Kanton Luzern Guido Graf: «Ich habe grosse Bedenken, dass wir die Integration in den Arbeitsmarkt verschlafen» Eine Klage gegen die vermeintlich zu tiefe Asylsozialhilfe im Kanton Luzern, die verzweifelte Suche nach Wohnungen für Asylsuchende sowie die Debatte um die Integration von Geflüchteten aus der Ukraine: Der Luzerner Regierungsrat Guido Graf nimmt Stellung. Interview: Reto Bieri und Dominik Weingartner 10.02.2023

Bekommen Flüchtlinge im Kanton Luzern zu wenig Geld? Diesen Vorwurf erhebt der Grünen-Kantonsrat Urban Frye. Der Kanton Luzern erhalte vom Bund 550 Franken pro Person für die Sozialhilfe, ausbezahlt erhalten die Flüchtlinge aber 350 Franken, so Fryes Rechnung. Der Kanton mache deshalb mit jedem Flüchtling 200 Franken Gewinn. 39 Geflüchtete gelangen deshalb vor das Kantonsgericht und wollen die Rechtmässigkeit dieser Regelung überprüfen lassen. Im Interview nimmt der für den Asylbereich zuständige Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) Stellung.

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 9. Februar 2023)

Der grüne Kantonsrat Urban Frye wirft dem Kanton Luzern vor, die Sozialhilfebeiträge für Flüchtlinge seien zu tief und darum menschenunwürdig. Was sagen Sie zu diesem happigen Vorwurf?

Ich stelle infrage, ob Urban Frye das Finanzierungssystem unseres Asyl- und Flüchtlingswesens versteht.

Wie ist es denn korrekt?

Es gibt nicht nur den Grundbedarf, der an die Bedürftigen ausgerichtet wird. Der Grundbedarf dient der existenziellen Grundsicherung – Essen, Hygiene und persönliche Bedürfnisse. Zudem werden sämtliche Gesundheitskosten im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung, zum Beispiel Franchisen, Selbstbehalte, Rollstühle, Prothesen, Zahnarztkosten und die Wohnkosten übernommen. Dazu kommen situative Leistungen wie beispielsweise ÖV-Kosten, wenn ein Deutschkurs besucht wird oder wenn nötig Kosten für einen Aufenthalt in einer Langzeitpflegeeinrichtung.

Der Vorwurf, dass der Kanton Luzern an den Flüchtlingen Geld verdient, ist also falsch?

Ja. Der Vorwurf basiert auf einer falschen Rechnung. Der Grundbedarf ist in der Asylverordnung festgelegt. In den Zentren erhält eine Person 350 Franken, in einer Wohnung 432 Franken. Das ist aber nur ein Teil der Sozialhilfe, hinzu kommen die bereits genannten Leistungen.

Können Sie die Rechnung aufschlüsseln?

Das habe ich jetzt geschildert. Eine Person kann über den Grundbedarf, die Wohnkosten und die medizinische Grundversorgung hinaus Leistungen beziehen. Diese situationsbedingten Leistungen unterscheiden sich von Fall zu Fall.

39 Flüchtlinge gehen nun juristisch gegen den Kanton vor. Welchen Ausgang erwarten Sie von diesem Rechtsstreit?

Ich äussere mich nicht zu einem laufenden Verfahren.

Ist die Asylsozialhilfe im Kanton Luzern zu tief?

Das ist eine anspruchsvolle Frage. Wir sind zurzeit daran, die Kantonale Asylverordnung zu überarbeiten, und überprüfen in diesem Zusammenhang auch die Ansätze der Asylsozialhilfe. Wir werden dazu eine Vernehmlassung durchführen.

Der Schutzstatus S ist rückkehrorientiert. Doch der Krieg in der Ukraine ist weit davon entfernt, beendet zu werden. Macht der Schutzstatus S überhaupt noch Sinn?

Der Schutzstatus S war zu Beginn des Krieges wichtig. Ohne ihn hätten wir die Flüchtlingsströme aus der Ukraine nicht bewältigen können. Aber dass man ihn jetzt bis im Frühling 2024, ohne Anpassungen anzubringen, verlängern will, verstehe ich nicht. Ich habe grosse Bedenken, dass wir so die Integration der Personen mit Status S in den Arbeitsmarkt verschlafen. Ich wünsche mir vom Bund einen Schritt in Richtung beruflicher Integration.

Wie sehen das die anderen Kantone?

Ich kann nicht für andere Kantone sprechen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Arbeitsintegration beginnen müssen. Wir haben im Kanton Luzern 32’000 Unternehmen. Diese sind daran interessiert, motivierte Arbeitskräfte einzustellen. Jede Person, die wir ausbilden, ist ein Gewinn.

Welche Schritte unternimmt der Kanton Luzern in dieser Sache?

Für die Integration ist die Sprache wichtig. Unsere Sprachkurse laufen gut, die Kinder gehen in die Schule. Die jüngst vom Kantonsrat gewünschte Möglichkeit zur Absolvierung einer Berufslehre ist der nächste richtige Schritt. Dazu ist der Kanton Luzern mit Dritten im Gespräch, die dazu aktiv werden sollen.

«Möglichst viele sollten arbeiten.» Guido Graf will die Integration der Ukrainerinnen und Ukrainer vorantreiben. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 9. Februar 2023)

Können alle Flüchtlinge einen Sprachkurs besuchen?

Es ist in unserem Interesse, dass alle Geflüchteten Deutsch lernen. Bei fast 7000 Personen aus dem Asylbereich im Kanton Luzern kann es zu Wartezeiten kommen. Fakt ist: Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass viele Menschen aus der Ukraine bei uns bleiben werden.

Sie fordern den Bund immer wieder öffentlichkeitswirksam zum Handeln auf. Warum machen Sie das?

Wenn man in der Politik etwas erreichen will, gibt es verschiedene Schritte, die man machen kann. Irgendwann muss man an die Öffentlichkeit. Es ist nicht so, dass der Kanton Luzern nichts erreicht hat. Die Erhöhung der Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen von 6000 auf 18’000 Franken wurde damals von uns angestossen.

Ist der Kanton Luzern selber auch bereit, Geld für die Integration in die Hand zu nehmen?

Ja. Der Kanton Luzern nimmt seine Verantwortung wahr. Und es lohnt sich.

Sind Sie zuversichtlich, dass man die Ukrainerinnen und Ukrainer beruflich integrieren kann?

Man muss sie mehr fördern. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge im Kanton Luzern hat einen Job. Bei den Ukrainerinnen und Ukrainer sind es gesamtschweizerisch gesehen nur rund 14 Prozent, bei uns im Kanton Luzern etwa 20 Prozent.

Der Kanton Luzern ist demnach gut unterwegs.

Ja, aber es reicht bei weitem nicht. Möglichst viele sollten arbeiten. Wenn man den Bildungsstand der Ukrainerinnen und Ukrainer mit anderen Nationalitäten vergleicht, nützen wir das Potenzial zu wenig.

Sie haben in einem Interview kürzlich gesagt, Flüchtlinge aus der Ukraine seien fordernder als andere, Stichwort Botox und Autos. Ist das ein weit verbreitetes Problem oder sind es Einzelfälle?

Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind zum Teil fordernder als andere, zum Beispiel wenn es ums Wohnen geht oder Umplatzierungen, etwa von einer temporären Unterkunft in eine Wohnung auf der Landschaft. Einige wollen dort nicht hin, sondern in der Stadt bleiben. Da mussten wir auch schon die Unterstützung der Luzerner Polizei beanspruchen.

Führt der Kanton solche Umplatzierungen in jedem Fall durch?

Ja. Dazu muss man sagen, dass Menschen aus der Ukraine sich einen anderen Lebensstandard gewohnt sind als etwa Personen aus Libyen oder Afghanistan. Manche kamen mit der Erwartung, in der Unterkunft werde das Essen serviert und die Wohnung geputzt. Aber in einem Zentrum erledigen die Bewohnenden dies per Ämtliplan selber. Auf die Wünsche nach einer Botox-Behandlung sind wir natürlich nicht eingegangen. Genaue Zahlen, auch zu den Autos oder Zahnbehandlungen, werden wir in der Antwort zum Vorstoss von Urban Frye mitteilen.

Dennoch, wie oft wurde nach einer Botox-Behandlung nachgefragt?

Wir führen keine Statistik. Die Antwort des Regierungsrates auf Urban Fryes Vorstoss folgt noch.

Einige Gemeinden, die aufgrund fehlender Flüchtlingsunterkünfte Ersatzzahlungen leisten müssen, prüfen rechtliche Schritte dagegen. Macht das Bonus-Malus-System noch Sinn?

Die Ersatzabgabe ist im Sozialhilfegesetz verankert. Und der Kanton erhält keine Beiträge aus der Ersatzabgabe. Bis jetzt hat noch keine Gemeinde rechtliche Schritte ergriffen. Dass die Rechnungen kontrolliert werden, ist richtig, das würde ich auch machen. Der Kanton hat ein Interesse, gemeinsam mit den Gemeinden eine Lösung zu finden. Wir kriegen die Herausforderungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich nur in den Griff, wenn alle drei Staatsebenen miteinander zusammenarbeiten. Wir sind in einer Notsituation.

Graf: «Wir lehnen Wohnungen ab, wenn sie nicht geeignet sind.» Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 9. Februar 2023)

Aus einigen Gemeinden ist zu hören, der Kanton lehne geeignete Wohnungen ab. Können Sie nachvollziehen, dass dies auf Kritik stösst?

Wir lehnen Wohnungen ab, wenn sie nicht geeignet sind. Es darf nicht sein, dass der Kanton für Vermieter die Wohnungen renoviert und aufräumt.

In Dagmersellen leben Flüchtlinge in einer unterirdischen Zivilschutzanlage. Kann es sich der Kanton überhaupt leisten, oberirdische Wohnungen abzulehnen?

Die unterirdischen Unterkünfte nutzen wir als Notunterkünfte. In diesem Jahr erwartet der Bund rund 30’000 Asylgesuche. Dazu kommen weitere Personen aus der Ukraine, die den Schutzstatus S beantragen werden. Es können gesamthaft 3000 für den Kanton Luzern sein im Jahr 2023, wofür wir Unterkünfte benötigen. Diese haben wir schlicht nicht.

Ist die Lösung, Containersiedlungen auf der grünen Wiese zu bauen?

Das kann eine Lösung sein. Wir brauchen grosse Gebäude, etwa Hallen, sowie Containersiedlungen, allenfalls auch Zelte. Der Kanton Bern baut Zeltsiedlungen. Der Auftrag der Regierung ist es, dass alle ein Dach über dem Kopf haben, verpflegt werden und Zugang zur Gesundheitsversorgung haben.

Hat der Kanton schon Wohnungen abgelehnt, weil sie zu teuer waren?

Wir haben Mietzinsrichtlinien, an denen wir uns orientieren und an die wir uns halten. Im Gegensatz zu 2015 haben wir keine Vermieter, die aus der Situation Profit schlagen wollen.

Verspricht der Kanton Wohnungsbesitzenden, dass nur ukrainische Flüchtlinge einziehen werden?

Es ist richtig, dass gewisse Vermieterinnen und Vermieter sowie Gemeinden nur Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehmen wollen. Darauf gehen wir nicht ein.

