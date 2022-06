Kanton Luzern Intensives Wochenende für die Polizei: Mehrere Verletzte bei Unfällen Die Luzerner Polizei war am Wochenende stark gefordert: Nebst vielen Ruhestörungen sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen ereigneten sich auch Unfälle, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. 13.06.2022, 12.51 Uhr

Das schöne Wetter vom vergangenen Wochenende hatte für die Luzerner Polizei Tücken: Viele Menschen waren draussen unterwegs und es fanden diverse Anlässe statt. Mehrere Dutzend Meldungen gingen bei der Polizei wegen Ruhestörungen oder Streitigkeiten ein. Ausserdem ereigneten sich auch mehrere Unfälle, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

So wurden am Freitagabend in Buttisholz drei Personen bei einer Kollision zwischen zwei Autos leicht verletzt.

Eines der beschädigten Autos. Der Sachschaden beläuft sich auf 30'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

In Reussbühl kollidierte am Samstagmorgen ein Autofahrer mit einer Baustellenabschrankung. Durch die Kollision durchbrachen drei Holzlatten die Frontscheibe des Autos. Zwei Personen mussten durch den Rettungsdienst hospitalisiert werden.

Hier entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 30’000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

In Ebikon kollidierte am Samstagabend ein Fahrzeug des Rettungsdiensts mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Kreuzung mit einer Autofahrerin. Verletzt wurde niemand.

Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 50’000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stiess ein Auto im Reussporttunnel mit der Tunnelwand zusammen und hinterliess Trümmerteile. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 mg/l.

In Sursee fuhr am Sonntagmorgen ein Autofahrer in einen Kandelaber. Und um 8 Uhr morgens überschlug sich ein Auto in Nottwil, als es ins Wiesland geriet. Der 34-jährige Autofahrer musste mit Verletzungen ins Spital überführt werden. (fmü)

Mutmasslich in übermüdeten und alkoholisierten Zustand geriet der Fahrer auf Höhe Schoren ins Wiesland. Bild: Luzerner Polizei