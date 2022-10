Kanton Luzern: Grüne wollen Gott aus Verfassung streichen

Luzern Grüne wollen Kantonsverfassung ohne Gottesbezug Die Luzerner Grünen stören sich am Wort «Gott» in der Kantonsverfassung. Mit einer Motion wollen sie das ändern. 13.10.2022, 13.30 Uhr

In der Luzerner Kantonsverfassung wird auf Gott verwiesen. Geht es nach den Grünen, soll das nun vorbei sein. Symbolbild. Alessandro Della Bella / Keystone

«Die Luzernerinnen und Luzerner, in Verantwortung vor Gott, gegenüber den Mitmenschen und der Natur und im Bestreben, Luzern als starken Kanton weiterzuentwickeln, geben sich folgende Verfassung:» Mit diesen Worten beginnt die Luzerner Kantonsverfassung. In einem Vorstoss fordert Samuel Zbinden, dass die entsprechende Stelle in der Verfassung geändert wird – auf einen Gottesbezug soll verzichtet werden.