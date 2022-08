Internationaler Drogenring durch Luzerner Behörden aufgedeckt

Kanton Luzern Internationaler Drogenring aufgedeckt – sechs Personen festgenommen Im Zentrum der Ermittlungen der Luzerner Strafuntersuchungsbehörden steht eine kriminelle albanische Gruppierung. Ihr wird vorgeworfen, von einer Luzerner Gemeinde aus grosse Mengen an Drogen aus dem Ausland eingeführt und in der Schweiz verkauft zu haben. 29.08.2022, 14.20 Uhr

Insgesamt rund 160'000 Franken Drogengeld wurden beschlagnahmt. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden haben einen Erfolg gegen die organisierte Kriminalität erzielt. Ein professionell organisierter Drogenring, welcher vom April 2020 bis zum März 2021 im internationalen Drogenhandel aktiv war, sei in einer koordinierten Aktion aufgedeckt worden. Dies schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag in einer Mitteilung.