Trienger Gemeindepräsident tritt zurück und kritisiert den Kanton

Kanton Luzern «Gemeindeautonomie ist nicht mehr gegeben» – Trienger Gemeindepräsident tritt zurück René Buob hat seinen Rücktritt per Ende August 2023 angekündigt. Ein Grund für diesen Schritt sei mangelnder Spielraum der Gemeinden bei Ortsplanungsverfahren. Buob kritisiert die starren Vorgaben des Kantons. Dominik Weingartner 09.11.2022, 16.00 Uhr

Nach fünf Jahren soll Schluss sein. Der Trienger Gemeindepräsident René Buob tritt per Ende August 2023 zurück. Der 52-jährige FDP-Politiker ist seit Juni 2018 im Gremium, das er seither auch führt.

René Buob. Bild: PD

Der Rücktritt eines Kommunalpolitikers ist an sich noch keine grosse Überraschung, in der Mitteilung der Gemeinde Triengen zum Rückzug von René Buob lässt eine Passage aber aufhorchen. Dort heisst es: «Die Rolle des Kantons Luzern und die fehlende Gemeindeautonomie im laufenden Ortsplanungsverfahren führten unter anderem zum Rücktritt von René Buob. Seine persönliche Überzeugung deckt sich nicht mit dem Vorgehen in diesem Verfahren.»

Damit gemeint sind zwei schwierige Geschäfte, die den Trienger Gemeinderat zurzeit beschäftigen: die Rückzonung von Bauland sowie die Ausscheidung von Gewässeraum. Letzteres sorgte bei der Gemeindeversammlung von Ende Mai für Unruhe. Denn von Gesetzes wegen müssen bei oberirdischen Gewässern Gewässerraume ausgeschieden werden. Das geht bei der Sure in Triengen zu Lasten von Landwirten, die das ausgeschiedene Land nur noch extensiv bewirtschaften dürfen.

An besagter Gemeindeversammlung lehnten die Stimmberechtigten die Vorlage des Gemeinderats ab – «nach einer 160 Minuten langen, teils hitzigen Diskussion», wie die «Trienger Woche» festhielt.

«Gemeinderäte müssen hinstehen, ohne dass sie etwas zu sagen haben»

René Buob bringt das Dilemma des Gemeinderats auf den Punkt: «Wenn wir den Willen der Bevölkerung aufnehmen, ist die Vorlage beim Kanton nicht mehr genehmigungsfähig.» Er sei sich bewusst, dass es übergeordnetes Recht gebe. Aber:

«Der Spielraum für die Gemeinden ist mittlerweile so eng, dass die Gemeindeautonomie nicht mehr gegeben ist.»

Das Gleiche gilt für die Rückzonungen. Auch diese müssen bestimmte Gemeinden auf Geheiss des Kantons umsetzen. Zwar kann die Gemeindeversammlung über jede einzelne Parzelle abstimmen. Doch was die Stimmberechtigten entscheiden, ändert in der Regel nichts daran, dass rückgezont werden muss. Der Kanton gibt pro Gemeinde vor, welche Parzellen mit wie vielen Quadratmetern Land aus der Bauzone ausgeschieden werden müssen.

Für Buob eine schwierige Situation. «Ist es richtig, dass die Gemeinden das umsetzen müssen?», fragt er. «Die Gemeinderäte müssen hinstehen, ohne dass sie etwas zu sagen haben.» Und das, so Buob, «widerspricht meiner persönlichen Überzeugung». Man wolle die Bevölkerung ernst nehmen und deren Anliegen aufnehmen.

Elf Jahre im Dienst der Gemeinde

Er sei es sich in seinem Beruf gewohnt, dass er gestalten und wirken könne. Das sei bei den erwähnten Geschäften als Gemeindepräsident nicht der Fall. Nach elf Jahren Engagement in der Gemeindepolitik – Buob war vor seiner Wahl in den Gemeinderat Präsident der Schulpflege – sei er über die Bücher gegangen.

Buob arbeitet hauptberuflich als Leiter Netz- und Kraftwerksführung beim Luzerner Energieversorger EWL. «Mit den jüngsten Umwälzungen in dieser Branche hat die Arbeitsbelastung zugenommen», sagt er. Dies sei ein weiterer Faktor, der dazu führe, das Gemeindepräsidium nun abzugeben.

Verbittert sei er nicht, betont Buob. «Ich konnte vieles umsetzen.» Als Beispiel nennt er den Wechsel zum Geschäftsleitungsmodell. Dadurch konnten die Pensen der Gemeinderäte reduziert werden. «Diesen Veränderungsprozess zu begleiten, war sehr spannend.» Einen weiteren Meilenstein sieht Buob in der Lancierung des Gemeindehefts «Trinfo».

«Mein Ziel war es immer, die Bevölkerung offen und transparent zu informieren. ‹Trinfo› leistet einen Beitrag dazu.»

Die Ersatzwahl für den zurücktretenden Gemeindepräsidenten findet im Frühjahr statt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.