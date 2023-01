Kanton Luzern Mitte reicht Vorstoss zu Lohnerhöhung des Spitalpräsidenten ein: «Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf Antworten» Adrian Nussbaum, Chef der Mitte-Fraktion im Luzerner Kantonsrat, ortet bei der Lohnerhöhung für den Luks-Verwaltungsratspräsidenten Ulrich Fricker «erheblichen Erklärungsbedarf». In einer dringlichen Anfrage verlangt er Antworten von der Luzerner Regierung. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 20.01.2023, 17.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Lohnerhöhung hat ein politisches Nachspiel. Im Dezember machte unsere Zeitung publik, dass der Lohn von Ulrich Fricker, dem Verwaltungsratspräsidenten des Luzerner Kantonsspitals (Luks), zwischen 2019 und 2021 um satte 58 Prozent auf 182’650 Franken angestiegen ist.

Die Löhne in den oberen Etagen des Luzerner Kantonsspitals werfen Fragen auf. Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Juli 2021

Nun hat Adrian Nussbaum, Chef der Mitte-Fraktion im Luzerner Kantonsrat, eine dringliche Anfrage zum Thema eingereicht. Offenbar reicht dem Hochdorfer die Begründung, die sein Parteikollege Guido Graf, der als Gesundheits- und Sozialdirektor für das Luks verantwortlich ist, gegenüber unserer Zeitung geben hat, nicht aus.

Der Regierungsrat begründete die Lohnerhöhung unter anderem mit der Integration der Spital Nidwalden AG, an der das Luks eine 60-prozentige Beteiligung hält. Dadurch sei «die Komplexität des Geschäftsfeldes um ein weiteres Spital angewachsen», so Graf im Dezember. Details zu seinen Überlegungen wollte der Regierungsrat aber nicht bekannt geben.

Kritik an der Kommunikation

Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum. Bild: PD

Diese interessieren nun aber die Mitte. Adrian Nussbaum will unter anderem wissen, wie der generelle Prozess aussieht, der der Festlegung der Entschädigungen in ausgelagerten Einheiten zu Grunde liegt. Zudem interessiert ihn, ob die Regierung einen Vergleich mit Entschädigungen in anderen Kantonen anstellt und wie der Kanton Luzern in diesem Vergleich da steht.

Auch die Kommunikation der Regierung kritisiert der Mitte-Politiker in einer Frage indirekt. In dieser ortet er in der öffentlichen Wahrnehmung einen erheblichen Erklärungsbedarf bei der Entschädigung des Luks-Verwaltungsrats. «Gibt es seitens der Regierung Kommunikationsregeln oder -konzepte bei Änderungen entsprechender Entschädigungen, welche diesem Umstand Rechnung tragen?», fragt Nussbaum.

Ungleiche Behandlung vermeiden

Auf Anfrage sagt der Mitte-Kantonsrat, man habe die Berichterstattung zum Luks-Verwaltungsrat zum Anlass genommen um zu fragen, wie die Entschädigungen für ausgelagerte Einheiten des Kantons überhaupt zu Stande kommen. «Wenn man liest, dass es eine Lohnerhöhung um 58 Prozent gibt, wird man hellhörig. Darum muss das sauber begründet werden», so Nussbaum.

Rico De Bona, Parteisekretär der Mitte des Kantons Luzern, sagt, dass es Rechtsgleichheit und -sicherheit unter den ausgelagerten Einheiten geben müsse. «Wir wollen vermeiden, dass das Spital anders behandelt wird als andere ausgelagerte Einheiten.»

Die Frage, ob der Verwaltungsratspräsident des Luks nach Meinung der Mitte zu viel Geld verdient, wollen weder Nussbaum noch De Bona beantworten. De Bona sagt: «Bevor wir das beurteilen können, brauchen wir Fakten. Es braucht zum Beispiel einen Vergleich mit der Situation in anderen Kantonen.» Nussbaum meint: «Diese Lohnentwicklung ist schon speziell. Mich interessiert, wie die Begründung dafür lautet.»

«Öffentlichkeit hat Anrecht auf Antworten»

Einen Grund für das Nachbohren der Partei liegt laut beiden Mitte-Vertretern in den zahlreichen Reaktionen auf die Berichterstattung über den Lohn des Luks-Verwaltungsrats. «In der Öffentlichkeit schaut man sehr kritisch hin. Es besteht Klärungsbedarf», sagt Rico De Bona. Adrian Nussbaum fügt hinzu: «Die Bevölkerung ist sensibel bei solchen Themen.»

De Bona glaubt, der Gesundheitsbereich sei ein besonders heikles Feld. «Es herrscht Fachkräftemangel und das Personal verlangt schon lange mehr Lohn.» Wenn nun der Verwaltungsratspräsident des Luks plötzlich so viel mehr Geld erhalte, führe dies zu Unverständnis. «Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf Antworten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen