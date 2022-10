Flüchtlinge Luzern: Gemeinden werden vorerst nicht gebüsst

Kanton Luzern Gemeinden, die zu wenig Flüchtlinge aufgenommen haben, werden vorerst doch nicht gebüsst Der Kanton Luzern schiebt die Rechnungsstellung über die Ersatzabgaben auf. Die 64 Gemeinden, die per 1. September das Soll nicht erfüllt hatten, müssen noch nicht zahlen. Fabienne Mühlemann 12.10.2022, 14.31 Uhr

In der Asylunterkunft Marienburg in Wikon können mehr Flüchtlinge untergebracht werden. Bild: Manuela Jans-Koch (07. Juli 2022)

74 Luzerner Gemeinden hatten im Juni 2022 einen Zuweisungsentscheid erhalten und somit zehn Wochen Zeit, gemäss dem Verteilschlüssel pro 1000 Einwohnende 23,5 Unterbringungsplätze für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zur Verfügung zu stellen. Der Erfüllungsgrad des Aufnahmesolls betrug per 1. September 75 Prozent, bis zum 1. Dezember sind es 90 Prozent. Insgesamt 64 Gemeinden hatten die geforderten 75 Prozent per 1. September nicht erfüllt.

Das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) des Kantons Luzern hat nun entschieden, die Rechnungsstellung vorerst aufzuschieben. Regierungspräsident Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor, wird in einer Mitteilung folgendermassen zitiert: «Aufgeschoben bedeutet nicht aufgehoben. Die Ersatzabgaben werden dann in Rechnung gestellt, wenn feststeht, ob die Prognosen des Staatssekretariats für Migration (SEM) eintreffen. Falls diese nicht eintreffen, prüft das GSD, den Erfüllungsgrad rückwirkend zu senken, was zu neuen Berechnungen führen würde.»

Die Prognosen des SEM bilden die Basis für die Berechnung des Verteilschlüssels und die Festlegung des Erfüllungsgrads, heisst es weiter. Wesentliche Abweichungen von der Prognose würden eine Neubeurteilung der Lage notwendig machen. Die Auswirkungen können von einer Anpassung von Verteilschlüssel und Erfüllungsgrad bis hin zur Beendigung der Gemeindezuweisung reichen. Das hätte schliesslich auch Auswirkungen auf die Höhe der Ersatzabgaben.

Gemäss Graf sei aktuell keine Entspannung der Situation in Sicht: «Die Zuweisungen von Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich sind noch immer sehr hoch und werden es gemäss Prognosen des SEM auch weiterhin bleiben.»

Weiter teilt der Kanton mit, dass die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen in der temporären Unterkunft auf der Marienburg in Wikon weitere Räumlichkeiten nutzen kann und damit 50 weitere Plätze zur Unterbringung schafft. Insgesamt bietet die temporäre Unterkunft, die seit Mitte März in Betrieb ist, nun Platz für 200 Personen.