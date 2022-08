Kanton Luzern Kollidiert, im Bach gelandet, umgekippt: Die Polizei hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun Seit Samstag kam es im Kanton Luzern zu mehreren Verkehrsunfällen. Zudem stoppte die Polizei sieben Autofahrerinnen und Autofahrer, welche betrunken oder unter Drogeneinfluss unterwegs waren. 16.08.2022, 09.41 Uhr

Der erste Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr. Ein Mann fuhr von Emmenbrücke auf der Neuenkirchstrasse in Richtung Neuenkirch. Als er einen Traktor überholen wollte, welcher nach links in Richtung Rüti abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision, schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Medienmitteilung. Das Auto sei auf die Wiese geschleudert worden und prallte gegen einen Telefonmast. Die Beifahrerin musste vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gebracht werden, heisst es weiter. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 50’000 Franken.

Das Auto wurde bei der Kollision in Emmenbrücke auf die Wiese geschleudert. Bild: Luzerner Polizei

Einen weiteren Unfall gab es in der Nacht auf Sonntag: Um 1.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer von Knutwil in Richtung Wilihof. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Zaun. Der Rettungsdienst musste ihn ins Spital bringen. Der Mann sei alkoholisiert gewesen, schreibt die Polizei. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen.

Kurz nach 17.30 Uhr am Sonntag fuhr ein 50-jähriger Mann in alkoholisiertem Zustand vom Glaubenberg in Richtung Gfellen. Er kam von der Strasse ab, das Auto überschlug sich und landete in der Grossen Entlen, schildert die Luzerner Polizei den Unfall. Der verletzte Autofahrer wurde von der Rega in ein Spital geflogen. Zudem stand die Feuerwehr Entlebuch-Hasle im Einsatz. Die Polizei hat dem Autofahrer den Führerausweis abgenommen. Der Sachschaden beträgt rund 22’000 Franken.

Das Auto landete zwischen Glaubenberg und Gfellen in der Grossen Entlen. Bild: Luzerner Polizei

Und am Montagmorgen kippte um 10.35 Uhr auf dem Kreisel Zollhus in Schenkon der Anhänger eines Lieferwagens, der mit Holzpellets beladen war. Der Sachschaden am Anhänger beträgt rund 2000 Franken, so die Polizei.

In Schenkon kippte der Anhänger eines Lastwagens. Bild: Luzerner Polizei

Man habe zudem diverse Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert, welche unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, insbesondere Kokain und Amphetamine. Sieben Personen – fünf Männer und zwei Frauen zwischen 21 und 36 Jahren – sei der Führerausweis abgenommen worden. (tos)