Eschenbach: Kegelhofen-Kies lässt die Kassen klingeln

Kanton Luzern Kegelhofen-Kies lässt die Kasse klingeln Eschenbach stimmt am 5. Februar über den Kauf der Liegenschaft Kegelhofen ab. Das darunterliegende Kies wird erst in einigen Jahrzehnten abgebaut. Reto Bieri Jetzt kommentieren 05.01.2023, 16.10 Uhr

Bereits seit rund 150 Jahren wird in Eschenbach Kies abgebaut, das Gewerbe hat eine lange Tradition. Für die Gemeinde ist der Kies bis heute wichtig, denn er spült seit Jahrzehnten viel Geld in die Gemeindekasse, rund zwei Millionen Franken pro Jahr. Eschenbach zählt dadurch zu den steuergünstigsten Luzerner Gemeinden, der Steuerfuss beträgt tiefe 1,4 Einheiten.

Die Gebäude der Liegenschaft Kegelhofen in Eschenbach sind vermietet, rechts das Wohnhaus. Bild: PD/Joe Kaeser

Um die Erfolgsgeschichte noch weitere Jahrzehnte weiterschreiben zu können, kauft die Gemeinde, wo es möglich ist, potenzielle Abbauflächen. Eine davon ist die Liegenschaft Kegelhofen, die der Gemeinderat für rund vier Millionen Franken erworben hat. Die Kaufverträge wurden bereits im Sommer unterzeichnet. Die Bevölkerung muss das Geschäft allerdings noch absegnen, sie stimmt am 5. Februar an der Urne darüber ab.

Mit der Liegenschaft Kegelhofen, die nördlich des bestehenden Gemeindekieswerks liegt, will sich der Gemeinderat strategische Reserven sichern, schreibt er in der Abstimmungsbotschaft. Er verfolge dieses Ziel schon lange und versuche seit über 30 Jahren, die insgesamt rund acht Fussballfelder grosse Liegenschaft zu erwerben. Möglich sei es nun geworden, weil die bisherigen Eigentümer Ernst Ruckli und die Erbengemeinschaft Josef Ruckli die Grundstücke an die Gemeinde verkaufen wollen.

Neue Pachtverträge mit drei Landwirten

Das Land des ehemaligen Bauernbetriebs ist an drei benachbarte Landwirte verpachtet. Sie verzichten laut Abstimmungsbotschaft auf ihr gesetzliches Vorkaufsrecht. Der Gemeinderat habe mit ihnen neue, langfristige Pachtverträge abgeschlossen. Die bisherigen Mietverhältnisse für die Gebäude – ein Wohnhaus, ein Ökonomie- und Lagergebäude sowie eine Scheune – werden übernommen.

Aufgrund von Bohrungen rechnet der Gemeinderat unter der Liegenschaft mit einem Kiesvorkommen von 1,3 Millionen Kubikmeter. Auf Anfrage sagt Gemeindeammann Markus Kronenberg, mit dieser Menge könne man ungefähr während fünf bis zehn Jahren Kies abbauen. Der Gemeinderat geht davon aus, in 30 bis 40 Jahren mit dem Abbau beginnen zu können.

Wohnhaus war bekannt als adventliches Knusperhaus

Der Kanton ist mit dem Kegelhofen-Verkauf an die Gemeinde einverstanden, die Grundstücke sind im kantonalen Richtplan als Kiesabbaugebiete definiert. Für die Liegenschaft, zu der auch ein Waldstück gehört, bezahlt die Gemeinde 1,16 Millionen Franken. Hinzu kommt ein Betrag in der Höhe von 2,89 Millionen Franken, den die Gemeinde für das erwartete Kiesvorkommen im Sinne einer Abbauentschädigung an die bisherigen Eigentümer bezahlt.

Das Wohnhaus hat in der Vergangenheit übrigens im Dorf und darüber hinaus einige Bekanntheit erlangt. Ab etwa Mitte der 1990er-Jahre schmückten es die damaligen Mieter in der Adventszeit aufwendig zu einem Knusperhäuschen, angelehnt an das Lebkuchenhaus im Märchen Hänsel und Gretel. Im Haus war zudem eine Sammlung von rund 400 Samichläusen zu bewundern. Weil das Mieterpaar wegzog, endete die beliebte Tradition allerdings vor zehn Jahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen