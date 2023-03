Luzerner FDP schlägt Comeback der Kleinklassen vor

Kanton Luzern Für mehr Ruhe im Klassenzimmer: Die FDP schlägt Comeback der Kleinklassen vor Verhaltensauffällige Kinder sollen künftig nicht mehr Regelklassen besuchen, sondern wie früher separat unterrichtet werden. Der Lehrerverband ist skeptisch. Reto Bieri Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Vor rund zehn Jahren wurden die Kleinklassen im Kanton Luzern abgeschafft und stattdessen das Modell der Integrativen Förderung (IF) eingeführt. Verhaltensauffällige oder lernschwache Kinder werden seither in den Regelklassen unterrichtet. Geht es nach Luzia Syfrig, soll das separative Modell ein Comeback erfahren. «So würde mehr Ruhe im Klassenzimmer einkehren, sodass sich Lehrpersonen wieder verstärkt auf die Vermittlung des Lernstoffs konzentrieren können», sagt die FDP-Kantonsrätin. Sie fordert die Regierung in einem Postulat auf, die Einführung von Kleinklassen zu prüfen.

Luzia Syfrig. Bild: PD

Die zunehmenden Herausforderungen für Lehrpersonen sowie Schülerschaft würden sich negativ auf die Mitschülerinnen und Mitschüler auswirken. «Das heutige System ist auf die Inklusion aller ausgerichtet. Trotzdem müssen viele Kinder separat ausserhalb der Klassen geschult werden. Das System erfüllt damit nicht die Anforderungen der Praxis.»

Auslöser für den parlamentarischen Vorstoss ist der Planungsbericht über die Bildung im Kanton Luzern, dem der Kantonsrat in der Januarsession zugestimmt hat. Zwar will der Kanton die überlasteten Lehrpersonen mit zusätzlichen Förderlehrpersonen, vergrösserten Tagesstrukturen und vermehrter Sozialarbeit unterstützen. Eine Lösung für die Probleme mit der Integrativen Förderung sieht Luzia Syfrig darin aber nicht.

«Durch mehr Fachpersonen steigt die Unruhe in den Klassenzimmern weiter an», sagt Syfrig. Dass die meisten Kinder in Regelklassen zugeteilt werden, bringe die Schulen an ihre Grenzen. «Lehrpersonen und Schulleitungen haben mir rückgemeldet, dass das Verhalten einzelner Schülerinnen und Schüler den Unterricht massgeblich erschwert und dass die Anzahl der verhaltensauffälligen Kinder jedes Jahr zunimmt.»

Syfrig sagt weiter: «Statt immer mehr Förderstunden anzubieten, sollte man sich deshalb überlegen, ob künftig nicht eine separative Förderung besser wäre.» Im Gegensatz zu früher müsse ein Kind dabei nicht zwangsläufig die ganze Primarschulzeit in einer Kleinklasse bleiben, sondern könne nach einer Weile allenfalls in eine Regelklasse wechseln.

LLV-Präsident: «Repertoire der Vergangenheit»

Ihr sei bewusst, dass Kleinklassen einen negativen Beigeschmack hätten, nicht aber für sie. «Als frühere Sozialvorsteherin der Gemeinde Hitzkirch habe ich die Kleinklassen in guter Erinnerung. Die Lehrpersonen können für die Kinder wichtige Bezugspersonen sein und sich zudem stärker auf die sozialen Aspekte fokussieren.»

Kleinklassen würden zudem dem Lehrermangel entgegenwirken, ist Syfrig überzeugt. «Die Entlastung der Regelklassen könnte zur Bereitschaft zu höheren Arbeitspensen führen und dadurch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.» Syfrig denkt, dass viele Lehrpersonen das heutige integrative System nicht ideal finden. «Auch kenne ich Eltern, die ihr Kind gerne in eine Kleinklasse geschickt hätten, weil es dort in einem geschützten Rahmen unterrichtet wird.»

Zurückhaltend zu Syfrigs Vorschlag äussert sich Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LLV). Man unterstütze zwar den vermehrten Einsatz von separativen Settings als eine von mehreren Lösungsansätzen. «Kleinklassen gehören jedoch zum Repertoire der Vergangenheit.» Klassen zu gründen, in denen viele verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche sind, sei nicht zielführend. Der LLV unterstütze die Idee der integrativen Schule. «Seit längerem weisen wir jedoch auf einige von Luzia Syfrig benannten Punkte hin. Die Belastungsgrenze von einigen Lehrpersonen etwa ist erreicht.»