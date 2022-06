Luzerner Polizei schliesst über den Sommer mehrere Polizeiposten

Kanton Luzern Polizei schliesst über den Sommer 22 Polizeiposten Viele Einsätze sowie Grossveranstaltungen im Kanton binden diesen Sommer Kräfte der Polizei. Um die Präsenz im öffentlichen Raum aufrechterhalten zu können, werden temporär kleinere Polizeiposten bis Ende August geschlossen. 10.06.2022, 09.51 Uhr

Zwei Polizisten beobachten eine Veranstaltung in der Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser (8. März 2021)

Im Kanton Luzern finden in den Sommermonaten diverse Veranstaltungen statt, welche die Luzerner Polizei nebst dem Grundauftrag, für Sicherheit und Ordnung im Kanton Luzern zu sorgen, zusätzlich fordern. Dazu gehören beispielsweise Sport- oder kulturelle Veranstaltungen, aber auch das Stadtfest in Luzern, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei vom Freitag. Gleichzeitig müssen Luzerner Polizistinnen und Polizisten gemäss interkantonalen Vereinbarungen zum Schutz von internationalen Tagungen wie etwa die WTO-Konferenz in Genf, die Ukraine-Konferenz in Lugano oder der Zionistenkongress in Basel eingesetzt werden. Diese zusätzlichen Aufträge binden Ressourcen.