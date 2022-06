Kanton Luzern Mehrere Verletzte bei Unfällen am Wochenende Am Wochenende ereigneten sich im Kanton Luzern vier Verkehrsunfälle – zwei davon auf der Autobahn A14 in Inwil. Mehrere Personen mussten ins Spital gebracht werden. 27.06.2022, 19.02 Uhr

Vergangenes Wochenende kam es im Kanton Luzern zu vier Verkehrsunfällen. Mehrere Personen mussten ins Spital gebracht werden, wie es in einer Mitteilung der Polizei Luzern heisst.

Inwil – Autobahn A14

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich auf der Autobahn A14. Beide Lenker beschleunigten übermässig bei der Wegfahrt von der Tankstelle St. Katharina.

Am Samstagmorgen kam ein Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen Richtung Luzern ins Schleudern. Es überquerte die beiden Fahrstreifen der Autobahn und prallte mit dem Heck gegen die Mittelleitplanke. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt, das auf der Gegenrichtung Richtung Zug unterwegs war. Dabei wurde niemand verletzt. Ein Drogenschnelltest des Fahrers, ein 19-jähriger Schweizer, war gemäss Angaben der Polizei positiv. Sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 40’000 Franken.

Auf der A14 in Inwil kam es am Samstagmorgen zu einem Unfall auf dem Beschleunigungsstreifen. Verletzt wurde niemand. Bild: PD/Luzerner Polizei

Einen ähnlichen Unfallhergang gab es auch am Sonntagabend um 23:15 Uhr: Aufgrund der starken Beschleunigung brach das Heck eines Autos aus, worauf sich das Fahrzeug drehte und überschlug. Verletzt wurde niemand, der Fahrzeuglenker, ein 22-jähriger Mann aus Algerien, und die beiden Insassen wurden jedoch durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen und der Sachschaden beträgt rund 30’000 Franken.

Am Sonntagabend überschlug sich ein Auto auf der Autobahn A14 in Inwil. Bild: PD/Luzerner Polizei

Beromünster – Ortsteil Neudorf

Am Samstag kurz vor Mittag wollte ein Autofahrer, der aus Beromünster kam, in Neudorf von der Luzernerstrasse nach links in die Römerswilerstrasse abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er bis zum Stillstand anhalten. Ein weiteres Auto konnte noch rechtzeitig anhalten, zwei weitere prallten jedoch daraufhin in die vorderen Fahrzeuge. In den vier involvierten Personenwagen wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 36’000 Franken. Die Strasse zwischen Hildisrieden und Beromünster war während rund drei Stunden gesperrt.

Ballwil

Am Sonntagabend kam es beim Kreisverkehr in Ballwil zu einer Kollision. Ein Motorradfahrer musste ins Spital gebracht werden. Bild: PD/Luzerner Polizei

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag um 20:30 Uhr beim Kreisel in Ballwil. Ein Autofahrer übersah ein von links kommendes Motorrad, worauf es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer musste durch den Rettungsdienst mit Beinverletzungen ins Spital gebracht werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 6000 Franken. Der Bahnverkehr war für gut eine Stunde blockiert. (abt)