Kanton Luzern Immer mehr Kinder besuchen die Volksschule, während die Zahl der Schulen abnimmt Im Kanton Luzern sind gut 65'000 Kinder und Jugendliche in das neue Schuljahr gestartet. Die Bildungsszenarien des Kantons Luzern prognostizieren, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den nächsten zwei Jahrzehnten weiter wachsen wird. Pascal Linder

Auch für die Kinder im Kindergarten Maihof startete am Montagmorgen der Unterricht. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. August 2022)

Lesen, Schreiben und Rechnen – jetzt drücken Kinder und Jugendliche wieder die Schulbank. Am Montagmorgen sind im Kanton Luzern rund 65'000 Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr gestartet. Davon werden gut 6000 Jugendliche an den Gymnasien unterrichtet und 14’000 an den Berufsschulen. Mit knapp 42'500 besucht der grösste Teil der Lernenden die Volksschule – das sind gut 750 mehr als im Vorjahr.

Rund 4000 Kinder haben zum ersten Mal den Schulweg unter die Füsse genommen und wurden in die 1. Klasse eingeschult. Die genaue Anzahl Lernender wird gemäss der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung erst im September erhoben, weil es wegen Wohnorts- oder Stufenwechseln noch zu Verschiebungen kommen könne.

Auch geflüchtete Kinder aus der Ukraine besuchen den Unterricht an den Luzerner Volksschulen. Wie viele es sind, lasse sich noch nicht genau sagen, sagt Romy Villiger, Bereichsleiterin Kommunikation der Dienststelle:

«Ende Schuljahr waren es rund 400 Kinder, wir erwarten, dass die Zahl in den kommenden Wochen wieder steigen wird.»

Auch wenn die detaillierten Zahlen noch nicht verfügbar sind, ist die Richtung klar: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Kanton Luzern hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, wie die Statistik verrät. In der Primarschule zeigt die Kurve seit 2014 konstant nach oben.

Waren es im Schuljahr 12/13 noch 28'055 Kinder in Kindergarten, Basisstufe und Primarschule, stieg die Zahl im abgelaufenen Schuljahr auf 32'249 – eine Zunahme von beinahe 15 Prozent. Gemäss Lustat Statistik ist die Einschulung der geburtenstarken Jahrgänge für den Anstieg verantwortlich.

In der Sekundarschule steigt die Anzahl Lernender seit dem Schuljahr 18/19 wieder an – zuvor sind die Zahlen auf dieser Schulstufe über mehrere Jahre hinweg gesunken.

Zahl der Lernenden steigt weiter

Der Kanton Luzern prognostiziert, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten deutlich mehr Kinder und Jugendliche die obligatorische Schule besuchen werden als heute. Gemäss den neusten Lustat-Bildungsszenarien sollen im Schuljahr 2033/34 rund 7600 Kinder im Kindergarten unterrichtet werden – eine Zunahme von 15 Prozent gegenüber dem Schuljahr 2020/21.

Im Kanton Luzern werden immer mehr Kinder im Kindergarten unterrichtet. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. August 2022)

Ein Wachstum zeichnet sich auch auf Stufe Primarschule ab: Bis 2035 steigt die Zahl gemäss Prognose auf 27’600 Kinder – ein Plus von 16 Prozent.

Weiter rechnet der Kanton Luzern mit einem starken Anstieg in der Sekundarschule. Bis ins Jahr 2040 soll die Anzahl Lernende um 22 Prozent auf knapp 11’600 anwachsen. Das sind 2100 mehr als im abgelaufenen Schuljahr.

Wie Lustat schreibt, sei insbesondere die demografische Bevölkerungsentwicklung – Geburten sowie Zu- und Wegzüge – für den Anstieg verantwortlich.

Zahl der Bildungsinstitutionen nimmt ab

Während die Zahl der Lernenden nach oben zeigt, bewegt sich die Anzahl Bildungsinstitutionen – damit sind Schulen und nicht einzelne Schulhäuser gemeint – in die andere Richtung. Vor elf Jahren gab es im Kanton Luzern noch 451 Bildungsinstitutionen im Bereich der obligatorischen Schule. Heute sind es 18 weniger.

Steigende Schülerzahlen und weniger Bildungsinstitutionen? Das Ganze sei mit Vorsicht zu betrachten, sagt Angela Kaufmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Lustat. Die Statistik verändere sich oft:

«Einerseits werden Schulhäuser wegen Um- und Neubau temporär geschlossen, und andererseits wurden in den vergangenen Jahren mehrere Bildungsinstitutionen zusammengenommen.»

Will heissen: Wenn an einem Schulstandort etwa Kindergarten- und Primarklassen untergebracht sind, wurde dies früher in der Statistik oftmals separat aufgeführt. Mit der Zeit habe man diese in der Statistik zusammengelegt, da sie den Schulhausplatz und den Lehrerpool teilen.

Doch der Rückgang der Bildungsinstitutionen hat nicht nur damit zu tun, sondern auch mit einzelnen Schulhäusern, die schliessen mussten. Ein aktuelles Beispiel: Das Schulhaus Wiggen im gleichnamigen Dorfteil der Gemeinde Escholzmatt-Marbach. Zum letzten Mal ist dort am Montagmorgen eine Schar Kinder in ein neues Schuljahr gestartet. Im Juli 2023 werden die Schulhausglocken definitiv verstummen.

Der Grund: Seit der Fusion der Gemeinden Escholzmatt und Marbach zeichnete sich die Schulschliessung ab, da die Anzahl Lernender, entgegen dem kantonalen Trend, stets abnahm.

Das Schulhaus Wiggen im gleichnamigen Dorfteil der Gemeinde Escholzmatt-Marbach wird im Juli 2023 schliessen. Archivbild: Luzerner Zeitung

Aktuell gibt es im Kanton Luzern 250 Schulhäuser, die zu den öffentlichen Volksschulen gehören. Wie viele Schulhäuser in den letzten Jahren schliessen mussten, kann die Dienststelle Volksschulbildung nicht sagen. Beispiele gibt es jedoch einige: So musste etwa letztes Jahr das kleine Schulhaus Bleiche in Kriens schliessen, weil «die Betriebskosten zu hoch waren.» Wegen zu hoher Schadstoffbelastung musste auch das Schulhaus Grenzhof in der Stadt Luzern dichtmachen. Auch im Schulhaus Sulz sowie im Schulhaus Mosen in Hitzkirch findet kein Unterricht mehr statt.

Bildungsausgaben pro Kopf bleiben unverändert

Vor drei Jahren präsentierte der Kanton Luzern zusammen mit Lustat Statistik ein Ampelsystem, das aufzeigt, wie sich die Bildungslandschaft entwickelt. Lustat aktualisierte zum Schulstart die Bildungsindikatoren: So zeige etwa im Bereich «Investitionen und Kosten» kein Indikator vollständig in die gewünschte Richtung. Konkret: Im Jahr 2019 lagen im Kanton Luzern die öffentlichen Bildungsausgaben pro Einwohnerin oder Einwohner bei 3535 Franken. Die Pro-Kopf-Ausgaben hätten im Dreijahresmittel nicht wie erwünscht zugenommen, sondern sich kaum verändert.

Mitarbeit: Zoe Gwerder

