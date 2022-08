Kanton Luzern: Sechs Verkehrsunfälle mit zwei verletzten Personen

Kanton Luzern Gleich sechs Verkehrsunfälle auf Luzerner Strassen am Wochenende Die Luzerner Polizei hatte über das vergangene Wochenende alle Hände voll zu tun. Bei mehreren Verkehrsunfällen mussten zwei Personen hospitalisiert werden. 29.08.2022, 11.48 Uhr

Am Samstag, 27. August, beabsichtigte der Fahrer eines Lastwagens, kurz nach 7 Uhr in Ebikon bei der Verzweigung Rotsee von der Autobahn A2 auf die A14 zu wechseln. Auf der Verbindungsrampe kollidierte er laut einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei vom Montag mit der linksseitigen Böschung. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, es entstand gemäss Polizeiangaben ein Sachschaden in der Höhe von rund 10’000 Franken. Zur Fahrbahnreinigung musste die Autobahn A2 kurzzeitig gesperrt werden.

Gleichentags ereignete sich um 11.35 Uhr auf der Hauptstrasse in Meggen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person musste durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Spital überführt werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeimeldung ein Sachschaden in der Höhe von rund 15’000 Franken.

Das Unfallauto kam an der Hausmauer zum Stillstand. Bild: Luzerner Polizei (Sempach, 27. August 2022)

Nur wenig später, kurz nach 13 Uhr, verlor ein Autofahrer auf der Gotthardstrasse in Sempach mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems die Herrschaft über sein Fahrzeug. Das Auto streifte nach Angaben der Luzerner Polizei zwei Bäume, beschädigte Grünflächen und Rabatten und prallte schliesslich in eine Hausmauer. Der Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 25’000 Franken.

Ebenfalls am Samstag waren zwei Töfffahrer kurz vor 17.30 Uhr, in Emmenbrücke auf dem Seetalplatz unterwegs und fuhren in Richtung Seetalstrasse. Bei der Fahrbahnverengung wollte ein Motorradfahrer die Spur wechseln und streifte dabei ein in die gleiche Richtung fahrendes Auto. Der vorausfahrende Töfffahrer bemerkte die Kollision und bremste stark ab, worauf das Auto ins Heck des Motorrades prallte. Verletzt wurde beim Unfall niemand, es entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in der Höhe von knapp 12’000 Franken.

Das Unfallauto blieb nach der Kollision mit einem Kandelaber auf der Böschung stehen. Bild: Luzerner Polizei (Schenkon, 28. August 2022)

Am Sonntag, 28. August 2022, 20.45 Uhr, kollidierte eine Autofahrerin nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehrsplatz Schwyzermatt in Schenkon mit einem Lichtkandelaber. Beim Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken.

Der Fahrer dieses Unfallautos wurde leicht verletzt. Bild: Luzerner Polizei (Rickenbach, 29. August 2022)

Am frühen Montagmorgen, 05:20 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Wetzwilerstrasse von Rickenbach in Richtung Wetzwil. In einer lang gezogenen Linkskurve geriet das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einer Tanne. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, es entstand laut Mitteilung ein Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken. (zim)