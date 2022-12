Unfälle in Dierikon, Kriens, Luzern und Uffikon am Wochenende

Kanton Luzern Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende: Luzerner Polizei sucht Zeugen An mehreren Orten im Kanton Luzern ereigneten sich übers Wochenende diverse Verkehrsunfälle. Bei Unfällen in Dierikon und Uffikon ist die Sachlage unklar. Deshalb sucht die Luzerner Polizei Zeugen. 19.12.2022, 13.18 Uhr

Dierikon

Am Freitag, 16. Dezember, fuhr ein Auto kurz vor 17 Uhr auf der Götzentalstrasse von Adligenswil her in Richtung Dierikon. Dabei musste der Autofahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, das ein anderes Auto überholt habe. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Aufgrund des Ausweichmanövers fuhr der Autofahrer eine Böschung hinunter und kam im Schnee zum Stillstand. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter. Die Luzerner Polizei sucht deshalb den Fahrzeuglenkenden dieses Autos oder Personen, welche Angaben zum Unfall machen können. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 041 248 81 17 zu melden.

Kriens

Ebenfalls am Freitag, kurz vor 18 Uhr, war ein Autofahrer in Kriens vom Kreisel Mattenhof in Richtung Allmend unterwegs. Bei der Unterführung Mattenhof kollidierte der Mann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Eine Person musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 55’000 Franken.

Stadt Luzern

In der Nacht auf Samstag prallte um 1.45 Uhr ein Auto an der Mariahilfgasse in Luzern in die Mauer eines Hauses. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in der Höhe von rund 25’000 Franken.

Uffikon

Am Sonntagabend kam es in Uffikon zu einer Kollision. Ein beteiligter Autofahrer entfernte sich zu Fuss vom Unfallort. Bild: Luzerner Polizei

Am Sonntagabend um 19.35 war ein Autofahrer von Triengen herkommend auf der Uffikonerstrasse in Richtung Uffikon unterwegs, als er auf Höhe der Abweisungen Alte Dorfstrasse und Oberdorf mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos musste von der Ambulanz ins Spital überführt werden. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich zu Fuss vom Unfallort. Die Luzerner Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (sfr)