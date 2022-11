Für Luzerner Wirtschaft: Neues Bauland soll eingezont werden

Kanton Luzern Parlamentarier fordert: Für die Wirtschaft soll Bauland auf Vorrat eingezont werden Für Firmen sollen künftig rasch neue Flächen zur Verfügung stehen, fordert Kantonsrat André Marti. Ein Widerspruch zum haushälterischen Umgang mit Boden sei dies nicht. Reto Bieri Jetzt kommentieren 24.11.2022, 08.19 Uhr

Seit das Schweizer Stimmvolk vor knapp zehn Jahren Ja gesagt hat zum neuen Raumplanungsgesetz, ist klar: Mit Boden muss haushälterisch umgegangen werden. Umso bemerkenswerter ist deshalb ein Postulat von FDP-Kantonsrat André Marti. Der Willisauer fordert die Einzonung von Bauland für die Wirtschaft, falls es künftig nötig wird. Er wolle damit verhindern, dass für den Kanton Luzern ein Wettbewerbsnachteil entsteht.

Im Kanton Luzern soll zu Gunsten der Wirtschaft auch künftig neues Bauland eingezont werden dürfen. Symbolbild: Matthias Jurt

Ansetzen will Marti beim neuen kantonalen Richtplan, der zurzeit überarbeitet wird. Ihm fehlt darin «ein griffiges Instrumentarium für die Schaffung von verfügbarem Bauland in der Arbeitszone». Einzig für die beiden strategischen Arbeitsgebiete (SAG) in Inwil und Reiden, die auf die Ansiedlung von grossen nationalen oder internationalen Firmen abzielen, sei dies vorgesehen.

André Marti. Bild: PD

Mit seinem Vorstoss zielt der Willisauer Stadtpräsident weder auf die SAG noch auf die kommunalen Arbeitsgebiete ab. Er wolle den Fokus auf die mittlere Ebene legen, konkret auf regionale Arbeitsgebiete sowie die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte (ESP). Von Letzteren sind im Richtplan momentan zwölf festgelegt. Ihnen räumen die Behörden bei der Entwicklung eine hohe Priorität ein. Marti: «Ein Fall für einen ESP wäre, wenn sich zum Beispiel eine Solarzellenfabrik hier ansiedeln möchte.»

Er betont, in erster Linie sollen bestehende Gebäude genutzt oder Neubauten auf bestehenden Landreserven realisiert werden. Nur wenn das nicht möglich ist, sollen Baulandreserven mittels Neueinzonungen geschaffen werden können. «Dies auch auf Vorrat für die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre», so Marti. Im Kanton Luzern seien Einzonungen in die Arbeitszone bislang nämlich nur «projektbezogen» möglich, wenn also ein konkretes Interesse eines Unternehmens vorliegt.

«Verfahren dauern deutlich zu lange»

Damit werde der raschen wirtschaftlichen Dynamik nicht Rechnung getragen, moniert Marti. «Die Verfahren dauern mit mindestens ein bis zwei Jahren deutlich zu lange.» Es fehle eine Strategie und Massnahmen, wie schnell neue Flächen bereitgestellt werden können. Zu vermeiden sei jedoch die Hortung von Bauland. Als mögliche Lösung sieht Marti, dass Gemeinden Land als strategische Reserve kaufen. Weiter könne man mit Grundeigentümern Verträge abschliessen, damit sie das Land in nützlicher Frist überbauen.

Doch widersprechen Neueinzonungen nicht dem Volkswillen? Nein, sagt Marti und verweist auf die Wohnzonen. So dürfen Gemeinden neues Bauland schaffen, wenn sie den Bedarf nachweisen. Wichtig sei, eine effiziente Nutzung vorzuschreiben, zum Beispiel ein Gewerbegebäude mit mehreren Geschossen. Marti:

«Wir müssen mit der Ressource Boden sorgsam umgehen. Das heisst aber nicht, dass man gar nicht mehr einzonen kann.»

Ein Blick in die Bauzonenstatistik zeigt, dass die Fläche der Arbeitszonen im Kanton Luzern rund 1800 Hektaren beträgt. Davon sind knapp 20 Prozent unüberbaut – also nicht gerade wenig. Die Zahlen seien mit Vorsicht zu geniessen, warnt Marti. «Sie sagen wenig darüber aus, ob die unüberbauten Flächen auch verfügbar sind.» Oft handle es sich um strategische Reserven von Unternehmen sowie um Aussenlager oder Parkplätze. «Unglücklicherweise gibt es auch Flächen, die gehortet werden.» Auch in Willisau sei von den zurzeit rund 12 Hektaren unüberbauter Arbeitszone nur ein kleiner Teil tatsächlich verfügbar.

