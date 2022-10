Kanton Luzern «Übermut aus einer Schönwetterperiode»: Die Kapitalspritze für die Luzerner Kantonalbank sorgt für Kritik Mit über 300 Millionen Franken soll sich der Kanton Luzern an der geplanten Kapitalerhöhung der Luzerner Kantonalbank beteiligen. Das ist mit Risiken verbunden. Und es stellt sich die grundsätzliche Frage: Welche Rolle soll der Kanton bei der weiteren Entwicklung der Kantonalbank spielen? Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Kantonalbank will ihr Eigenkapital erhöhen. Im Bild ist die Filiale in Sursee zu sehen. Bild: Nadia Schärli

Gleich um eine halbe Milliarde Franken will die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ihr Eigenkapital durch die Ausgabe von neuen Namensaktien erhöhen. Das hat Folgen für die Luzerner Steuerzahlenden. Denn die Bank gehört zu 61,5 Prozent dem Kanton. Da die Regierung den Anteil so hoch halten will, plant sie, sich mit 308 Millionen Franken an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Die Kapitalerhöhung der LUKB beschäftigt bald auch das Parlament, denn sie ist Teil des Voranschlags 2023, über den der Kantonsrat in seiner Oktober-Session befinden wird. Konkret geht es um 255 Millionen Franken, die im Voranschlag in der Investitionsrechnung eingestellt sind. Dies entspricht 51 Prozent der Kantonsbeteiligung an der Kapitalerhöhung, denn von Gesetzes wegen muss der Kanton Luzern 51 Prozent der LUKB-Aktien halten. Die restlichen rund 53 Millionen entsprechen dem überobligatorischen Aktienanteil und sind darum im Finanzvermögen eingestellt, über das die Regierung in Eigenregie entscheiden kann.

Kratzen an der Schuldenbremse

Die Kapitalerhöhung ist unter den Parteien nicht unbestritten. Sie werden ihre definitiven Haltungen zwar erst kommende Woche an den Fraktionssitzungen beschliessen, doch schon jetzt ist klar, dass die Höhe der Investition Fragen aufwerfen wird.

Allen voran SP-Präsident David Roth macht sich Sorgen, dass die Kantonsfinanzen bald in Schieflage geraten und die Schuldenbremse aktiviert werden könnte. «Es stehen zahlreiche Grossinvestitionen an, das geplante Sicherheitszentrum zum Beispiel wird massiv teurer.» Zudem zeichne sich ab, dass der jährliche Millionen-Zustupf von der Nationalbank in Zukunft nicht mehr so üppig ausfallen könnte wie bisher, sagt der Stadtluzerner Kantonsrat.

Auch die GLP sieht das Vorhaben kritisch: «Wir müssen darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, als Kanton so viel Geld in ein Unternehmen zu stecken», sagt Co-Präsidentin Riccarda Schaller. Die Malterser Kantonsrätin fordert in einer Motion eine externe Analyse zu den Risiken der Kapitalerhöhung, die Regierung will davon allerdings nichts wissen. «Die LUKB ist zwar eine solide Bank, aber wir tragen als Kanton eine Verantwortung, Beteiligungen in dieser Grössenordnung nicht einfach durchzuwinken, sondern genau hinzuschauen», so Schaller. Für sie ist klar:

«Der Kapitalerhöhung können wir in dieser Form nicht zustimmen.»

Die Grünen sind nicht komplett gegen die Kapitalerhöhung, stellen sie aber in Frage, wie der Surseer Kantonsrat Fabrizio Misticoni sagt. «Die 308 Millionen Franken könnte man mit Blick auf die zukünftig wohl eher angespannte Finanzlage anders einsetzen.»

Misticoni verweist aber auch auf gewisse Zwänge, mit denen die Politikerinnen und Politiker konfrontiert seien. «Die LUKB ist ein maximales Klumpenrisiko, sie ist für den Kanton too big to fail», sagt Misticoni. «Es mutet paradox an, aber um das Risiko zu minimieren, soll die Bank nun wachsen, was wiederum das Klumpenrisiko erhöht. Mittelfristig braucht es hier eine Anpassung der Kantonsbeteiligung.»

Bürgerliche eher positiv gestimmt

Auch auf bürgerlicher Seite gibt es offene Fragen. SVP-Fraktionschef Armin Hartmann sagt: «Wir stehen der Kapitalerhöhung nicht ablehnend gegenüber, aber es gibt in unserer Fraktion durchaus kritische Stimmen.» Diese Ratsmitglieder fragten sich etwa, ob durch diese Investition der staatliche Auftrag überschritten werde. «Auch stellt sich die Frage, ob die LUKB Treuhanddienste anbieten soll. Durch die staatliche Beteiligung ist sie klar im Vorteil gegenüber privat finanzierten Büros», meint der Schlierbacher.

FDP-Fraktionschef Georg Dubach geht davon aus, dass seine Fraktion der Kapitalerhöhung zustimmen wird – obwohl seine Partei sich in der Vergangenheit kritisch geäussert hat. «Wir hatten Klärungsbedarf, das stimmt», sagt der Trienger.

«Die finanzielle Situation auf dem Weltmarkt hat sich verändert. Die Risiken sind grösser geworden.»

Inzwischen seien die offenen Fragen aber mit der LUKB und dem Regierungsrat geklärt worden.

Kaum Widerstand geben dürfte es von der Mitte, der grössten Fraktion. Deren Chef Adrian Nussbaum sagt:

«Uns ist wichtig, dass wir eine gesunde und genügend kapitalisierte Kantonalbank haben.»

Die Bank habe in den vergangenen Jahren gut gearbeitet. «Ich habe nicht das Gefühl, dass die LUKB zu gross ist. Zumal die Kapitalerhöhung für den Kanton auch ein Investment ist, das Dividenden abwirft», so der Hochdorfer.

GLP stellt Kantonsmehrheit in Frage

Die SP, Grünen und GLP machen sich derweil grundlegende Gedanken zur Zukunft der LUKB und der Rolle, die der Kanton dabei spielen soll. So können sich etwa Grüne und GLP vorstellen, dass der Kanton seine Anteile an der Bank abbaut. «Man könnte den überobligatorischen Anteil sukzessive abbauen. Das würde Mittel freimachen», sagt Fabrizio Misticoni.

Noch weiter gehen will die GLP. «Das Risiko für die Steuerpflichtigen soll sinken», sagt Riccarda Schaller. «Das Ziel muss deshalb sein, nicht mehr als die gesetzlichen 51 Prozent an der Bank zu halten.» Sie könnte sich gar vorstellen, langfristig eine Gesetzesrevision ins Auge zu fassen, um den Anteil des Kantons weiter zu senken. Schaller:

«Der Kanton ist kein Finanzinstitut. Mit den Steuergeldern muss der Staat seine Kernaufgaben erledigen.»

SP und Grüne wollen zudem über die Beteiligungsstrategie des Kantons Einfluss auf das Geschäften der LUKB nehmen. So stört sich David Roth etwa daran, dass die Bank plant, auf dem Zürcher Immobilienmarkt aktiv zu werden. Er spricht damit einen Passus in der Unternehmensstrategie «LUKB25» an. Die LUKB will demnach ihre Dienstleistungen für Immobilien-Investoren gemeinsam mit der Fundamenta Group weiterentwickeln.

«Die Fundamenta Group investiert zu grossen Teilen im Zürcher Immobilienmarkt», sagt Roth. «Ist es wirklich die Aufgabe der Luzerner Kantonalbank, den ohnehin überhitzten Zürcher Immobilienmarkt weiter anzufeuern?», fragt er rhetorisch. Er spricht von einer «High-Risk-Strategie in einer turbulenten Marktsituation» und «Übermut aus einer Schönwetterperiode».

Die Grünen wiederum wollen über die Beteiligungsstrategie erreichen, dass sich die Kantonalbank in Sachen Klimaschutz und Geschlechtergerechtigkeit vorbildlich verhält. «Es ist deshalb bedauerlich, kommt die Beteiligungsstrategie nicht gleichzeitig mit dem Budget in den Kantonsrat», sagt Fabrizio Misticoni.

Stehen die bürgerlichen Parteien einigermassen geschlossen hinter der Kapitalerhöhung, wird diese den Kantonsrat problemlos passieren. Ein Indiz dafür, dass es so kommen könnte, ist der Umstand, dass sämtliche Anträge in der zuständigen Planungs- und Finanzkommission zu diesem Thema abgelehnt worden sind. In der Kommission hat die Regierung also eine Mehrheit. Ob sie diese auch im Parlament hat, wird sich weisen.

