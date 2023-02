Der sinkende Leerwohnungsbestand, vor allem in urbanen Gebieten, bereitet dem Hauseigentümerverband (HEV) Luzern «grosse Sorgen», wie er mitteilt. Ein zu kleines Wohnraumangebot liege weder im Interesse der Vermieter- noch der Mieterseite. Deshalb hat der Vorstand des HEV beschlossen, zu einem runden Tisch einzuladen. Die Anfragen seien bereits an die entsprechenden Organisationen geschickt worden.

«Niemand kann Interesse an zu wenig verfügbaren Wohnungen haben», sagt Armin Hartmann als Präsident des Hauseigentümerverbandes. Mehr noch, ein ausreichendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum bezeichnet der HEV-Präsident als «unverzichtbar für den sozialen Frieden». Der runde Tisch zum Luzerner Wohnungsmarkt soll möglichst schnell stattfinden können und wird in einer ersten Phase als offene Aussprache ergebnisoffen strukturiert sein. «Wunder kann man von einem runden Tisch nicht erwarten, aber nur tatenlos zuschauen ist keine Alternative», so der HEV-Präsident.

Lösungen für beide Seiten nötig

Eine einfache Lösung gebe es nicht, aber welche Massnahme auch immer ergriffen werde, sie dürfe nicht einseitig zugunsten der Vermieterinnen und Vermieter ausfallen, betont Daniel Gähwiler, Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Luzern, Ob-, Nidwalden und Uri. In den vergangenen Jahren hätten die Hauseigentümer von den tiefen Hypothekarzinsen enorm profitiert, dies aber nur teilweise den Mieterinnen und Mietern weitergegeben.

Mit Blick auf den wohl steigenden Referenzzinssatz, kommende energetische Sanierungen sowie das tiefe Angebot im Wohnungsmarkt sagt Gähwiler: «Wenn jetzt nicht gehandelt wird, wird die Situation in drei, vier Jahren noch wesentlich ungemütlicher – vor allem im niederpreisigen Segment.» Schon einmal habe die Politik die Tendenz verschlafen und mit Mietpreiskontrollen reagieren müssen, als die Leerwohnungsziffer auf ein Rekordtief sank und in der Stadt Luzern gerade einmal 0,01 Prozent betragen habe. Die verspätete Reaktion in den 1990er-Jahren habe die Mieterinnen und Mieter zusätzlich belastet, sagt Gähwiler. So weit dürfe es nicht mehr kommen. (avd)