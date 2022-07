Kanton Luzern Marcel Schwerzmanns Rückzug aus der Regierung lanciert den Wahlkampf – so bringen sich die Parteien in Stellung Weil der Bildungs- und Kulturdirektor 2023 nicht mehr antritt, steigen die Chancen von SP, Grünen und GLP, einen Sitz in der Regierung zu ergattern, markant. Die Chefinnen und Chefs der im Kantonsrat vertretenen Parteien äussern sich zur neuen Ausgangslage. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 04.07.2022, 21.21 Uhr

Nach 16 Jahren ist Schluss: Der Luzerner Regierungsrat Marcel Schwerzmann wird nicht mehr antreten. Nadia Schaerli

Marcel Schwerzmanns Ankündigung, bei den nächsten Wahlen nicht mehr anzutreten, bringt Schwung in den Luzerner Wahlkampf. Im kommenden April wählt die Bevölkerung den Regierungsrat neu. Und mit Schwerzmanns Rücktritt dürfte dann die Besonderheit, dass ein Parteiloser in der Regierung des grössten Zentralschweizer Kantons sitzt, nach 16 Jahren ein Ende finden.

Zurzeit ist klar: Die bisherigen Reto Wyss (Mitte), Guido Graf (Mitte) und Fabian Peter (FDP) treten 2023 noch einmal an. Ob der 66-jährige Paul Winiker (SVP) wieder in den Ring steigt, ist offen. Mindestens ein Sitz wird also neu besetzt.

Die SP als grösste Kantonsratpartei, die nicht in der Regierung vertreten ist, tritt mit einer Frau an. Die Partei entscheidet im September, ob Ylfete Fanaj, Melanie Setz Isenegger oder Yvonne Zemp Baumgartner kandidiert. Für die Grünen tritt die Luzerner Grossstadträtin Christa Wenger zur Wahl an. Und für die GLP soll die Chefin der Kantonsratsfraktion Claudia Huser einen Sitz in der Regierung erobern. Die Kandidatur der 23-jährigen Andrea Kaufmann von der Jungen Mitte dürfte chancenlos bleiben.

SP-Präsident David Roth. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Gerangel im linken Lager

Mit Schwerzmanns Rückzug könnte der Weg für die SP frei werden, wieder in die Regierung einzuziehen. Seit 2015 ist die viertgrösste Kantonsratsfraktion nicht mehr in der Exekutive vertreten. Im Hinblick auf die Chancen seiner Partei sei Schwerzmanns Entscheidung «positiv zu werten», sagt SP-Präsident David Roth.

«Die SP ist gut aufgestellt.»

Das Auswahlverfahren für eine SP-Kandidatin laufe seit über einem Jahr. «Das ist ein seriöser Prozess und kein Schnellschuss.» Der SP-Präsident stellt klar:

«Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen.»

Raoul Niederberger, Co-Präsident der Grünen. Bild:

Nadia Schärli

Auch wenn Roth glaubt, dass die Chancen für seine Partei gestiegen sind, sagt er: «Die Wahl ist überhaupt nicht in trockenen Tüchern. Wir müssen seriös weiterarbeiten und am Schluss die Bevölkerung überzeugen.» Das sei «Knochenarbeit».

Raoul Niederberger, Co-Präsident der Grünen, sagt: «Marcel Schwerzmanns Rücktritt erhöht die Chancen für eine Kandidatur aus dem linken Lager.» An der Zielsetzung seiner Partei habe sich aber nichts verändert.

«Wir wollen in die Regierung und es braucht eine linke Frau in der Exekutive.»

Riccarda Schaller, Co-Parteipräsidentin der Grünen. Bild: Manuela Jans-Koch

Ob die jetzige Ausgangslage zu einem Zweikampf zwischen SP und Grünen führt, will Niederberger nicht kommentieren. «Für solche Prognosen ist es zu früh.»

Und SP und Grüne machen den frei gewordenen Sitz auch nicht unter sich aus. Denn mit Claudia Huser schickt die GLP eine profilierte und über die Parteigrenzen hinweg akzeptierte Politikerin ins Regierungsratsrennen. Co-Parteipräsidentin Riccarda Schaller sagt denn auch:

«Es ist Zeit, dass es in der Regierung Platz für eine kompetente Frau hat.»

Durch Schwerzmanns Rücktritt seien die Chancen für alle Kandidierenden gestiegen. Schaller: «Ich bin absolut überzeugt, dass Claudia Huser sehr gute Chancen hat.»

Dreierticket für Mitte zurzeit keine Option

Im bürgerlichen Lager blickt man grösstenteils entspannt auf den Wahltermin. Auch wenn Mitte-Präsident Christian Ineichen sagt, er sei überrascht von Schwerzmanns plötzlichem Rücktritt. «Vorderhand ändert sich dadurch für uns nichts an der Ausgangslage», sagt Ineichen.

Mitte-Präsident Christian Ineichen. Bild: Dominik Wunderli

«Aber es kommt mehr Dynamik in den Prozess.»

Für die Mitte ist klar, dass sie ihre zwei Sitze verteidigen will. Ein Dreierticket sei für die Parteileitung nie eine Option gewesen, so Ineichen.

«Die absolute Mehrheit steht uns nicht zu. Träten wir mit drei Personen an, würde man uns Überheblichkeit vorwerfen.»

Ineichen bezeichnet sich als Verfechter der Konkordanz. «So lange ein Parteiloser in der Regierung ist, geht das zu Lasten der Konkordanz.» Schwerzmanns Rücktritt biete nun die Chance, dass die grossen Parteien besser in der Regierung vertreten sein, glaubt der Mitte-Präsident. «Eine konkordante Regierung wäre besser für den Kanton Luzern. Aber am Schluss entscheidet das Volk.»

Jacqueline Theiler, Präsidentin der FDP. Quelle: PD

Paul Winiker entscheidet nach den Sommerferien

Entspannt ist auch Jacqueline Theiler, Präsidentin der FDP. «Wir nehmen Marcel Schwerzmanns Rückzug zur Kenntnis und danken ihm für die geleistete Arbeit.» Da Schwerzmann als FDP-nah gilt, könnte die Partei versucht sein, dessen Sitz zu «verteidigen». Theiler stellt aber klar: «Ein Zweierticket ist vorerst kein Thema.» Das weitere Vorgehen werde nun besprochen. Zur Frage der Konkordanz sagt die FDP-Präsidentin:

SVP-Päsidentin Angela Lüthold-Sidler. Quelle: PD

«Die Parteizugehörigkeit ist für uns nicht der wichtigste Faktor. Entscheidend sind die Kompetenzen.»

Heikler ist die Lage für die SVP. Ihr Regierungsrat Paul Winiker hat bislang noch nicht angekündigt, ob er 2023 noch einmal antritt oder nicht. Parteipräsidentin Angela Lüthold-Sidler sagt: «Alleine Paul Winiker entscheidet, was er machen will.» Die SVP werde nach den Sommerferien bekannt geben, wie sie sich für die Wahlen aufstellt.

Klar sei aber: «Je mehr Vakanzen es gibt, desto besser ist das für alle Beteiligten.» Zur Frage, ob sie eine Rückkehr der Linken in die Luzerner Regierung begrüssen würde, sagt Lüthold:

«Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler.»

Das offizielle Video von Marcel Schwerzmann. Video: Kanton Luzern

