Kanton Luzern Im Frühling sind die Amphibien wieder unterwegs – das führt zu kurzzeitigen Strassensperrungen Mit steigenden Temperaturen verlassen die Tiere ihre Winterquartiere und machen sich auf zu ihren Laichgewässern. Damit sie auf ihrem Weg Strassen sicher überqueren können, sind gemäss der zuständigen kantonalen Dienststelle Schutzmassnahmen erforderlich. 09.03.2023, 11.22 Uhr

Mit dem beginnenden Frühling wandern Frösche, Kröten und Molche von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern. Hier im Bild: ein Grasfrosch. Bild: Heidi Jost

Wenn der Frühling beginnt und die Temperaturen milder werden, wandern Frösche, Kröten und Molche von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern. Dabei können sie einige hundert Meter bis mehrere Kilometer zurücklegen. Die kantonale Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) erklärt deshalb in einer Mitteilung, dass überall dort, wo die Wanderrouten der Amphibien Strassen queren, Schutzmassnahmen erforderlich sind.

Ein Gefahren- und Vorschriftensignal macht auf die wandernden Amphibien aufmerksam. Bild: Dienststelle Landwirtschaft und Wald

Drei Strassensperrungen und temporäre Zäune

Durch die Schutzmassnahmen könne verhindert werden, dass die Amphibien Opfer des Verkehrs werden und lokale Populationen aussterben. Im Kanton Luzern sind über 30 solche Zugstellen bekannt, heisst es weiter in der Mitteilung. An drei Orten wird während den stärksten Zugnächten sogar kurzzeitig die Strasse gesperrt: Konkret sind das die Nebenstrassen zwischen Urswil und Ballwil, zwischen Willisau und Grosswangen im Ostergau sowie zwischen Lupfen und Gishalden in Langnau bei Reiden.

Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald koordiniert eigenen Angaben zufolge die Schutzmassnahmen. Unter der Mithilfe von Gemeinden, Schulen, Naturschutzvereinen und der Bevölkerung würden bei den meisten der Zugstellen temporäre Zäune aus Kunststoffwellplatten aufgestellt. Sind die Amphibien einmal bei einem Zaun angelangt, würden diese dem Leitwerk entlang laufen und dabei in eingegrabene Kessel fallen.

Ein temporärer Zaun wie etwa entlang der Strasse in Mauensee hält die Amphibien davon ab, die Strasse zu queren. Bild: Dienststelle Landwirtschaft und Wald

Jeden Tag tragen Freiwillige die Tiere über die Strasse zu den Laichgewässern. Wie die Dienststelle Landwirtschaft und Wald bemerkt, werden im Kanton Luzern dadurch jährlich rund 30’000 Amphibien vor dem Strassentod bewahrt. (luz)