trinken. Kühle, schattige Plätze anbieten: Ein abgedunkelter Raum oder eine Kühlmatte laden die Katze ein, sich nicht zu stark der Sonne auszusetzen. Zugang zu Wohnung sicherstellen: Katzen, die nach draussen oder auf einen Balkon können, sollten besonders im Sommer immer die Möglichkeit haben, ins Haus oder in die Wohnung zurückzukehren. Sonnencrème für Katzen mit heller Haut: Katzen, die sich lange draussen aufhalten und eine helle Haut sowie wenig Fell haben, sind anfällig, einen Sonnenbrand zu erleiden. Bei ihnen lohnt es sich, an Stellen wie Ohren oder Nasenrücken etwas Kindersonnencrème aufzutragen.

Eine nachhaltige Lösung hat auch das Tierheim geschaffen. Seit diesem Frühling ist eine Reptilienauffangstation in Betrieb, um den Boom an Echsen, Schlangen oder Schildkröten abzufedern. Die drei ungiftigen Schlangen und der Leopardgecko, welche die Station am Anfang bevölkerten, konnten laut Roos bereits vermittelt werden: «Eine unserer Mitarbeiterinnen nahm die Tiere bei sich auf.»

Aktuell leben zwei Schlangen und eine Bartagame in der Station. Hier hat es noch Platz für weitere Tiere.

Fünf Tipps, um bei Hitze Hunden zu helfen Viel Wasser geben: Zu Hause muss der Wassernapf gefüllt sein, für unterwegs können Hundehalter Wasser in einer Flasche mitnehmen. Kleinere Nahrungsportionen verabreichen: Grosse Portionen sind für Hunde bei Hitze schwer verdaulich. Grosse Spaziergänge auf Morgen und Abend verlegen: Auch sollten, wenn möglich, unbefestigte Wege gewählt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sich die Hunde ihre Pfotenballen verbrennen. Vorsicht vor Blaualgen: Die Bakterien gedeihen bei Hitze besonders gut und sind gefährlich. Deshalb prüfen, ob sich im Gewässer grünliche oder blau-grünliche Schlierenteppiche gebildet haben. Nicht im Auto zurücklassen: Da Hunde nur wenige Schweissdrüsen haben und sich hauptsächlich über Hecheln abkühlen, erleiden sie im heissen Wageninneren schnell irreparable Organschäden oder sogar einen Herzstillstand. Bei der Fahrt die Fenster lieber geschlossen halten, da die Zugluft bei Hunden schmerzhafte Augenentzündungen verursachen kann.

Das Tierheim rät wie die Pensionen, Ferienplätze möglichst frühzeitig zu reservieren. Die Preise belaufen sich für Hunde je nach Gewicht auf zwischen 24 und 40 Franken pro Tag, für Katzen in Gruppenhaltung sind zwischen 19 und 23 Franken fällig und Kleintiere werden täglich für 6 bis 10 Franken betreut.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen